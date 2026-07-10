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Estrangeiros celebram gol de herói espanhol: 'Tinha que ser'

Espanha vence a Bélgica por 2 a 1 e está na semifinal contra a França

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
10/07/2026 18:13
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Merino marcou para a Espanha após falha de Lammens
Merino aproveitou falha de Lammens e classificou a Espanha (Foto: David Ramos/Getty Images/AFP)

A Espanha venceu a Bélgica e avançou às semifinais da Copa do Mundo, pelo placar de 2 a 1. Agora, com a França pelo caminho, Yamal e companhia sabem que podem contar com um atleta decisivo, que nas últimas duas partidas, entrou no final e marcou.

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    • ➡️ Com gol no fim, Espanha vence a Bélgica e vai à semifinal

    Jogador do Arsenal e da seleção espanhola, Mikel Merino tem sido uma arma secreta de Luis de La Fuente, marcando nos acréscimos contra Portugal e classificando a Espanha contra a Bélgica, também nos minutos finais e também vindo do banco de reservas.

    Na internet, os torcedores espanhóis ficaram em choque com o gol de Merino:

    Tradução: Tinha que ser ele

    Tradução: Quando estiver nos minutos finais e a Espanha precisar vencer, é só colocar o Merino

    Tradução: É sempre o Merino, o Arsenal tem uma arma aqui

    Tradução: Don Mikel Merino, outra vez.

    Outra vez, Merino salva a Espanha nos últimos minutos (Foto: Reprodução/Instagram/mikelmerino)
    Outra vez, Merino salva a Espanha nos últimos minutos (Foto: Reprodução/Instagram/mikelmerino)

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    Como foi o jogo?

    Antes mesmo de a bola rolar, um grande problema para os belgas, com o problema muscular do meia Tielemans no aquecimento. Desfalque de peso para o time comandado por Rudi Garcia, que, mesmo assim, não se abateu. Em campo, a Espanha foi quem comandou as ações para justificar a condição de favorita. Alto volume de jogo e, ainda que com a marcação em bloco baixo da Bélgica, achou espaço para penetrar na área.

    Depois de muita paciência da Espanha com seu estilo característico, Yamal foi lançado nas costas da zaga e rolou para Dani Olmo finalizar. Courtois defendeu, mas deu rebote nos pés de Fabián Ruiz, que abriu o placar aos 29 minutos da primeira etapa. A Espanha controlou, tocou a bola, levou muito perigo buscando o segundo antes do intervalo, mas deu espaço e sofreu. Dez minutos mais tarde, os Red Devils trabalharam pela direita e De Ketelaere apareceu para desviar de cabeça, tirando do alcance de Unai Simón.

    Segundo tempo

    A partida ganhou em emoção na segunda etapa e fugiu do planejamento de Luis de la Fuente, técnico da Espanha, que viu a equipe correr muitos riscos com o jogo de transição da Bélgica. Do outro lado, um problema gigantesco surgiu aos 25 minutos com a lesão do goleiro Courtois, que foi substituído por Lammens após problema muscular. O arqueiro, no entanto, protagonizou o lance que tirou os belgas da Copa do Mundo.

    Aos 42 minutos, quando tudo parecia se encaminhar para a prorrogação, o jovem zagueiro Cubarsí teve espaço e arriscou de média distância. Lammens se complicou, deu rebote para frente e Mikel Merino, que acabara de entrar, marcou em seu primeiro toque na bola.

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