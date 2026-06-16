Uzbequistão x Colômbia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo As equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo

Uzbequistão e Colômbia se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 23h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, pela primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV. Clique para assistir no Sportv.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ficha do jogo UZB COL Campeonato Copa do Mundo 2026 Data e Hora 17/06/2026, 23:00 Local Mexico City Stadium - Ciudad de México Árbitro Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

O Uzbequistão faz sua estreia em uma Copa do Mundo e vive um dos momentos mais importantes de sua história no futebol. A seleção comandada por Fabio Cannavaro chega ao torneio embalada pela classificação inédita e sonha em surpreender logo na primeira rodada diante de uma das equipes mais tradicionais da América do Sul.

A equipe asiática aposta na organização coletiva e em nomes como Eldor Shomurodov e Abbosbek Fayzullaev para tentar somar pontos importantes em um grupo que também conta com Portugal e República Democrática do Congo.

continua após a publicidade

Do outro lado, a Colômbia chega cercada de expectativa após um ciclo consistente. Sob o comando de Néstor Lorenzo, os colombianos contam com uma geração experiente liderada por James Rodríguez, além da velocidade e do talento de Luis Díaz, principal referência ofensiva da equipe.

Considerada uma das favoritas à classificação no Grupo K, a seleção colombiana sabe da importância de começar a competição com vitória para ganhar tranquilidade na disputa por uma vaga nas oitavas de final.

continua após a publicidade

Tudo sobre Uzbequistão x Colômbia (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Uzbequistão 🆚 Colômbia

Copa do Mundo 2026 – 1ª rodada do Grupo K

📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de junho de 2026, às 23h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Azteca, na Cidade do México, México

📺 Onde assistir: TV Globo

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Uzbequistão

Yusupov; Khusanov, Abdullaev e Ashurmatov; Sayfiev, Shukurov, Khamrobekov e Nasrullaev; Fayzullaev e Urunov; Shomurodov.

Técnico: Fabio Cannavaro.

🟡 Colômbia

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma e Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Luis Suárez.

Técnico: Néstor Lorenzo.

As equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.