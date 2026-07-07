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Messi no topo: veja a artilharia da Copa do Mundo ao fim das oitavas

Messi chega a sete gols e divide a liderança da artilharia com Mbappé e Haaland

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
07/07/2026 20:06
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Messi comemora vitória da Argentina sobre o Egito emocionado na Copa do Mundo
Messi comemora vitória da Argentina sobre o Egito emocionado na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

Lionel Messi alcançou o topo da artilharia da Copa do Mundo de 2026 ao fim das oitavas de final. O camisa 10 da Argentina marcou na vitória sobre o Egito e chegou aos sete gols, igualando a marca de Kylian Mbappé, da França, e Erling Haaland, da Noruega, que também lideram a corrida pela Chuteira de Ouro.

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    • O trio divide a primeira posição com sete gols, mas Messi alcançou a marca em apenas quatro partidas, mesma quantidade de Haaland. Mbappé, por sua vez, precisou de cinco jogos para atingir o número. Logo atrás aparece Harry Kane, da Inglaterra, com seis gols.

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    Entre os brasileiros, Vinícius Júnior é o melhor colocado na disputa pela artilharia. O atacante encerrou a participação do Brasil nas oitavas de final com quatro gols em cinco partidas, ao lado de nomes como Julián Quiñones, Jude Bellingham, Mikel Oyarzabal, Ousmane Dembélé e Ismaïla Sarr.

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    Lionel Messi desembarca com a delegação da Argentina no Estádio de Atlanta.
    Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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    • Artilharia da Copa do Mundo

    Veja a artilharia da Copa do Mundo de 2026 após as oitavas de final:

      1.
    1. Lionel Messi (Argentina) – 7 gols
      2. 2.
    2. Kylian Mbappé (França) – 7 gols
      3. 3.
    3. Erling Haaland (Noruega) – 7 gols
      4. 4.
    4. Harry Kane (Inglaterra) – 6 gols
      5. 5.
    5. Vinícius Júnior (Brasil) – 4 gols
      6. 6.
    6. Julián Quiñones (México) – 4 gols
      7. 7.
    7. Jude Bellingham (Inglaterra) – 4 gols
      8. 8.
    8. Mikel Oyarzabal (Espanha) – 4 gols
      9. 9.
    9. Ousmane Dembélé (França) – 4 gols
      10. 10.
    10. Ismaïla Sarr (Senegal) – 4 gols

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