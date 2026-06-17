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Quarentões da Copa, Cristiano Ronaldo e Modrić perseguem marcas de longevidade

Lideradas por veteranos, Portugal e Croácia estreiam nesta quarta-feira (17)

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 08:00
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Cristiano Ronaldo, Modric e Piqué - Barcelona x Real Madrid
Na época de companheiros de Real Madrid, Modrić e Cristiano Ronaldo se preparam para "El Clasico" (Foto: Josep Lago / AFP)
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Cristiano Ronaldo, de 41 anos, e Luka Modrić, de 40, se tornarão, nesta quarta-feira (17), os respectivos segundo e terceiro jogadores de linha mais velhos a disputar um jogo de Copa do Mundo. A ex-dupla do Real Madrid será a primeira a entrar em campo no Mundial depois dos 40 desde o ídolo camaronês Roger Milla, em 1994, que tinha 42 anos na época.

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  • Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva comemoram gol pela seleção portuguesa (Foto: Sergei Gapon/AFP)

    Às vésperas de estreia na Copa, Portugal participa de Media Day; veja vídeo

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    O ex-atacante é a pedra no sapato dos atuais "quarentões": CR7 e seu antigo companheiro precisarão jogar mais uma vez o torneio em 2030 se quiserem chegar ao topo da lista de veteranos. Isso vale também para o recorde de mais velho a marcar um gol, já que Milla balançou as redes na edição disputada 32 anos atrás.

    O outro jogador de linha de mais de 40 anos convocado para esta Copa é o atacante Edin Džeko, da Bósnia e Herzegovina. No entanto, o artilheiro não entrou em campo no primeiro jogo de sua seleção e é mais novo que os dois vencedores da Bola de Ouro. Assim, é provável que não sinta o gosto de figurar no "pódio de longevidade".

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    Cristiano Ronaldo quer subir em listas

    Ao pisar no gramado nesta quarta, Cristiano Ronaldo se igualará a Messi como os únicos dois jogadores que entraram em campo em seis edições diferentes da Copa do Mundo (2006 a 2026). O goleiro Ochoa, do México, também compartilha o recorde de convocações para Mundiais, mas ainda não foi acionado no torneio deste ano. Se CR7 marcar um gol, porém, será o único a fazê-lo em todas as seis participações, uma vez que o rival argentino passou em branco em 2010.

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    Com os gols anotados em 2022, o craque português também já se tornou o terceiro mais velho a balançar as redes na competição, atrás apenas de Roger Milla e do compatriota Pepe. Assim, se anotar mais um nesta Copa, subirá uma posição na lista histórica.

    Maior artilheiro do mundo em atividade, CR7 ocupava a 3ª colocação entre os atletas que jogarão este Mundial com mais gols na história da competição (8), atrás de Messi e Mbappé, mas empatado com Neymar e Harry Kane. O recordista no quesito é o alemão Miroslav Klose, com 16 gols. Obcecado por recordes, Cristiano certamente também quer terminar a carreira em posição mais alta no ranking daquela que é sua grande especialidade.

    Portugal estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), em Houston (EUA), contra a seleção da República Democrática do Congo. Depois, enfrentará Uzbequistão e Colômbia.

    cristiano ronaldo portugal
    Cristiano Ronaldo em ação em amistoso pré-Copa da seleção portuguesa (Foto: Felipe Amorim / AFP)

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    Companheiro nem era nascido na estreia de Modrić

    Luka Modrić também estreou em Copas do Mundo na edição de 2006, na Alemanha. O croata só não acompanha Messi e Cristiano Ronaldo no recorde de participações porque seu país não se classificou para o torneio de 2010. A longevidade do meio-campista é tamanha que um companheiro do atual elenco, o zagueiro Luka Vuskovic, nascido em fevereiro de 2007, sequer existia quando o capitão disputou a sua primeira partida em Mundiais.

    A Croácia estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), em Dallas (EUA), contra a seleção da Inglaterra. Depois, enfrentará Panamá e Gana.

    Luka Modric em jogo da Croácia
    Luka Modrić veste a braçadeira de capitão em jogo da Croácia (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

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    Goleiros superam marcas edição após edição

    Entre os goleiros, a presença de veteranos já é usual. Antes do início da Copa do Mundo deste ano, seis arqueiros já haviam disputado o torneio acima dos 40 anos. Em 2026, a lista ganhou cinco potenciais integrantes: Manuel Neuer (Alemanha), Fernando Muslera (Uruguai), Guillermo Ochoa (México), Craig Gordon (Escócia) e Vozinha (Cabo Verde). Contudo, Ochoa e Gordon não entraram em campo na primeira rodada. Curiosamente, Muslera defendeu a seleção uruguaia em seu último dia com 39 anos. Para entrar na lista de "quarentões" que jogaram o Mundial, precisará ser titular novamente.

    Vozinha, goleiro de Cabo Verde, segura a bola na partida contra a Espanha
    Vozinha, de Cabo Verde, segura a bola na partida contra a Espanha; aos 40 anos, goleiro foi o craque da partida (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

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    Recordes de longevidade da Copa do Mundo

    Atletas que entraram em campo pelo Mundial depois dos 40 anos:

    1. Essam El Hadary (Egito, 2018) – 45 anos e 161 dias
    2. Faryd Mondragon (Colômbia, 2014) – 43 anos e 3 dias
    3. Roger Milla (Camarões, 1994) – 42 anos e 39 dias
    4. Pat Jennings (Irlanda do Norte, 1986) – 41 anos e 0 dias
    5. Peter Shilton (Inglaterra, 1990) – 40 anos e 292 dias
    6. Dino Zoff (Itália, 1982) – 40 anos e 133 dias
    7. Manuel Neuer (Alemanha, 2026) - 40 anos e 79 dias
    8. Ali Boumnijel (Tunísia, 2006) – 40 anos e 71 dias
    9. Vozinha (Cabo Verde, 2026) - 40 anos e 12 dias

    Podem entrar para a lista na Copa do Mundo de 2026: Cristiano Ronaldo (Portugal), Luka Modrić (Croácia), Edin Džeko (Bósnia e Herzegovina), Fernando Muslera (Uruguai), Guillermo Ochoa (México) e Craig Gordon (Escócia).

    Jogadores de linha mais velhos a entrar em campo no Mundial:

    • Roger Milla (Camarões, 1994) – 42 anos e 39 dias
    • Atiba Hutchinson (Canadá, 2022) - 39 anos e 296 dias
    • Pepe (Portugal, 2022) - 39 anos e 287 dias
    • Angel Labruna (Argentina, 1958) - 39 anos e 260 dias
    • Dani Alves (Brasil, 2022) - 39 anos e 213 dias

    Podem entrar para a lista na Copa do Mundo de 2026: Cristiano Ronaldo (Portugal), Luka Modrić (Croácia), Edin Džeko (Bósnia e Herzegovina) e Yūto Nagatomo (Japão).

    Jogadores mais velhos a fazer gol no Mundial:

    • Roger Milla (Camarões, 1994) – 42 anos e 39 dias
    • Pepe (Portugal, 2022) – 39 anos e 283 dias
    • Cristiano Ronaldo (Portugal, 2022) – 37 anos e 292 dias
    • Gunnar Gren (Suécia, 1958) – 37 anos e 236 dias
    • Cuauhtémoc Blanco (México, 2010) – 37 anos e 151 dias

    Podem entrar para a lista na Copa do Mundo de 2026: Cristiano Ronaldo (Portugal), Luka Modrić (Croácia), Edin Džeko (Bósnia e Herzegovina), Yūto Nagatomo (Japão), Alberto Quintero (Panamá), Lionel Messi (Argentina), Nicolás Otamendi (Argentina), Stopira (Cabo Verde), Tim Ream (Estados Unidos), Ivan Perišić (Croácia), Michael Boxall (Nova Zelândia) e Axel Witsel (Bélgica).

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