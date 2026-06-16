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Às vésperas de estreia na Copa, Portugal participa de Media Day; veja vídeo

Seleção passou por sessão de fotos e gravações de conteúdos

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
16/06/2026 11:25
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Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva comemoram gol pela seleção portuguesa (Foto: Sergei Gapon/AFP)
Portugal participou de Media Day da Fifa (Foto: Sergei Gapon/AFP)

Portugal participou nesta segunda-feira (15) do Media Day promovido pela Fifa antes da estreia da seleção na Copa do Mundo. A equipe comandada por Roberto Martínez entra em campo na quarta-feira (17), diante da RD Congo, pela primeira rodada do Grupo K.

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    • Durante a atividade, os jogadores portugueses realizaram sessões de fotos com o uniforme da seleção e gravaram os tradicionais vídeos de apresentação com a pronúncia de seus nomes, ação promovida pela Fifa com as 48 equipes participantes do torneio.

    A delegação portuguesa volta aos trabalhos nesta terça-feira (16). No início da semana, o treino previsto foi cancelado após um alerta de tempestade na Flórida. Por conta das condições climáticas, as atividades com a imprensa também precisaram ser adiadas.

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    Antes da viagem para Houston, cidade que receberá a partida de estreia, Portugal ainda realiza um último treinamento. O confronto contra a RD Congo está marcado para as 14h (de Brasília) desta quarta-feira (17).

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    portugal seleção
    Seleção portuguesa participa de Media Day oficial (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

    Veja vídeo do Media Day da seleção portuguesa

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