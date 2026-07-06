Portugal x Espanha veja os melhores momentos do jogo das oitavas de final da Copa do Mundo Jogo aconteceu em Dallas, nos Estados Unidos

Portugal e Espanha se enfrentaram em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção espanhola venceu por 1 a 0 e vai enfrentar o vencedor de Estados Unidos e Bélgica, que se enfrentam também nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília).

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Mesmo com craques como Cristiano Ronaldo, Vitinha, Bruno Fernandes e outros. Portugal não conseguiu marcar e viu Mikel Merino, meio-campista espanhol, decidir a partida na reta final.

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O único gol do jogo veio no primeiro minuto dos acréscimos do confronto. Merino recebeu enfiada de bola de Ferran Torres e bateu no canto direito do goleiro Diogo Costa. Ambos os jogadores vieram do banco de reservas e contribuíram para o lance decisivo que permitiu o avanço do time treinado por Luis De La Fuente.

Cristiano Ronaldo foi eliminado da Copa do Mundo (Foto: Thomas COEX / AFP)

Como foi o jogo entre Portugal e Espanha na Copa do Mundo?

Os primeiros minutos foram equilibrados e de intensidade. A Espanha assustou duas vezes com Oyarzabal, que obrigou Diogo Costa a trabalhar e depois desperdiçou uma chance clara cara a cara com o goleiro. Portugal respondeu com João Cancelo e reclamou de um possível pênalti sobre Cristiano Ronaldo, mas o árbitro mandou o jogo seguir. A Espanha passou a controlar mais a partida e criou as melhores oportunidades. Diogo Costa apareceu como protagonista ao fazer duas defesas seguidas em finalizações de Lamine Yamal e Baena. Portugal voltou a assustar aos 36 minutos. Bruno Fernandes cruzou na medida para João Félix, que ajeitou de cabeça para Cristiano Ronaldo. O camisa 7 finalizou de primeira, mas sem força, facilitando a defesa de Unai Simón. Com ameaças até o final, nenhuma equipe conseguiu abrir o placar.

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O segundo tempo começou com Portugal tentando adiantar as linhas e pressionar a saída de bola espanhola. Cristiano Ronaldo sofreu falta em boa posição logo nos primeiros minutos, enquanto João Cancelo e Pedro Neto levaram perigo pelo lado direito. Do outro lado, Lamine Yamal voltou a ser o principal desafogo da Espanha, mas encontrou forte marcação de Nuno Mendes, que levou a melhor nos primeiros duelos. Depois de um início equilibrado, a Espanha voltou a assumir o controle da partida e passou a pressionar Portugal.

Quando o jogo caminhava para um empate sem gols, a Espanha encontrou o lance decisivo. Já nos acréscimos, Ferran Torres girou sobre a marcação na entrada da área e encontrou Mikel Merino, que apareceu livre para tocar na saída de Diogo Costa e marcar o gol da vitória espanhola. O lance castigou Portugal, que havia resistido à pressão durante praticamente toda a partida. Merino havia saído do banco e garantiu a vaga da equipe nas quartas de final.

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