Quem tem mais gols em Copas, Cristiano Ronaldo, Messi ou Mbappé? Os três astros acumulam números impressionantes em Mundiais

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappé seguem acumulando gols e quebrando recordes em Copas do Mundo. Os três craques apresentam números expressivos no torneio, mas a disputa pela artilharia histórica ainda tem um líder isolado.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappé seguem acumulando gols e quebrando recordes em Copas do Mundo. Os três craques apresentam números expressivos no torneio, mas a disputa pela artilharia histórica ainda tem um líder isolado.

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Nesta terça-feira (23), Cristiano Ronaldo marcou duas vezes na vitória parcial por 3 a 0 sobre o Uzbequistão e chegou a 10 gols em Copas do Mundo.

Já Kylian Mbappé balançou as redes duas vezes na segunda-feira (22), na vitória por 3 a 0 sobre o Iraque, e alcançou a marca de 16 gols em Copas.

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Na liderança do ranking está Lionel Messi. Também com dois gols na segunda-feira (22), na vitória da Argentina por 2 a 0, o argentino chegou a 18 gols em Copas do Mundo, consolidando-se como o maior artilheiro da história da competição.

Lionel Messi: 18 gols (28 jogos)

Mbappé: 16 gols (16 jogos)

Cristiano Ronaldo: 10 gols (23 jogos)

Lionel Messi saúda a torcida após a vitória da Argentina sobre a Áustria na Copa (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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Maiores artilheiros da Copa do Mundo

1º – 18 gols: Lionel Messi (28 jogos)

2º – 16 gols: Miroslav Klose (24 jogos) e Kylian Mbappé (16 jogos)

3º – 15 gols: Ronaldo Fenômeno (19 jogos)

4º – 14 gols: Gerd Müller (13 jogos)

5º – 13 gols: Just Fontaine (6 jogos)

6º – 12 gols: Pelé (14 jogos)

7º – 11 gols: Jürgen Klinsmann (17 jogos) e Sándor Kocsis (5 jogos)

8º – 10 gols: Grzegorz Lato (20 jogos), Thomas Müller (19 jogos), Teófilo Cubillas (13 jogos), Gabriel Batistuta (12 jogos), Gary Lineker (12 jogos), Harry Kane (12 jogos) e Helmut Rahn (10 jogos)

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