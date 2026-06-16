Uzbequistão x Colômbia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo
Uzbequistão e Colômbia se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 23h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, pela primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV. Clique para assistir no Sportv.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
O Uzbequistão faz sua estreia em uma Copa do Mundo e vive um dos momentos mais importantes de sua história no futebol. A seleção comandada por Fabio Cannavaro chega ao torneio embalada pela classificação inédita e sonha em surpreender logo na primeira rodada diante de uma das equipes mais tradicionais da América do Sul.
A equipe asiática aposta na organização coletiva e em nomes como Eldor Shomurodov e Abbosbek Fayzullaev para tentar somar pontos importantes em um grupo que também conta com Portugal e República Democrática do Congo.
Do outro lado, a Colômbia chega cercada de expectativa após um ciclo consistente. Sob o comando de Néstor Lorenzo, os colombianos contam com uma geração experiente liderada por James Rodríguez, além da velocidade e do talento de Luis Díaz, principal referência ofensiva da equipe.
Considerada uma das favoritas à classificação no Grupo K, a seleção colombiana sabe da importância de começar a competição com vitória para ganhar tranquilidade na disputa por uma vaga nas oitavas de final.
Tudo sobre Uzbequistão x Colômbia (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Uzbequistão 🆚 Colômbia
Copa do Mundo 2026 – 1ª rodada do Grupo K
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de junho de 2026, às 23h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Azteca, na Cidade do México, México
📺 Onde assistir: TV Globo
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Uzbequistão
Yusupov; Khusanov, Abdullaev e Ashurmatov; Sayfiev, Shukurov, Khamrobekov e Nasrullaev; Fayzullaev e Urunov; Shomurodov.
Técnico: Fabio Cannavaro.
🟡 Colômbia
Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma e Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Luis Suárez.
Técnico: Néstor Lorenzo.
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