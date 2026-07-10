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Dê suas notas: Espanha supera Bélgica e está nas semifinais da Copa do Mundo

Com gols de Fabián Ruiz e Merino, a Espanha elimina a Bélgica na Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 18:16
Atualizado há 3 minutos
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Time da Espanha reunido comemora gol da classificação contra a Bélgica
Time da Espanha comemora gol da classificação contra a Bélgica (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

A Espanha está na semifinal da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (10), a seleção comandada por Luis de la Fuente venceu a Bélgica por 2 a 1, no SoFi Stadium, em Los Angeles, e garantiu vaga entre as quatro melhores equipes do torneio. Fabián Ruiz abriu o placar, De Ketelaere empatou para os belgas, e Mikel Merino, saindo do banco de reservas, marcou o gol da classificação nos minutos finais após falha do goleiro Lammens.

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    Agora, o Lance! quer saber a sua opinião: quais foram os destaques do confronto entre Espanha e Bélgica? Dê suas notas aos destaques da partida e avalie o desempenho da seleção espanhola na classificação para enfrentar a França na semifinal do Mundial.

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    Dê suas notas:

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    Como foi Espanha x Bélgica

    A Espanha venceu a Bélgica por 2 a 1 e garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo. Apesar da perda de Tielemans ainda no aquecimento, os belgas resistiram bem no início, mas a seleção espanhola dominou a posse de bola e abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Após jogada de Lamine Yamal e defesa de Courtois em chute de Dani Olmo, Fabián Ruiz aproveitou o rebote para marcar. A Bélgica reagiu dez minutos depois, quando De Ketelaere empatou de cabeça.

    Na etapa final, o jogo ficou mais equilibrado e a Bélgica passou a ameaçar nos contra-ataques. Aos 25 minutos, Courtois deixou o campo lesionado e deu lugar a Lammens. Quando a partida caminhava para a prorrogação, Cubarsí arriscou de fora da área, o goleiro belga deu rebote e Mikel Merino, que havia acabado de entrar, marcou o gol da vitória aos 42 minutos do segundo tempo, garantindo a classificação da Espanha.

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    Merino fez o segundo gol da Espanha contra a Bélgica
    Mikel Merino marcou o gol que classificou a Espanha na Copa do Mundo (Foto: Paul Elis / AFP)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    ESPANHA 2 X 1 BÉLGICA

    COPA DO MUNDO - QUARTAS DE FINAL

    📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de julho, às 16h (de Brasília)
    📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles
    🕴️ Arbitragem: Michael Oliver
    🚩 Assistentes: Stuart Burt e James Mainwaring

    Gols: Fabián Ruiz 29'/1ºT e Merino 42'/2ºT (ESP) e De Ketelaere 39'/1ºT (BEL)

    Cartões amarelos: Cubarsí (ESP); De Bruyne (BEL)

    ⚽ ESCALAÇÕES

    ESPANHA (Técnico: Luis de la Fuente)

    Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz (Pedri) e Dani Olmo (Merino); Lamine Yamal, Álex Baena (Ferran Torres) e Oyarzabal (Nico Williams).

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    BÉLGICA (Técnico: Rudi Garcia)

    Courtois (Lammens), Castagne, Ngoy, Mechele e De Cuyper (Seys); Raskin, Vanaken (Lukaku) e De Bruyne (Saelemaekers); Doku, Leandro Trossard (Witsel) e De Ketelaere.

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