Quantos gols Messi e Cristiano Ronaldo têm em Copas do Mundo? Veja o retrospecto completo dos dois maiores craques da geração no torneio

Por quase duas décadas, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo dominaram o futebol mundial e protagonizaram uma das maiores e mais bonitas rivalidades da história do esporte. Ambos conquistaram títulos imponentes por Argentina e Portugal, quebraram recordes inacreditáveis em clubes e empilharam Bolas de Ouro.

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Mas quando o assunto é Copa do Mundo, quem leva a melhor? Apesar de terem dividido a era de ouro do futebol moderno, os dois astros guardam uma curiosidade marcante: eles nunca se enfrentaram em um jogo de Mundial. Ambas as trajetórias começaram na mesma edição, em 2006, na Alemanha. Cristiano fez sua estreia diante do Irã, enquanto Messi pisou no gramado de uma Copa pela primeira vez contra a Sérvia e Montenegro.

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Lionel Messi

O craque argentino soma 13 gols em 26 partidas disputadas na história das Copas do Mundo. Vivendo o ápice de sua trajetória em 2022, no Catar, Messi liderou a Argentina ao tricampeonato mundial e balançou as redes sete vezes naquela edição, incluindo dois gols na final contra a França. Além da taça de campeão, ele carrega no currículo o vice-campeonato de 2014, no Brasil, edição em que foi eleito o melhor jogador do torneio.

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Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia (Foto: Todd Kirkland / AFP)

Com sua marca atual de 13 gols, o camisa 10 da Albiceleste está empatado com o francês Just Fontaine no ranking histórico de artilheiros da competição. No quesito coletivo, o retrospecto de Messi em Copas contabiliza 16 vitórias, 5 empates e apenas 5 derrotas.

Cristiano Ronaldo

O astro português possui 8 gols em 22 jogos na história das Copas do Mundo. Embora balance menos as redes e exiba um número menor de partidas do que seu grande rival, o camisa 7 ostenta um recorde exclusivo, lendário e que atesta sua regularidade física e técnica no topo do esporte.

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Cristiano Ronaldo na partida entre Portugal e Costa Rica (Foto: Filipe Amorim / AFP)

Ao balançar as redes na estreia de Portugal no Catar, em 2022, Cristiano Ronaldo se tornou o único jogador na história do futebol a marcar gols em cinco edições diferentes de Copa do Mundo (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022). A melhor campanha do craque lusitano foi em sua estreia, em 2006, quando alcançou a semifinal. Ao todo, ele soma 9 vitórias, 6 empates e 7 derrotas no torneio.

Messi x Cristiano Ronaldo

Quando analisamos os dados frios e completos fornecidos pelo histórico dos Mundiais, a vantagem do argentino se acentua não apenas nos gols, mas também na capacidade de servir os seus companheiros, somando quatro vezes mais passes para gol do que o português.

Jogador Copas Jogadas Partidas Vitórias Gols Assistências Melhor Resultado Lionel Messi 5 26 16 13 8 Campeão (2022) Cristiano Ronaldo 5 22 9 8 2 Semifinal (2006)

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