Portal argentino seca França após avanço na Copa: 'Já são campeões'
Argentina disputará a vaga nas semifinais contra suíça neste sábado (11)
A França foi a primeira seleção a garantir vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. A classificação dos Bleus chamou atenção não apenas pelo desempenho dentro de campo, mas também pela repercussão internacional. O jornal argentino "Olé" publicou uma tentativa de 'secar' os franceses ao afirmar que os jogadores comandados por Didier Deschamps "já são campeões".
A manchete da publicação argentina ganhou destaque na França, que interpretou a declaração como uma tentativa de "dar azar" à seleção francesa na Copa. O portal francês "RMC Sport" destacou o tom de superstição da capa do diário argentino e afirmou que a brincadeira faz parte da rivalidade entre os países.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
Publicação do jornal argentino à classificação da França na Copa
Novo técnico de Portugal, Jorge Jesus diz que deu fim a Neymar no Al-Hilal: 'Tu, finish'
Jardim relembra início de Mbappé e revela torcida pela França na Copa do Mundo
Jorge Jesus é anunciado em Portugal e torcedores reagem: 'Chega de fracassos'
➡️Portugal anuncia Jorge Jesus como novo técnico da seleção
O portal argentino, conhecido pelo slogan "Compartimos la pasión" ("Compartilhamos a paixão"), estampou uma capa em tom bem-humorado nesta sexta-feira (10), usando a tradicional superstição esportiva de evitar comemorar títulos antes da hora, referindo-se à seleção da França nesta Copa do Mundo.
- O forte Marrocos pareceu fraco: os Bleus passaram à semifinal com dois golaços e confirmam sua clara condição de candidatos ao título - publicou o "Olé" na manchete, que também classificou a França como "imparável".
Avanço francês na próxima fase do torneio
A França foi a primeira a se classificar para as semifinais desta edição da Copa do Mundo. A equipe de Didier Deschamps venceu Marrocos e avançou com gols de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, garantindo presença entre as quatro melhores seleções do torneio.
Agora, a França aguarda a definição do outro lado da chave para conhecer seu adversário na semifinal. Neste sábado (11), a Argentina encara a Suíça pela última vaga na próxima fase.
➡️Simule os jogos do possível campeão da Copa do Mundo de 2026. Quem leva essa?
Caso franceses e argentinos avancem e cheguem à final da Copa do Mundo, as seleções vão reeditar a decisão do Mundial de 2022, no Catar. Na ocasião, a Argentina venceu a França nos pênaltis após empate por 3 a 3 e conquistou o tricampeonato mundial.
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável
Copa do Mundo 2026
Craque da Espanha pode repetir feito histórico de Garrincha em CopasHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Portugal anuncia Jorge Jesus como novo técnico da seleçãoHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Salah projeta futuro do Egito: 'Participar não é suficiente'Há 2 horas
Copa do Mundo 2026
Merino mantém tradição do pai em comemoração inspirada nas festas de PamplonaHá 3 horas
Copa do Mundo 2026
Yamal quase jogou por outro país na Copa; entendaHá 3 horas
Copa do Mundo 2026
Copa de 2026 é a edição com pior aproveitamento de pênaltis na históriaHá 3 horas
Mais LANCE!