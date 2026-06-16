Gana x Panamá: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo
Gana e Panamá se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 20h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá, pela primeira rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A seleção de Gana inicia sua caminhada no Mundial tentando reviver os melhores momentos de sua história em Copas do Mundo. Os ganeses carregam a lembrança da campanha histórica de 2010, quando chegaram às quartas de final, mas chegam ao torneio buscando apagar a eliminação ainda na fase de grupos na edição de 2022, no Catar.
Comandada por Carlos Queiroz, a equipe africana aposta na experiência de jogadores como Thomas Partey e na velocidade de atletas como Kamaldeen Sulemana para começar a competição com o pé direito e largar na frente na disputa por uma vaga na próxima fase.
Do outro lado, o Panamá disputa apenas sua segunda Copa do Mundo. Depois da participação inédita em 2018, na Rússia, os panamenhos chegam com o objetivo de conquistar seus primeiros pontos na história da competição e sonham em surpreender os favoritos do grupo.
A seleção dirigida por Thomas Christiansen tem como principais destaques o meio-campista Adalberto Carrasquilla e o experiente volante Aníbal Godoy, peças fundamentais na campanha que garantiu a classificação para o Mundial.
Tudo sobre Gana x Panamá (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Gana 🆚 Panamá
Copa do Mundo 2026 – 1ª rodada do Grupo L
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: BMO Field, em Toronto, no Canadá
📺 Onde assistir: CazéTV
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚫ Gana
Lawrence Ati Zigi; Opoku, Adjetey e Mensah; Owusu, Fatawu, Thomas Partey e Seneya; Sulemana, Adu e Jordan.
Técnico: Carlos Queiroz.
🔴 Panamá
Mosquera; Murillo, Escobar, Córdoba e Davis; Godoy, Martínez e Carrasquilla; Bárcenas, Fajardo e Díaz.
Técnico: Thomas Christiansen.
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