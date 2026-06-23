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Quem tem mais gols em Copas, Cristiano Ronaldo, Messi ou Mbappé?

Os três astros acumulam números impressionantes em Mundiais

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
23/06/2026 15:16
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CR7, Messi e Mbappé (Fotos: AFP)
CR7, Messi e Mbappé (Fotos: AFP)
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Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappé seguem acumulando gols e quebrando recordes em Copas do Mundo. Os três craques apresentam números expressivos no torneio, mas a disputa pela artilharia histórica ainda tem um líder isolado.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappé seguem acumulando gols e quebrando recordes em Copas do Mundo. Os três craques apresentam números expressivos no torneio, mas a disputa pela artilharia histórica ainda tem um líder isolado.

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  • Cristiano Ronaldo e os jogadores de Portugal comemoram o terceiro gol marcado contra Uzbequistão na Copa do Mundo (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

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    • Nesta terça-feira (23), Cristiano Ronaldo marcou duas vezes na vitória parcial por 3 a 0 sobre o Uzbequistão e chegou a 10 gols em Copas do Mundo.

    Já Kylian Mbappé balançou as redes duas vezes na segunda-feira (22), na vitória por 3 a 0 sobre o Iraque, e alcançou a marca de 16 gols em Copas.

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    Na liderança do ranking está Lionel Messi. Também com dois gols na segunda-feira (22), na vitória da Argentina por 2 a 0, o argentino chegou a 18 gols em Copas do Mundo, consolidando-se como o maior artilheiro da história da competição.

    Lionel Messi: 18 gols (28 jogos)
    Mbappé: 16 gols (16 jogos)
    Cristiano Ronaldo: 10 gols (23 jogos)

    Lionel Messi saúda a torcida após a vitória da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Lionel Messi saúda a torcida após a vitória da Argentina sobre a Áustria na Copa (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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    Maiores artilheiros da Copa do Mundo

    – 18 gols: Lionel Messi (28 jogos)
    – 16 gols: Miroslav Klose (24 jogos) e Kylian Mbappé (16 jogos)
    – 15 gols: Ronaldo Fenômeno (19 jogos)
    – 14 gols: Gerd Müller (13 jogos)
    – 13 gols: Just Fontaine (6 jogos)
    – 12 gols: Pelé (14 jogos)
    – 11 gols: Jürgen Klinsmann (17 jogos) e Sándor Kocsis (5 jogos)
    – 10 gols: Grzegorz Lato (20 jogos), Thomas Müller (19 jogos), Teófilo Cubillas (13 jogos), Gabriel Batistuta (12 jogos), Gary Lineker (12 jogos), Harry Kane (12 jogos) e Helmut Rahn (10 jogos)

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