Aos 40 anos, Ochoa disputa sua sexta Copa sem o mesmo protagonismo Goleiro mexicano estreia no banco na Copa do Mundo de 2026

Convocado para a Copa do Mundo de 2026, Guillermo Ochoa, o goleiro mexicano, alcançou a marca de seis participações em Mundiais, igualando os recordistas Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. No entanto, o veterano de 40 anos vai começar a trajetória histórica no banco de reservas na estreia do México contra a África do Sul, no Estádio Azteca, nesta quinta-feira (11).

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O técnico Javier Aguirre optou por escalar José Raúl Rangel como titular para a primeira partida da seleção mexicana no torneio. A decisão já era esperada por parte da imprensa local e foi respaldada por nomes históricos do futebol mexicano.

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A presença de Ochoa no Mundial chegou a ser considerada improvável: o goleiro passou praticamente todo o ano de 2025 fora das convocações da seleção e perdeu espaço nas listas de Aguirre. Seu retorno aconteceu apenas em maio deste ano, beneficiado pela lesão de Luis Ángel Malagón, que abriu uma vaga entre os convocados.

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Atualmente, no AEL Limassol, do Chipre, Ochoa vinha atuando longe dos holofotes da seleção. Na Copa Ouro de 2025, foi apenas o terceiro goleiro do elenco e, posteriormente, deixou de ser chamado para amistosos da equipe nacional.

Jogadores e técnico da Seleção do México para a Copa do Mundo de 2026, com Ochoa como terceiro goleiro. (Foto: Fifa/montagem por IA)

Trajetória de seis Copas

A história de Ochoa com a seleção mexicana começou em 2005, quando recebeu sua primeira convocação, aos 20 anos. No ano seguinte, integrou o grupo que disputou a Copa do Mundo da Alemanha.

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Ele também esteve nos Mundiais de 2010, 2014, 2018 e 2022. As duas primeiras participações foram como reserva, mas a partir de 2014 assumiu a condição de titular e protagonizou algumas das atuações mais marcantes da história recente do México em Copas.

Uma das mais lembradas aconteceu no empate sem gols contra o Brasil, em 2014. Na ocasião, Ochoa realizou diversas defesas decisivas, incluindo uma cabeçada de Neymar praticamente em cima da linha.

Ao longo da carreira internacional, o goleiro acumulou 153 partidas pela seleção mexicana e se tornou um dos maiores ídolos da história do país.

México x África do Sul

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