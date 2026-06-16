Gana x Panamá: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo As equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo

Gana e Panamá se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 20h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá, pela primeira rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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Ficha do jogo GNA PAN Campeonato Copa do Mundo 2026 Data e Hora 17/06/2026, 20:00 Local Toronto Stadium - Toronto, Ontario Árbitro Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

A seleção de Gana inicia sua caminhada no Mundial tentando reviver os melhores momentos de sua história em Copas do Mundo. Os ganeses carregam a lembrança da campanha histórica de 2010, quando chegaram às quartas de final, mas chegam ao torneio buscando apagar a eliminação ainda na fase de grupos na edição de 2022, no Catar.

Comandada por Carlos Queiroz, a equipe africana aposta na experiência de jogadores como Thomas Partey e na velocidade de atletas como Kamaldeen Sulemana para começar a competição com o pé direito e largar na frente na disputa por uma vaga na próxima fase.

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Do outro lado, o Panamá disputa apenas sua segunda Copa do Mundo. Depois da participação inédita em 2018, na Rússia, os panamenhos chegam com o objetivo de conquistar seus primeiros pontos na história da competição e sonham em surpreender os favoritos do grupo.

A seleção dirigida por Thomas Christiansen tem como principais destaques o meio-campista Adalberto Carrasquilla e o experiente volante Aníbal Godoy, peças fundamentais na campanha que garantiu a classificação para o Mundial.

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Tudo sobre Gana x Panamá (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Gana 🆚 Panamá

Copa do Mundo 2026 – 1ª rodada do Grupo L

📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: BMO Field, em Toronto, no Canadá

📺 Onde assistir: CazéTV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫ Gana

Lawrence Ati Zigi; Opoku, Adjetey e Mensah; Owusu, Fatawu, Thomas Partey e Seneya; Sulemana, Adu e Jordan.

Técnico: Carlos Queiroz.

🔴 Panamá

Mosquera; Murillo, Escobar, Córdoba e Davis; Godoy, Martínez e Carrasquilla; Bárcenas, Fajardo e Díaz.

Técnico: Thomas Christiansen.

As equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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