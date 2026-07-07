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Stones exalta força do elenco da Inglaterra após vitória sobre México

Zagueiro destaca comprometimento dos reservas, elogia atuação defensiva com um jogador a menos e projeta duelo contra a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 21:12
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John Stones em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)
John Stones em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

A classificação da Inglaterra para as quartas de final da Copa do Mundo reforçou a confiança do elenco na busca pelo título. Após a vitória por 3 a 2 sobre o México, no Estádio Azteca, o zagueiro John Stones destacou a mentalidade do grupo, elogiou o desempenho defensivo da equipe com um jogador a menos e afirmou que todos os atletas estão comprometidos com o objetivo de chegar à decisão do torneio.

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    O defensor também valorizou a participação dos jogadores que saíram do banco de reservas e ressaltou que o espírito coletivo tem sido um dos diferenciais da seleção comandada por Thomas Tuchel.

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    Elogios ao espírito coletivo

    Stones entrou no segundo tempo após a expulsão de Jarell Quansah, quando a Inglaterra precisou se reorganizar defensivamente para segurar a pressão mexicana. Segundo o zagueiro, a resposta da equipe mostrou a força do elenco.

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    • — Com certeza. Também mostrou a profundidade do nosso elenco, com as entradas de Dan Burn, Djed Spence e a minha, além da mudança do Ezri Konsa para a direita. Não é um lugar fácil para jogar. O México tem um retrospecto muito forte em casa, estávamos com um jogador a menos e tivemos que suportar muita pressão.

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    O defensor afirmou que o empenho coletivo nos minutos finais foi determinante para a classificação.

    — Foi muito gratificante ver a reação após cada bloqueio, cada defesa. São pequenas vitórias para nós, defensores, mas ajudam a criar uma mentalidade vencedora. Estou muito feliz pelos jogadores que entraram e conseguiram causar impacto.

    Jude Bellingham comemora gol da Inglaterra sobre o México na Copa do Mundo de 2026
    Jude Bellingham comemora gol da Inglaterra sobre o México na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

    Mentalidade dos reservas

    Apesar de ter perdido espaço ao longo da temporada após conviver com lesões, Stones afirmou que todos os jogadores mantêm o foco no objetivo coletivo, independentemente da quantidade de minutos em campo.

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    — Estou pronto para jogar desde o início do ano. Claro que fico frustrado quando não jogo, porque quero estar em campo. Mas a mentalidade dos jogadores que não estão atuando tem sido incrível, e isso é algo raro em um torneio como esse.

    — Você fica longe da família, treina todos os dias e nem sempre joga o quanto gostaria. Mesmo assim, todos querem ajudar. Todos temos o mesmo objetivo, que é chegar à final e ver até onde podemos ir.

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    John Stones abraça Harry Kane após México 2x3 Inglaterra pela Copa do Mundo
    John Stones abraça Harry Kane após México 2x3 Inglaterra pela Copa do Mundo (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

    Stones projeta duelo contra a Noruega e destaca Haaland

    Ao ser questionado sobre o confronto das quartas de final, John Stones evitou entrar em detalhes sobre como a Inglaterra pretende parar Erling Haaland, seu ex-companheiro de Manchester City. O zagueiro ressaltou o respeito pelo adversário e afirmou que o foco da equipe é manter a mesma postura demonstrada diante do México.

    — Sei como o Haaland é um grande jogador e o respeito muito, assim como respeito toda a seleção da Noruega. Mas ainda é cedo para falar sobre isso. Precisamos aproveitar essa classificação, recuperar as energias e depois começar a pensar neles. Sabemos da qualidade que têm e será um desafio enorme.

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    Depois, Stones reforçou que o elenco inglês está totalmente comprometido com o objetivo de chegar à decisão da Copa do Mundo.

    — Todos estão muito motivados. Mesmo quem não está jogando desde o início treina forte e está pronto para ajudar quando for chamado. Temos um único objetivo, que é chegar à final, e vamos fazer tudo para que isso aconteça.

    Haaland comemora classificação da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo
    Haaland comemora classificação da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

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