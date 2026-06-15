Tiago Splitter acerta com gigante da NBA para ser técnico principal Chicago Bulls aposta no brasileiro para voltar aos playoffs





O brasileiro Tiago Splitter foi contratado pelo Chicago Bulls para assumir o cargo de técnico principal da franquia. A equipe definiu o ex-comandante interino do Portland Trail Blazers como substituto de Billy Donovan, que deixou o comando da equipe após quatro temporadas seguidas sem conseguir levar o time aos playoffs.

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A escolha dos Bulls foi motivada pela capacidade de Splitter em desenvolver jogadores, seu alinhamento com a diretoria e a visão organizacional da franquia. Além disso, o brasileiro acumulou experiência ao longo de sua trajetória como treinador desde 2018 e conta com sete temporadas como jogador na NBA, incluindo o título conquistado pelo San Antonio Spurs em 2014.

Destaque no Portland abriu portas para Chicago

Aos 41 anos, Splitter ganhou reconhecimento ao comandar o Portland Trail Blazers em meio a um cenário conturbado. Após assumir a equipe, ele conduziu a franquia a uma campanha de 42 vitórias e 40 derrotas, garantindo a sétima colocação da Conferência Oeste e uma vaga nos playoffs.

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O desempenho chamou a atenção dos Bulls, que buscavam um novo comandante para liderar o processo de reconstrução da equipe. Segundo informações da ESPN, a diretoria avaliou diversos candidatos antes de tomar a decisão final.

Tiago Splitter em San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers pelos playoffs da NBA (Foto: Barry Gossage/NBA Entertainment/Getty Images)

Processo seletivo teve quatro finalistas

Na última semana, dirigentes dos Bulls, liderados pelo vice-presidente executivo de operações de basquete Bryson Graham, realizaram entrevistas presenciais com quatro finalistas para o cargo.

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Além de Splitter, participaram da etapa decisiva o assistente do Minnesota Timberwolves, Micah Nori, o assistente do Atlanta Hawks, Ryan Schmidt, e Wes Unseld Jr., que já integrava a comissão técnica dos Bulls.

Ao final do processo, a franquia optou pelo brasileiro, apostando em seu perfil de liderança, conhecimento técnico e capacidade de desenvolver jovens talentos para recolocar a equipe entre os protagonistas da Conferência Leste.

A escolha dos Bulls foi motivada pela capacidade de Splitter em desenvolver jogadores, seu alinhamento com a diretoria e a visão organizacional da franquia. Além disso, o brasileiro acumulou experiência ao longo de sua trajetória como treinador desde 2018 e conta com sete temporadas como jogador na NBA, incluindo o título conquistado pelo San Antonio Spurs em 2014.

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