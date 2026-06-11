Aos 40 anos, Ochoa disputa sua sexta Copa sem o mesmo protagonismo
Goleiro mexicano estreia no banco na Copa do Mundo de 2026
Convocado para a Copa do Mundo de 2026, Guillermo Ochoa, o goleiro mexicano, alcançou a marca de seis participações em Mundiais, igualando os recordistas Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. No entanto, o veterano de 40 anos vai começar a trajetória histórica no banco de reservas na estreia do México contra a África do Sul, no Estádio Azteca, nesta quinta-feira (11).
O técnico Javier Aguirre optou por escalar José Raúl Rangel como titular para a primeira partida da seleção mexicana no torneio. A decisão já era esperada por parte da imprensa local e foi respaldada por nomes históricos do futebol mexicano.
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A presença de Ochoa no Mundial chegou a ser considerada improvável: o goleiro passou praticamente todo o ano de 2025 fora das convocações da seleção e perdeu espaço nas listas de Aguirre. Seu retorno aconteceu apenas em maio deste ano, beneficiado pela lesão de Luis Ángel Malagón, que abriu uma vaga entre os convocados.
Atualmente, no AEL Limassol, do Chipre, Ochoa vinha atuando longe dos holofotes da seleção. Na Copa Ouro de 2025, foi apenas o terceiro goleiro do elenco e, posteriormente, deixou de ser chamado para amistosos da equipe nacional.
Trajetória de seis Copas
A história de Ochoa com a seleção mexicana começou em 2005, quando recebeu sua primeira convocação, aos 20 anos. No ano seguinte, integrou o grupo que disputou a Copa do Mundo da Alemanha.
Ele também esteve nos Mundiais de 2010, 2014, 2018 e 2022. As duas primeiras participações foram como reserva, mas a partir de 2014 assumiu a condição de titular e protagonizou algumas das atuações mais marcantes da história recente do México em Copas.
Uma das mais lembradas aconteceu no empate sem gols contra o Brasil, em 2014. Na ocasião, Ochoa realizou diversas defesas decisivas, incluindo uma cabeçada de Neymar praticamente em cima da linha.
Ao longo da carreira internacional, o goleiro acumulou 153 partidas pela seleção mexicana e se tornou um dos maiores ídolos da história do país.
México x África do Sul
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