Quantos gols faltam para Messi ultrapassar Klose?
Craque argentino chega aos 16 gols em Copas do Mundo
Bastaram 17 minutos para Lionel Messi marcar seu primeiro gol na Copa do Mundo dos EUA, Canadá e México. Na noite desta terça-feira, o camisa 10 da Argentina, em sua 200ª partida pela seleção, abriu o placar contra a Argélia, em um belo chute da entrada da área. No segundo tempo, o craque fez mais dois, tornando-se o primeiro a fazer um hat trick no Mundial.
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Copa do Mundo: quantos gols faltam para Mbappé ultrapassar Klose?
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Messi chegou aos 16 gols em Mundiais, ultrapassando Ronaldo Fenômeno (15), o francês Mbappé, que marcou dois nesta terça, nos 3 a 1 sobre Senegal e tem 14, assim como o alemão Gerard Muller. Logo na estreia nos EUA, o craque argentino já igualou o alemão Miroslav Klose (16).
Até aqui, falta apenas um gol para o camisa 10 da Argentina se tornar o artilheiro da história das Copas.
O GÊNIO MAIOR, O GOAT. ELE FAZ GOLAÇO EM COPA DO MUNDO COMO SE NÃO FOSSE NADA! LIONEL ANDRÉS MESSI, SENHORAS E SENHORES!!! pic.twitter.com/kjN5S8UZYr— CazéTV (@CazeTVOficial) June 17, 2026
Tudo indica que Messi ultrapassará essa marca nos próximos dias. Na segunda-feira (22), a Argentina enfrenta a Áustria. Cinco dias depois, a atual campeã tem pela frente a Jordânia, na última rodada da fase de grupos.
Ainda no primeiro tempo da estreia dessa terça-feira, o maior ídolo argentino poderia ter sido expulso, por falta violenta. Mas o árbitro sequer deu cartão amarelo pela jogada abaixo:
Messi marche sur le mollet de Mandi mais vu que c'est Messi et l'Argentine, aucune sanction à son encontre pic.twitter.com/ab3SwXsIbi— Chebli Ishaq (@IshaqChebli) June 17, 2026
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Primeiro gol de Messi foi há 20 anos
O craque argentino marcou pela primeira vez em Copas em 2006, na Alemanha, nos 6 a 0 sobre a Sérvia. Quatro anos depois, Messi passou em branco nas cinco partidas que disputou, na África do Sul.
Em 2014, no Brasil, foram quatro gols: nos 2 a 1 sobre a Bósnia (fase de grupos), dois nos 3 a 2 sobre a Nigéria (também na fase inicial) e o da vitória por 1 a 0 sobre a Suíça, nas oitavas de final.
Há oito anos, na Rússia, o camisa 10 da Argentina só marcou uma vez nos 2 a 1 sober a Nigéria, na fase de grupos.
Lionel Messi a désormais marqué 14 buts en Coupe du monde dans sa carrière, à égalité avec Kylian Mbappé ! 🇫🇷 🇦🇷— Football Autopsie (@FootAutopsie) June 17, 2026
1 Miroslav Klose - 16 ⚽
2 Ronaldo Nazário - 15 ⚽
🆕 3 Kylian Mbappé - 14 ⚽
🆕 4 Lionel Messi - 14 ⚽
5 Gerd Müller - 14 ⚽
6 Just Fontaine - 13 ⚽
7 Pelé - 12 ⚽ pic.twitter.com/CI8OHr33sz
O recorde de Messi veio em 2022, no Catar, com sete gols. Dois deles na fase de grupos, na derrota por 2 a 1 para a Arábia Saudita e nos 2 a 0 sobre o México.
Nas oitavas de final, o camisa 10 abriu o placar do trinfo sobre a Austrália (2 a 1). Nas quartas, fez, de pênalti, no 2 a 2 com a Holanda (a seleção avançou nos pênaltis, por 4 a 3).
Novamente de pênalti, nos 3 a 0 sobre a Croácia, na semifinal, o ídolo argentino fez mais um.
Na grande final, contra a França, abriu o placar, de pênalti, e fez o terceiro, na prorrogação.
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