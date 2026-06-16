logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Messi alcança recorde histórico e 'supera' Cristiano Ronaldo pela Argentina na Copa

Jogador atingiu um feito inédito na história do futebol na estreia contra Argélia

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 22:54
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)

Lionel Messi continua reescrevendo os livros de história do futebol mundial. Ao entrar em campo como titular na partidade estreia da Argentina na Copa do Mundo, contra a Argélia, o astro argentino atingiu a marca inédita de se tornar o primeiro jogador da história a disputar seis edições do torneio (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026).

continua após a publicidade
  • Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia

    Messi lidera ranking de jogadores com mais partidas na Copa do Mundo; veja lista

    Copa do Mundo
    Há 4 minutos
  • Lance!

    Grupo I: Mbappé e Haaland brilham em largada positiva de França e Noruega na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 27 minutos


    • ➡️ Messi lidera ranking de jogadores com mais partidas na Copa do Mundo; veja lista

    Lionel Messi após marcar contra a Argélia (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

    Messi 'superou' Cristiano Ronaldo somente por um detalhe do calendário das seleções: o craque português, que também caminha para sua sexta participação, só entra em campo por Portugal no dia seguinte ao jogo da Argentina. Por isso, Messi se tornará o primeiro, mas não o único jogador a ter entrado em campo em seis edições da Copa.

    Além disso, Messi isolou-se no topo do ranking de partidas disputadas, alcançando a marca de 27 jogos no total e ampliando sua vantagem sobre o lendário alemão Lothar Matthäus, que detinha o recorde anterior com 25 atuações.

    continua após a publicidade

    Outro nome que poderia ter alcançado a marca de seis edições nesta mesma rodada foi o goleiro mexicano Guillermo Ochoa. No entanto, o guarda-redes não entrou em campo na partida de estreia do México contra a África do Sul, permanecendo no banco de reservas, fato que possibilitou o novo recorde Messi no momento em que entrou em campo.

    Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Os recordes de Messi na Copa do Mundo

    A trajetória de Messi em Copas é marcada por números avassaladores que vão além da simples presença em campo:

    1. Minutagem Recorde: Messi é o jogador com mais minutos jogados na história das Copas, tendo superado a marca de 2.216 minutos que pertencia ao defensor italiano Paolo Maldini.

    1. Participação em Gols: O camisa 10 argentino detém o recorde de maior participação em gols na história do torneio, com 22 participações (14 gols e 8 assistências). Ele ultrapassou Pelé com o gol feito contra a Argélia.

    1. Eficiência Histórica: Em 2022, ele se tornou o primeiro atleta a marcar gols em todas as fases de uma mesma Copa: fase de grupos, oitavas de final, quartas, semifinal e final.

    1. O Início de Tudo: Sua estreia em 2006, aos 19 anos contra a Sérvia e Montenegro, já dava sinais do que estava por vir: ele precisou de poucos minutos para marcar um gol e dar uma assistência.

    Comparação com o futebol feminino

    Embora Messi seja o pioneiro entre os homens, o recorde absoluto de participações em Copas do Mundo, independentemente do gênero, ainda pertence à brasileira Formiga, que disputou incríveis sete edições entre 1995 e 2019. Outras lendas femininas, como a brasileira Marta e a japonesa Homare Sawa, também já haviam alcançado a marca de seis Mundiais antes do argentino.

    continua após a publicidade

    🎰Aposte nos próximos do seu time do coração!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Casimiro Miguel desabafa sobre situação de Vasco
    Fora de CampoArgentina x Argélia: Casimiro alfineta concorrentes ao vivoHá 3 minutos
    Onde AssistirGana x Panamá: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 6 minutos
    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
    Fora de CampoGolaço de Messi em Argentina x Argélia choca web: 'Maior de todos os tempos'Há 11 minutos
    Copa do MundoMessi entra em lista histórica da Copa do Mundo após gol em Argentina x ArgéliaHá 11 minutos
    Luca Zidane joga pela Argélia e não pela França
    Copa do MundoSaiba o motivo de Luca Zidane jogar pela Argélia e não pela FrançaHá 11 minutos
    Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Copa do MundoQuantos gols faltam para Messi ultrapassar KloseHá 22 minutos

    Mais LANCE!

    Luca Zidane vira alvo após gol de Messi em Argentina x Argélia: 'Deveria'
    Kylian Mbappé comemora gol que abriu o placar para a França contra Senegal (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Mbappé celebra recordes pela França e reverencia Pelé: 'Ele é o rei, o melhor'
    Grupo I: Mbappé e Haaland brilham em largada positiva de França e Noruega na Copa do Mundo
    Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia
    Messi lidera ranking de jogadores com mais partidas na Copa do Mundo; veja lista
    Messi e Cristiano Ronaldo em simulação da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Gemini)
    Quantos gols Messi e Cristiano Ronaldo têm em Copas do Mundo?
    Em sua estreia em Copas, Haaland brilha e comanda goleada da Noruega sobre o Iraque
    Inglaterra e Croácia se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Inglaterra x Croácia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Lionel Messi chega ao Estádio de Kansas para a estreia da Argentina (Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Que horas vai ser o jogo da Argentina na Copa do Mundo?
    Qual é o salário de Haaland? Veja quanto o astro recebe no Manchester City
    LUCA ZIDANE ARGÉLIA FOTO INSTAGRAM
    Conheça o filho de Zidane, goleiro da Argélia na Copa do Mundo
    Erling Haaland na estreia da Noruega contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Haaland pai se aposentou após entrada violenta de crítico de brasileiros
    Jogadores da França comemorando vitória na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Deschamps aponta mudanças-chave da França em vitória na Copado Mundo: 'Entrou e causou'
    Erling Haaland marcou dois gols no primeiro tempo entre Noruega e Iraque na Copa do Mundo
    Haaland, artilheiro da Noruega, já vestiu camisa de gigantes do Brasileirão