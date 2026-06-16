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Quantos gols faltam para Messi ultrapassar Klose?

Craque argentino chega aos 16 gols em Copas do Mundo

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 22:43
Atualizado há 1 minutos
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Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Bastaram 17 minutos para Lionel Messi marcar seu primeiro gol na Copa do Mundo dos EUA, Canadá e México. Na noite desta terça-feira, o camisa 10 da Argentina, em sua 200ª partida pela seleção, abriu o placar contra a Argélia, em um belo chute da entrada da área. No segundo tempo, o craque fez mais dois, tornando-se o primeiro a fazer um hat trick no Mundial.

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    Messi chegou aos 16 gols em Mundiais, ultrapassando Ronaldo Fenômeno (15), o francês Mbappé, que marcou dois nesta terça, nos 3 a 1 sobre Senegal e tem 14, assim como o alemão Gerard Muller. Logo na estreia nos EUA, o craque argentino já igualou o alemão Miroslav Klose (16).

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    Até aqui, falta apenas um gol para o camisa 10 da Argentina se tornar o artilheiro da história das Copas.

    Tudo indica que Messi ultrapassará essa marca nos próximos dias. Na segunda-feira (22), a Argentina enfrenta a Áustria. Cinco dias depois, a atual campeã tem pela frente a Jordânia, na última rodada da fase de grupos.

    Ainda no primeiro tempo da estreia dessa terça-feira, o maior ídolo argentino poderia ter sido expulso, por falta violenta. Mas o árbitro sequer deu cartão amarelo pela jogada abaixo:

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    Primeiro gol de Messi foi há 20 anos

    O craque argentino marcou pela primeira vez em Copas em 2006, na Alemanha, nos 6 a 0 sobre a Sérvia. Quatro anos depois, Messi passou em branco nas cinco partidas que disputou, na África do Sul.

    Em 2014, no Brasil, foram quatro gols: nos 2 a 1 sobre a Bósnia (fase de grupos), dois nos 3 a 2 sobre a Nigéria (também na fase inicial) e o da vitória por 1 a 0 sobre a Suíça, nas oitavas de final.

    Há oito anos, na Rússia, o camisa 10 da Argentina só marcou uma vez nos 2 a 1 sober a Nigéria, na fase de grupos.

    O recorde de Messi veio em 2022, no Catar, com sete gols. Dois deles na fase de grupos, na derrota por 2 a 1 para a Arábia Saudita e nos 2 a 0 sobre o México.

    Nas oitavas de final, o camisa 10 abriu o placar do trinfo sobre a Austrália (2 a 1). Nas quartas, fez, de pênalti, no 2 a 2 com a Holanda (a seleção avançou nos pênaltis, por 4 a 3).

    Novamente de pênalti, nos 3 a 0 sobre a Croácia, na semifinal, o ídolo argentino fez mais um.

    Na grande final, contra a França, abriu o placar, de pênalti, e fez o terceiro, na prorrogação.

    Lionel Messi celebra seu 14º gol em Copas (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
    Lionel Messi celebra seu 14º gol em Copas (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
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