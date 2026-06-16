Mbappé celebra recordes pela França e reverencia Pelé: 'Ele é o rei, o melhor' Atacante brilhou na vitória dos Bleus

Kylian Mbappé saiu do MetLife Stadium com motivos de sobra para comemorar. Autor dos dois gols da vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal, na estreia da Copa do Mundo, o camisa 10 alcançou marcas históricas pela seleção e aproveitou a noite para destacar o que considera mais importante: seguir escrevendo a história dos Bleus.

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Com os dois gols marcados nesta terça-feira, Mbappé chegou a 58 pela seleção francesa e se tornou o maior artilheiro da história do país, ultrapassando Olivier Giroud. De quebra, alcançou 14 gols em Copas do Mundo e deixou para trás Pelé, que marcou 12 vezes em quatro edições do torneio.

Na zona mista, o atacante fez questão de reverenciar o brasileiro.

— Ele é o rei, o melhor — resumiu Mbappé.

Apesar dos recordes, o atacante afirmou que o foco continua sendo a campanha da França no Mundial.

— Estou muito feliz por entrar um pouco mais na história do meu país. Sempre foi isso que eu quis fazer. Mas nós sabemos por que estamos aqui. Terei tempo para pensar nessas coisas mais tarde, quando parar de jogar. Estou aqui para ajudar a equipe, para continuar escrevendo, junto com meus companheiros, uma nova página da história da seleção francesa. Sabemos que o caminho é muito longo, mas estamos prontos.

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Ao ser questionado sobre o que passou pela sua cabeça após os dois gols e as marcas alcançadas, Mbappé preferiu dividir o momento com as pessoas mais próximas.

— Pensei nas pessoas que amo. Minha família e meus amigos estavam aqui. É por eles que eu marco gols todas as vezes.

O camisa 10 também falou sobre o entrosamento com Michael Olise, que participou ativamente das jogadas ofensivas da França. Para Mbappé, a parceria ainda pode evoluir ao longo da competição.

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— Não acho que tenha demorado para acontecer. É preciso valorizar que estamos em uma Copa do Mundo e ninguém vai facilitar para ninguém, ninguém vai ficar olhando você jogar. Cabe a nós encontrar as fórmulas, os esquemas certos para tentar marcar gols. Jogar com o Michael é muito fácil. Ele é um jogador que está sempre de cabeça erguida, então você precisa oferecer opções. Ele sempre quer jogar para frente e servir os companheiros, por isso eu sabia que ele me encontraria sempre que eu fizesse um movimento, mesmo que às vezes a bola não chegue.

Mbappé ainda destacou que a França tem margem para crescer no torneio, especialmente por contar com vários jogadores disputando a Copa do Mundo pela primeira vez.

— Foi apenas o primeiro jogo. Ainda vamos precisar evoluir. Esta equipe tem uma grande margem de progressão. Temos muitos jogadores jovens, vivendo sua primeira Copa do Mundo, e houve um pouco de tensão emocional. Vencer a estreia vai fazer bem para muita gente, vai trazer tranquilidade. Agora vamos nos preparar para o jogo contra o Iraque e tentar vencer, porque, se ganharmos, poderemos nos classificar.

Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O que vem por aí para a França?

Com o resultado, os franceses ficam na primeira posição do Grupo I. Noruega e Iraque, os outros integrantes do grupo, se enfrentam às 19h (de Brasília). O próximo jogo da França é na segunda-feira (22), contra o Iraque, às 18h (de Brasília).

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