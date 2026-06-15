logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Tiago Splitter acerta com gigante da NBA para ser técnico principal

Chicago Bulls aposta no brasileiro para voltar aos playoffs

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 13:11
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Tiago Splitter observa durante o jogo 2 entre Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs pelos playoffs da NBA. (Foto: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP)
Tiago Splitter observa durante o jogo 2 entre Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs pelos playoffs da NBA. (Foto: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP)



O brasileiro Tiago Splitter foi contratado pelo Chicago Bulls para assumir o cargo de técnico principal da franquia. A equipe definiu o ex-comandante interino do Portland Trail Blazers como substituto de Billy Donovan, que deixou o comando da equipe após quatro temporadas seguidas sem conseguir levar o time aos playoffs.

continua após a publicidade
  • Tiago Splitter, técnico do Portland Trail Blazers, reage durante duelo contra o Phoenix Suns pelo Play-In. (Foto: Christian Petersen/Getty Images/Afp)

    Tiago Splitter vira um dos favoritos para assumir gigante da NBA

    NBA
    Há 4 dias
  • Tiago Splitter, técnico do Trail Blazers, posa durante o hino nacional antes do jogo três da primeira rodada dos playoffs da NBA contra o Spurs (Foto: Cameron browne/Nbae via getty images/Afp)

    Tiago Splitter após ser eliminado da NBA: ‘Lutamos muito’

    NBA
    Há 1 mês
  • O francês Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs na partida contra o Portland Trail Blazers pelos playoffs da NBA (Foto: Joe Murphy/NBAE via AFP

    Blazers, de Tiago Splitter, perdem para os Spurs e se despedem nos playoffs da NBA

    NBA
    Há 1 mês

    • A escolha dos Bulls foi motivada pela capacidade de Splitter em desenvolver jogadores, seu alinhamento com a diretoria e a visão organizacional da franquia. Além disso, o brasileiro acumulou experiência ao longo de sua trajetória como treinador desde 2018 e conta com sete temporadas como jogador na NBA, incluindo o título conquistado pelo San Antonio Spurs em 2014.

    Destaque no Portland abriu portas para Chicago

    Aos 41 anos, Splitter ganhou reconhecimento ao comandar o Portland Trail Blazers em meio a um cenário conturbado. Após assumir a equipe, ele conduziu a franquia a uma campanha de 42 vitórias e 40 derrotas, garantindo a sétima colocação da Conferência Oeste e uma vaga nos playoffs.

    continua após a publicidade

    O desempenho chamou a atenção dos Bulls, que buscavam um novo comandante para liderar o processo de reconstrução da equipe. Segundo informações da ESPN, a diretoria avaliou diversos candidatos antes de tomar a decisão final.

    Tiago Splitter é o primeiro técnico brasileiro nos playoffs da NBA (Foto: Christian Petersen/Getty Images)
    Tiago Splitter em San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers pelos playoffs da NBA (Foto: Barry Gossage/NBA Entertainment/Getty Images)

    Processo seletivo teve quatro finalistas

    Na última semana, dirigentes dos Bulls, liderados pelo vice-presidente executivo de operações de basquete Bryson Graham, realizaram entrevistas presenciais com quatro finalistas para o cargo.

    continua após a publicidade

    Além de Splitter, participaram da etapa decisiva o assistente do Minnesota Timberwolves, Micah Nori, o assistente do Atlanta Hawks, Ryan Schmidt, e Wes Unseld Jr., que já integrava a comissão técnica dos Bulls.

    Ao final do processo, a franquia optou pelo brasileiro, apostando em seu perfil de liderança, conhecimento técnico e capacidade de desenvolver jovens talentos para recolocar a equipe entre os protagonistas da Conferência Leste.

    A escolha dos Bulls foi motivada pela capacidade de Splitter em desenvolver jogadores, seu alinhamento com a diretoria e a visão organizacional da franquia. Além disso, o brasileiro acumulou experiência ao longo de sua trajetória como treinador desde 2018 e conta com sete temporadas como jogador na NBA, incluindo o título conquistado pelo San Antonio Spurs em 2014.

    ➡️Chicago Bulls anuncia saída do técnico Billy Donovan após 6 anos

    🏀 Aposte no seu time favorito na NBA!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Jogadores do New York Knicks levantam o Troféu Larry O'Brien
    NBABom presságio? Título do Knicks reacende esperança do hexa para o BrasilHá 23 horas
    Jalen Brunson levanta o troféu Bill Russell de MVP das finais da NBA
    NBAJalen Brunson é eleito MVP das finais da NBA após título do KnicksHá 1 dia
    Jalen Brunson foi o maestro do título do Knicks
    NBADe virada, Knicks batem Spurs e conquistam NBA após 53 anosHá 1 dia
    Jalen Brunson, do Knicks, foi o cestinha da partida
    NBAÉ campeão! Veja os lances da vitória do Knicks pelo título da NBAHá 1 dia
    Victor Wembanyama durante o jogo 4 entre Knicks e Spurs nas finais da NBA
    NBASpurs x Knicks pelo jogo 5 das finais da NBA; horário e onde assistirHá 1 dia
    Fora de CampoRômulo Mendonça se manifesta após ser afastado pela Prime VideoHá 1 dia

    Mais LANCE!

    James Harden, do Clippers, observa durante jogo contra o Nuggets, na Ball Arena. (Foto: Garrett Ellwood/NBAE via Getty Images/AFP)
    James Harden é preso por porte ilegal de arma no Texas
    romulo mendonca
    Quem narra a final da NBA no lugar de Rômulo Mendonça, afastado pela Prime?
    Romulo Mendonça, narrador da Prime Vídeo (Foto: Reprodução)
    Rômulo Mendonça é afastado pela Prime Video e está fora da final da NBA
    LeBron James e Stephen Curry durante jogo entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, pela NBA (Foto: Ezra Shaw/AFP)
    Warriors prepara oferta para contratar LeBron James na NBA
    Charles Barkley é comentarista da TNT Sports (Foto: Streeter Lecka/Getty Images/AFP)
    Lenda da NBA destrói Spurs após virada: 'Time mais burro da história'
    Anunoby anotou 33 pontos na virada do Knicks sobre o Spurs
    Knicks buscam virada épica sobre os Spurs e ampliam vantagem nas finais da NBA
    Knicks e Spurs voltam a se enfrentar no Madison Square Garden pelas finais da NBA
    Veja os lances da virada do Knicks sobre o Spurs no jogo 4 das finais da NBA
    Jalen Brunson tenta vingança familiar pelo Knicks contra os Spurs; entenda
    Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, busca o passe durante a partida contra o New York Knicks no Jogo 3 das Finais da NBA de 2026 no Madison Square Garden, em Nova York (Foto: Joe Murphy / NBAE via Getty Images / Afp)
    Knicks x Spurs: horário e onde assistir ao jogo 4 das finais da NBA
    Tiago Splitter, técnico do Portland Trail Blazers, reage durante duelo contra o Phoenix Suns pelo Play-In. (Foto: Christian Petersen/Getty Images/Afp)
    Tiago Splitter vira um dos favoritos para assumir gigante da NBA
    Wembanyama, dos Spurs, olha para o telão do Madison Square Garden no jogo 3 das finais da NBA (Foto: SAUL LOEB / AFP)
    Spurs batem Knicks fora de casa e vencem a primeira nas finais da NBA
    Presidente Trump batendo continência durante hino nacional dos EUA
    Trump é vaiado por torcedores em jogo das finais da NBA
    De'Aaron Fox, dos Spurs, é marcado por Landry Shamet, dos Knicks, no jogo 2 das finais da NBA (Foto: Foto por GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES)
    Veja os lances da vitória dos Spurs sobre os Knicks nas finais da NBA