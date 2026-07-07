Stones exalta força do elenco da Inglaterra após vitória sobre México
Zagueiro destaca comprometimento dos reservas, elogia atuação defensiva com um jogador a menos e projeta duelo contra a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo
A classificação da Inglaterra para as quartas de final da Copa do Mundo reforçou a confiança do elenco na busca pelo título. Após a vitória por 3 a 2 sobre o México, no Estádio Azteca, o zagueiro John Stones destacou a mentalidade do grupo, elogiou o desempenho defensivo da equipe com um jogador a menos e afirmou que todos os atletas estão comprometidos com o objetivo de chegar à decisão do torneio.
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O defensor também valorizou a participação dos jogadores que saíram do banco de reservas e ressaltou que o espírito coletivo tem sido um dos diferenciais da seleção comandada por Thomas Tuchel.
Elogios ao espírito coletivo
Stones entrou no segundo tempo após a expulsão de Jarell Quansah, quando a Inglaterra precisou se reorganizar defensivamente para segurar a pressão mexicana. Segundo o zagueiro, a resposta da equipe mostrou a força do elenco.
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— Com certeza. Também mostrou a profundidade do nosso elenco, com as entradas de Dan Burn, Djed Spence e a minha, além da mudança do Ezri Konsa para a direita. Não é um lugar fácil para jogar. O México tem um retrospecto muito forte em casa, estávamos com um jogador a menos e tivemos que suportar muita pressão.
O defensor afirmou que o empenho coletivo nos minutos finais foi determinante para a classificação.
— Foi muito gratificante ver a reação após cada bloqueio, cada defesa. São pequenas vitórias para nós, defensores, mas ajudam a criar uma mentalidade vencedora. Estou muito feliz pelos jogadores que entraram e conseguiram causar impacto.
Mentalidade dos reservas
Apesar de ter perdido espaço ao longo da temporada após conviver com lesões, Stones afirmou que todos os jogadores mantêm o foco no objetivo coletivo, independentemente da quantidade de minutos em campo.
— Estou pronto para jogar desde o início do ano. Claro que fico frustrado quando não jogo, porque quero estar em campo. Mas a mentalidade dos jogadores que não estão atuando tem sido incrível, e isso é algo raro em um torneio como esse.
— Você fica longe da família, treina todos os dias e nem sempre joga o quanto gostaria. Mesmo assim, todos querem ajudar. Todos temos o mesmo objetivo, que é chegar à final e ver até onde podemos ir.
Stones projeta duelo contra a Noruega e destaca Haaland
Ao ser questionado sobre o confronto das quartas de final, John Stones evitou entrar em detalhes sobre como a Inglaterra pretende parar Erling Haaland, seu ex-companheiro de Manchester City. O zagueiro ressaltou o respeito pelo adversário e afirmou que o foco da equipe é manter a mesma postura demonstrada diante do México.
— Sei como o Haaland é um grande jogador e o respeito muito, assim como respeito toda a seleção da Noruega. Mas ainda é cedo para falar sobre isso. Precisamos aproveitar essa classificação, recuperar as energias e depois começar a pensar neles. Sabemos da qualidade que têm e será um desafio enorme.
Depois, Stones reforçou que o elenco inglês está totalmente comprometido com o objetivo de chegar à decisão da Copa do Mundo.
— Todos estão muito motivados. Mesmo quem não está jogando desde o início treina forte e está pronto para ajudar quando for chamado. Temos um único objetivo, que é chegar à final, e vamos fazer tudo para que isso aconteça.
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