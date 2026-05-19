Atual campeã da Liga das Nações e uma das favoritas ao título da Copa do Mundo, a seleção de Portugal chega ao torneio repleta de expectativas. A equipe de Roberto Martínez é um conjunto equilibrado, que mistura experiência em grandes competições e nomes de destaque no futebol mundial, entre os jovens e os mais veteranos. É uma equipe com solidez defensiva, um meio-campo muito dinâmico e criativo e um ataque com muitas variações, de imposição física e bastante técnica. É um elenco completo.

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Para você não perder nenhum detalhe da caminhada portuguesa, o Lance! apresenta o guia de Portugal para o Mundial.

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Após parar nas oitavas de final em 2018, na Rússia, e amargar uma eliminação para Marrocos por um a zero no Catar, em 2022, a Seleção das Quinas, liderada por Cristiano Ronaldo, que deve fazer sua última Copa do Mundo, nunca sonhou tanto com o primeiro título mundial. Portugal está no grupo K, junto com Colômbia, República Democrática do Congo e Uzbequistão.

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🌍 O Cenário: Como a Noruega chega à Copa?

Apesar de a classificação de Portugal ter acontecido apenas na última rodada das eliminatórias europeias, o desempenho apresentado pela equipe de Roberto Martínez foi positivo e resultou no primeiro lugar do grupo F. Portugal apresentou o incrível potencial ofensivo e seu poder de reação, com capacidade de mudar cenários das partidas e decidir jogos. O poder de fogo dos Lusos é muito alto. Tanto que goleou a Armênia por 9 a 1. De quebra, durante a campanha, Cristiano Ronaldo se tornou o maior artilheiro da história das eliminatórias.



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📈 Melhor campanha em Copas

Portugal vai para a sua nova participação no Mundial. A primeira foi em 1966, na Inglaterra. E logo em sua primeira participação já conquistou sua melhor campanha, ficando em terceiro lugar. A Seleção das Quinas encantou e foi uma sensação da edição com seu futebol brigador misturado com talento individual e criativo, representado por dois grandes nomes da história do futebol português: Eusébio e Coluna. Na campanha, os Lusos superaram o Brasil de Pelé na fase de grupos, o que aumentou muito a moral da Seleção e mostrou que poderia disputar de igual para igual e ir longe na competição com as potências da época. Outro momento marcante foi a virada sobre a Coreia do Norte nas quartas de final. Na semifinal, os Lusos acabaram eliminados pela Inglaterra, futura campeã do torneio, mas a vitória sobre a União Soviética deu o terceiro lugar para Portugal. A campanha é lembrada com muito orgulho e é um sinal de que essa competição pode estar devendo uma sorte melhor para os portugueses.

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✨ Fato curioso: tempero brasileiro que funcionou

Dentre as oito participações de Portugal na Copa do Mundo, as duas melhores campanhas, com um terceiro lugar em 1966 e um quarto em 2006, foram campanhas em que o país possuiu treinadores brasileiros no comando: Otto Glória e Luiz Felipe Scolari (Felipão), respectivamente.



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⚡ O cara do time: Cristiano Ronaldo

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo deve estar se despedindo das Copas do Mundo. O choro no Catar após eliminação para Marrocos parecia o último capítulo, mas o "Robozão" segue pelo sonho inédito da Copa e, além da missão dos 1000 gols. Essa será a sexta Copa do Mundo de Cristiano na carreira, e parece que só falta esse título para ele e para Portugal, visto que a Eurocopa e a Liga das Nações (bicampeão) já figuram em suas prateleiras. Pelo Mundial, Ronaldo já possui o recorde de ser o único jogador a marcar em cinco Copas consecutivas, mas ele ainda quer mais e, mesmo já longe do auge da carreira, mostrou nas eliminatórias que ainda pode ser útil e liderar a Seleção em alto nível.

Cristiano Ronaldo na partida de Portugal e Escócia pela fase de Grupos da Liga das Nações 2024 (Foto: FPF)

👁️ Fique de olho: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes, de 31 anos, é o meio-campista de maior relevância da última geração portuguesa. O líder do Manchester United, da Inglaterra, possui um jogo de alto nível caracterizado por muita criatividade e técnica. Bruno mistura bem sua visão de jogo e intensidade; não à toa chega de sua temporada com mais assistências na carreira (21 até o momento). Mesmo sendo um grande garçom, Bruno Fernandes gosta de marcar e aparecer em momentos decisivos, tanto que tem mais de 160 gols na carreira. Pode-se dizer que ele, depois de Ronaldo, é o grande protagonista da equipe e é peça central da construção ofensiva de Portugal.

👨‍🏫 Quem é o treinador do Japão na Copa do Mundo?

Roberto Martínez vai para a sua terceira Copa do Mundo na carreira, todas em sequência. Se tornou comandante de Portugal após boa reputação construída com a seleção da Bélgica, com a chamada geração de ouro belga, na qual foi reconhecido por seu futebol posicional que equilibra controle de bola e transições agressivas. Por isso, é visto como um treinador que consegue extrair o máximo de seus jogadores e explorar suas individualidades. Mesmo deixando o melhor elenco que a Bélgica já teve, Martínez seguiu com um grande plantel em mãos ao assumir Portugal, que possui nomes como Cristiano, Vitinha, Bernardo Silva, João Neves, Nuno Mendes, Cancelo e muitos outros destaques do futebol mundial. A missão de Roberto Martínez é clara e está traçada: ser campeão. Para isso, Portugal tem tudo: identidade, diversas valências, variações táticas e muito talento.

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📋 Time base (4-2-3-1)

Diego Costa; Gonçalo Ignácio, Rubens Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; João Neves e Vitinha; Bruno Fernandes, Bernardo Silva e João Félix; e Cristiano Ronaldo.

🗓️ Agenda da Austrália na fase de grupos da Copa do Mundo (Horários de Brasília)

Portugal x RD Congo

⚽ Fase de grupos (Grupo K)

📅 16 de junho, terça-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Gillette Stadium, Massachusetts (EUA)

Portugal x Uzbequistão

⚽ Fase de grupos (Grupo K)

📅 23 de junho, terça-feira, às 14h (de Brasília)

🏟️ NRG Stadium, Houston (EUA)

Colômbia x Portugal

⚽ Fase de grupos (Grupo K)

📅 27 de junho, sábado, às 20h30 (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium, Miami (EUA)



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