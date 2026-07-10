Qual foi a pior cobrança de pênalti da Copa do Mundo? Vote na enquete do Lance! Messi, Mbappé, Bruno Guimarães, Larsen e Taremi desperdiçaram cobranças no Mundial

A Copa do Mundo de 2026, para além de grandes histórias, lances marcantes, recordes superados e diversos personagens, também se evidencia, negativamente, em um quesito decisivo neste tipo de competição. A atual edição do Mundial é, neste momento, a com pior aproveitamento de penalidades na história do torneio. Dos 20 pênaltis batidos no tempo regulamentar, apenas 14 foram convertidos, totalizando, até o momento, um aproveitamento abaixo dos 70%.

➡️Copa de 2026 é a edição com pior aproveitamento de pênaltis na história

O principal personagem desse retrospecto negativo é Lionel Messi. O jogador da Argentina perdeu pênaltis contra a Áustria e Egito, se tornando o primeiro da história a desperdiçar duas ou mais penalidades em uma mesma Copa do Mundo no tempo regulamentar.

continua após a publicidade

Mostafa Shobeir comemora defesa do pênalti enquanto Messi se lamenta (Foto: Foto por ODD ANDERSEN / AFP)

Junto ao camisa 10 da Argentina, outros quatro jogadores também perderam suas cobranças: Bruno Guimarães, Kylian Mbappé, Larsen e Taremi (todos, diferente de Messi, com apenas uma cobrança perdida). Porém, entre eles, qual foi a pior cobrança desta Copa do Mundo? Vote na enquete do Lance! da pior pênalti da competição até aqui:

Confira todos os pênaltis perdidos na Copa do Mundo de 2026

Larsen (Noruega) - 1 pênalti perdido; contra a França.

Taremi (Irã) - 1 pênalti perdido; contra o Egito.

Lionel Messi (Argentina): 2 pênaltis perdidos; contra Áustria e Egito.

Bruno Guimarães (Brasil): 1 pênalti perdido; contra a Noruega.

Kylian Mbappé (França) - 1 pênalti perdido; contra Marrocos.

Ainda restam sete partidas decisivas até a definição do campeão da Copa do Mundo, o que significa que a estatística pode sofrer alterações. No entanto, o desempenho dos cobradores já coloca a edição de 2026 como a menos eficiente da história dos Mundiais desde o início do levantamento da Opta, o que evidencia uma maior dificuldade em um fundamento decisivo no futebol, ainda mais em Copas do Mundo.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.