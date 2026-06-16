Messi alcança recorde histórico e 'supera' Cristiano Ronaldo pela Argentina na Copa Jogador atingiu um feito inédito na história do futebol na estreia contra Argélia

Lionel Messi continua reescrevendo os livros de história do futebol mundial. Ao entrar em campo como titular na partidade estreia da Argentina na Copa do Mundo, contra a Argélia, o astro argentino atingiu a marca inédita de se tornar o primeiro jogador da história a disputar seis edições do torneio (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026).

continua após a publicidade



➡️ Messi lidera ranking de jogadores com mais partidas na Copa do Mundo; veja lista

Lionel Messi após marcar contra a Argélia (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

Messi 'superou' Cristiano Ronaldo somente por um detalhe do calendário das seleções: o craque português, que também caminha para sua sexta participação, só entra em campo por Portugal no dia seguinte ao jogo da Argentina. Por isso, Messi se tornará o primeiro, mas não o único jogador a ter entrado em campo em seis edições da Copa.

Além disso, Messi isolou-se no topo do ranking de partidas disputadas, alcançando a marca de 27 jogos no total e ampliando sua vantagem sobre o lendário alemão Lothar Matthäus, que detinha o recorde anterior com 25 atuações.

continua após a publicidade

Outro nome que poderia ter alcançado a marca de seis edições nesta mesma rodada foi o goleiro mexicano Guillermo Ochoa. No entanto, o guarda-redes não entrou em campo na partida de estreia do México contra a África do Sul, permanecendo no banco de reservas, fato que possibilitou o novo recorde Messi no momento em que entrou em campo.

Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os recordes de Messi na Copa do Mundo

A trajetória de Messi em Copas é marcada por números avassaladores que vão além da simples presença em campo:

Minutagem Recorde: Messi é o jogador com mais minutos jogados na história das Copas, tendo superado a marca de 2.216 minutos que pertencia ao defensor italiano Paolo Maldini.

Participação em Gols: O camisa 10 argentino detém o recorde de maior participação em gols na história do torneio, com 22 participações (14 gols e 8 assistências). Ele ultrapassou Pelé com o gol feito contra a Argélia.

Eficiência Histórica: Em 2022, ele se tornou o primeiro atleta a marcar gols em todas as fases de uma mesma Copa: fase de grupos, oitavas de final, quartas, semifinal e final.

O Início de Tudo: Sua estreia em 2006, aos 19 anos contra a Sérvia e Montenegro, já dava sinais do que estava por vir: ele precisou de poucos minutos para marcar um gol e dar uma assistência.

Comparação com o futebol feminino

Embora Messi seja o pioneiro entre os homens, o recorde absoluto de participações em Copas do Mundo, independentemente do gênero, ainda pertence à brasileira Formiga, que disputou incríveis sete edições entre 1995 e 2019. Outras lendas femininas, como a brasileira Marta e a japonesa Homare Sawa, também já haviam alcançado a marca de seis Mundiais antes do argentino.

continua após a publicidade

🎰Aposte nos próximos do seu time do coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.