Dê suas notas: Espanha supera Bélgica e está nas semifinais da Copa do Mundo
Com gols de Fabián Ruiz e Merino, a Espanha elimina a Bélgica na Copa do Mundo
A Espanha está na semifinal da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (10), a seleção comandada por Luis de la Fuente venceu a Bélgica por 2 a 1, no SoFi Stadium, em Los Angeles, e garantiu vaga entre as quatro melhores equipes do torneio. Fabián Ruiz abriu o placar, De Ketelaere empatou para os belgas, e Mikel Merino, saindo do banco de reservas, marcou o gol da classificação nos minutos finais após falha do goleiro Lammens.
A seleção espanhola voltará a campo na terça-feira (14), novamente às 16h (de Brasília), para a grande semifinal do Mundial contra a França de Mbappé, Dembélé, Olise e mais craques.
Agora, o Lance! quer saber a sua opinião: quais foram os destaques do confronto entre Espanha e Bélgica? Dê suas notas aos destaques da partida e avalie o desempenho da seleção espanhola na classificação para enfrentar a França na semifinal do Mundial.
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Dê suas notas:
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Espanha
Bélgica
Como foi Espanha x Bélgica
A Espanha venceu a Bélgica por 2 a 1 e garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo. Apesar da perda de Tielemans ainda no aquecimento, os belgas resistiram bem no início, mas a seleção espanhola dominou a posse de bola e abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Após jogada de Lamine Yamal e defesa de Courtois em chute de Dani Olmo, Fabián Ruiz aproveitou o rebote para marcar. A Bélgica reagiu dez minutos depois, quando De Ketelaere empatou de cabeça.
Na etapa final, o jogo ficou mais equilibrado e a Bélgica passou a ameaçar nos contra-ataques. Aos 25 minutos, Courtois deixou o campo lesionado e deu lugar a Lammens. Quando a partida caminhava para a prorrogação, Cubarsí arriscou de fora da área, o goleiro belga deu rebote e Mikel Merino, que havia acabado de entrar, marcou o gol da vitória aos 42 minutos do segundo tempo, garantindo a classificação da Espanha.
✅ FICHA TÉCNICA
ESPANHA 2 X 1 BÉLGICA
COPA DO MUNDO - QUARTAS DE FINAL
📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de julho, às 16h (de Brasília)
📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles
🕴️ Arbitragem: Michael Oliver
🚩 Assistentes: Stuart Burt e James Mainwaring
Gols: Fabián Ruiz 29'/1ºT e Merino 42'/2ºT (ESP) e De Ketelaere 39'/1ºT (BEL)
Cartões amarelos: Cubarsí (ESP); De Bruyne (BEL)
⚽ ESCALAÇÕES
ESPANHA (Técnico: Luis de la Fuente)
Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz (Pedri) e Dani Olmo (Merino); Lamine Yamal, Álex Baena (Ferran Torres) e Oyarzabal (Nico Williams).
BÉLGICA (Técnico: Rudi Garcia)
Courtois (Lammens), Castagne, Ngoy, Mechele e De Cuyper (Seys); Raskin, Vanaken (Lukaku) e De Bruyne (Saelemaekers); Doku, Leandro Trossard (Witsel) e De Ketelaere.
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