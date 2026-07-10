Portal argentino seca França após avanço na Copa: 'Já são campeões' Argentina disputará a vaga nas semifinais contra suíça neste sábado (11)

A França foi a primeira seleção a garantir vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. A classificação dos Bleus chamou atenção não apenas pelo desempenho dentro de campo, mas também pela repercussão internacional. O jornal argentino "Olé" publicou uma tentativa de 'secar' os franceses ao afirmar que os jogadores comandados por Didier Deschamps "já são campeões".

A manchete da publicação argentina ganhou destaque na França, que interpretou a declaração como uma tentativa de "dar azar" à seleção francesa na Copa. O portal francês "RMC Sport" destacou o tom de superstição da capa do diário argentino e afirmou que a brincadeira faz parte da rivalidade entre os países.

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Publicação do jornal argentino à classificação da França na Copa

Veículo da Argentina, Olé, tenta secar seleção da França após triunfo contra Marrocos na Copa (Foto: Reprodução)

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O portal argentino, conhecido pelo slogan "Compartimos la pasión" ("Compartilhamos a paixão"), estampou uma capa em tom bem-humorado nesta sexta-feira (10), usando a tradicional superstição esportiva de evitar comemorar títulos antes da hora, referindo-se à seleção da França nesta Copa do Mundo.

- O forte Marrocos pareceu fraco: os Bleus passaram à semifinal com dois golaços e confirmam sua clara condição de candidatos ao título - publicou o "Olé" na manchete, que também classificou a França como "imparável".

Avanço francês na próxima fase do torneio

A França foi a primeira a se classificar para as semifinais desta edição da Copa do Mundo. A equipe de Didier Deschamps venceu Marrocos e avançou com gols de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, garantindo presença entre as quatro melhores seleções do torneio.

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Agora, a França aguarda a definição do outro lado da chave para conhecer seu adversário na semifinal. Neste sábado (11), a Argentina encara a Suíça pela última vaga na próxima fase.

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Caso franceses e argentinos avancem e cheguem à final da Copa do Mundo, as seleções vão reeditar a decisão do Mundial de 2022, no Catar. Na ocasião, a Argentina venceu a França nos pênaltis após empate por 3 a 3 e conquistou o tricampeonato mundial.

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