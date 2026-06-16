logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Uzbequistão x Colômbia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 23:30
Favorite o Lance! no Google
As equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
As equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Uzbequistão e Colômbia se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 23h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, pela primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV. Clique para assistir no Sportv.

continua após a publicidade
  • Hervé Renard

    Tunísia anuncia novo treinador e repete troca da Copa de 2014

    Futebol Internacional
    Há 8 horas
  • Lance!

    Recorde de Klose, ídolo da Alemanha, é ameaçado por Messi e Mbappé na Copa

    Copa do Mundo
    Há 8 horas
  • Jogadores do Iraque celebram vaga na Copa do Mundo (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

    Iraque já jogou outra Copa do Mundo?

    Copa do Mundo
    Há 8 horas

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Ficha do jogo

    UZB
    COL
    Campeonato
    Copa do Mundo 2026
    Data e Hora
    17/06/2026, 23:00
    Local
    Mexico City Stadium - Ciudad de México
    Árbitro
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    O Uzbequistão faz sua estreia em uma Copa do Mundo e vive um dos momentos mais importantes de sua história no futebol. A seleção comandada por Fabio Cannavaro chega ao torneio embalada pela classificação inédita e sonha em surpreender logo na primeira rodada diante de uma das equipes mais tradicionais da América do Sul.

    A equipe asiática aposta na organização coletiva e em nomes como Eldor Shomurodov e Abbosbek Fayzullaev para tentar somar pontos importantes em um grupo que também conta com Portugal e República Democrática do Congo.

    continua após a publicidade

    Do outro lado, a Colômbia chega cercada de expectativa após um ciclo consistente. Sob o comando de Néstor Lorenzo, os colombianos contam com uma geração experiente liderada por James Rodríguez, além da velocidade e do talento de Luis Díaz, principal referência ofensiva da equipe.

    Considerada uma das favoritas à classificação no Grupo K, a seleção colombiana sabe da importância de começar a competição com vitória para ganhar tranquilidade na disputa por uma vaga nas oitavas de final.

    continua após a publicidade

    Tudo sobre Uzbequistão x Colômbia (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Uzbequistão 🆚 Colômbia
    Copa do Mundo 2026 – 1ª rodada do Grupo K

    📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de junho de 2026, às 23h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Azteca, na Cidade do México, México
    📺 Onde assistir: TV Globo

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔵 Uzbequistão
    Yusupov; Khusanov, Abdullaev e Ashurmatov; Sayfiev, Shukurov, Khamrobekov e Nasrullaev; Fayzullaev e Urunov; Shomurodov.
    Técnico: Fabio Cannavaro.

    🟡 Colômbia
    Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma e Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Luis Suárez.
    Técnico: Néstor Lorenzo.

    As equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Onde AssistirGana x Panamá: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 32 minutos
    Inglaterra e Croácia se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Onde AssistirInglaterra x Croácia: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 2 horas
    Portugal e RD Congo se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Onde AssistirPortugal x RD Congo: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 3 horas
    Onde AssistirVeja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (16/6)Há 14 horas
    Olise em ação pela França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Onde AssistirJogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (16/06/2026)Há 17 horas
    João Fonseca na estreia do Masters 1000 de Madri contra o anfitrião Rafael Jodar
    TênisJoão Fonseca estreia no ATP de Halle: veja horário e onde assistirHá 18 horas

    Mais LANCE!

    Áustria e Jordânia se enfrentam pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo (Foto: Arte Lance!)
    Áustria x Jordânia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Argentina e Argélia se enfrentam pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo (Foto: Arte Lance!)
    Argentina x Argélia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Iraque x Noruega: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    França x Senegal: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Londrina x Avaí: onde assistir à partida da Série B do Brasileirão
    Criciúma x Ceará: onde assistir à partida da Série B do Brasileirão
    Fortaleza x América-MG: onde assistir à partida da Série B do Brasileirão
    Jogo do Brasil na sexta-feira: qual é o adversário, horário e onde vai passar
    O espanhol Yamal com colete térmico em treino nos EUA (Foto: RFEF/Divulgação)
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste segunda-feira (15/6)
    Jeremy Doku em ação pela Bélgica contra o Cazaquistão, pelas Eliminatórias da Europa
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (15/06/2026)
    Bélgica e Egito se enfrentam pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo (Arte: Lance!)
    Bélgica x Egito: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Irã x Nova Zelândia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Espanha e Cabo Verde fazem o primeiro jogo do Grupo H da Copa do Mundo (Arte: Lance!)
    Espanha x Cabo Verde: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo