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Qual foi a pior cobrança de pênalti da Copa do Mundo? Vote na enquete do Lance!

Messi, Mbappé, Bruno Guimarães, Larsen e Taremi desperdiçaram cobranças no Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 15:19
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Bruno Guimarães perde pênalti para o Brasil diante da Noruega
Bruno Guimarães perde pênalti para o Brasil diante da Noruega (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

A Copa do Mundo de 2026, para além de grandes histórias, lances marcantes, recordes superados e diversos personagens, também se evidencia, negativamente, em um quesito decisivo neste tipo de competição. A atual edição do Mundial é, neste momento, a com pior aproveitamento de penalidades na história do torneio. Dos 20 pênaltis batidos no tempo regulamentar, apenas 14 foram convertidos, totalizando, até o momento, um aproveitamento abaixo dos 70%.

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    O principal personagem desse retrospecto negativo é Lionel Messi. O jogador da Argentina perdeu pênaltis contra a Áustria e Egito, se tornando o primeiro da história a desperdiçar duas ou mais penalidades em uma mesma Copa do Mundo no tempo regulamentar.

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    Mostafa Shobeir comemora defesa do pênalti enquanto Messi se lamenta
    Mostafa Shobeir comemora defesa do pênalti enquanto Messi se lamenta (Foto: Foto por ODD ANDERSEN / AFP)

    Junto ao camisa 10 da Argentina, outros quatro jogadores também perderam suas cobranças: Bruno Guimarães, Kylian Mbappé, Larsen e Taremi (todos, diferente de Messi, com apenas uma cobrança perdida). Porém, entre eles, qual foi a pior cobrança desta Copa do Mundo? Vote na enquete do Lance! da pior pênalti da competição até aqui:

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    • Confira todos os pênaltis perdidos na Copa do Mundo de 2026 

    • Larsen (Noruega) - 1 pênalti perdido; contra a França.
    • Taremi (Irã) - 1 pênalti perdido; contra o Egito. 
    • Lionel Messi (Argentina): 2 pênaltis perdidos; contra Áustria e Egito.
    • Bruno Guimarães (Brasil): 1 pênalti perdido; contra a Noruega.
    • Kylian Mbappé (França) - 1 pênalti perdido; contra Marrocos.

    Ainda restam sete partidas decisivas até a definição do campeão da Copa do Mundo, o que significa que a estatística pode sofrer alterações. No entanto, o desempenho dos cobradores já coloca a edição de 2026 como a menos eficiente da história dos Mundiais desde o início do levantamento da Opta, o que evidencia uma maior dificuldade em um fundamento decisivo no futebol, ainda mais em Copas do Mundo.

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