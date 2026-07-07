Messi no topo: veja a artilharia da Copa do Mundo ao fim das oitavas
Messi chega a sete gols e divide a liderança da artilharia com Mbappé e Haaland
Lionel Messi alcançou o topo da artilharia da Copa do Mundo de 2026 ao fim das oitavas de final. O camisa 10 da Argentina marcou na vitória sobre o Egito e chegou aos sete gols, igualando a marca de Kylian Mbappé, da França, e Erling Haaland, da Noruega, que também lideram a corrida pela Chuteira de Ouro.
O trio divide a primeira posição com sete gols, mas Messi alcançou a marca em apenas quatro partidas, mesma quantidade de Haaland. Mbappé, por sua vez, precisou de cinco jogos para atingir o número. Logo atrás aparece Harry Kane, da Inglaterra, com seis gols.
Entre os brasileiros, Vinícius Júnior é o melhor colocado na disputa pela artilharia. O atacante encerrou a participação do Brasil nas oitavas de final com quatro gols em cinco partidas, ao lado de nomes como Julián Quiñones, Jude Bellingham, Mikel Oyarzabal, Ousmane Dembélé e Ismaïla Sarr.
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Artilharia da Copa do Mundo
Veja a artilharia da Copa do Mundo de 2026 após as oitavas de final:
- Lionel Messi (Argentina) – 7 gols
- Kylian Mbappé (França) – 7 gols
- Erling Haaland (Noruega) – 7 gols
- Harry Kane (Inglaterra) – 6 gols
- Vinícius Júnior (Brasil) – 4 gols
- Julián Quiñones (México) – 4 gols
- Jude Bellingham (Inglaterra) – 4 gols
- Mikel Oyarzabal (Espanha) – 4 gols
- Ousmane Dembélé (França) – 4 gols
- Ismaïla Sarr (Senegal) – 4 gols
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