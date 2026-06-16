logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Mbappé celebra recordes pela França e reverencia Pelé: 'Ele é o rei, o melhor'

Atacante brilhou na vitória dos Bleus

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 22:39
Favorite o Lance! no Google
Kylian Mbappé comemora gol que abriu o placar para a França contra Senegal (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Kylian Mbappé comemora gol que abriu o placar para a França contra Senegal (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Kylian Mbappé saiu do MetLife Stadium com motivos de sobra para comemorar. Autor dos dois gols da vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal, na estreia da Copa do Mundo, o camisa 10 alcançou marcas históricas pela seleção e aproveitou a noite para destacar o que considera mais importante: seguir escrevendo a história dos Bleus.

continua após a publicidade
  • Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia

    Messi lidera ranking de jogadores com mais partidas na Copa do Mundo; veja lista

    Copa do Mundo
    Há 20 minutos
  • Erling Haaland se estica para fazer seu primeiro gol contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP

    Veja gols em Iraque x Noruega: Haaland brilha em estreia na Copa do Mundo

    Fora de Campo
    Há 47 minutos
  • Desimpedidos está na Copa do Mundo

    Desimpedidos comemoram aniversário do canal no México durante a Copa do Mundo

    Fora de Campo
    Há 1 hora

    • ➡️Mbappé faz menção à Seleção Brasileira após vitória da França: 'É complicado'

    Com os dois gols marcados nesta terça-feira, Mbappé chegou a 58 pela seleção francesa e se tornou o maior artilheiro da história do país, ultrapassando Olivier Giroud. De quebra, alcançou 14 gols em Copas do Mundo e deixou para trás Pelé, que marcou 12 vezes em quatro edições do torneio.

    Na zona mista, o atacante fez questão de reverenciar o brasileiro.

    — Ele é o rei, o melhor — resumiu Mbappé.

    Apesar dos recordes, o atacante afirmou que o foco continua sendo a campanha da França no Mundial.

    — Estou muito feliz por entrar um pouco mais na história do meu país. Sempre foi isso que eu quis fazer. Mas nós sabemos por que estamos aqui. Terei tempo para pensar nessas coisas mais tarde, quando parar de jogar. Estou aqui para ajudar a equipe, para continuar escrevendo, junto com meus companheiros, uma nova página da história da seleção francesa. Sabemos que o caminho é muito longo, mas estamos prontos.

    continua após a publicidade

    Ao ser questionado sobre o que passou pela sua cabeça após os dois gols e as marcas alcançadas, Mbappé preferiu dividir o momento com as pessoas mais próximas.

    — Pensei nas pessoas que amo. Minha família e meus amigos estavam aqui. É por eles que eu marco gols todas as vezes.

    O camisa 10 também falou sobre o entrosamento com Michael Olise, que participou ativamente das jogadas ofensivas da França. Para Mbappé, a parceria ainda pode evoluir ao longo da competição.

    continua após a publicidade

    — Não acho que tenha demorado para acontecer. É preciso valorizar que estamos em uma Copa do Mundo e ninguém vai facilitar para ninguém, ninguém vai ficar olhando você jogar. Cabe a nós encontrar as fórmulas, os esquemas certos para tentar marcar gols. Jogar com o Michael é muito fácil. Ele é um jogador que está sempre de cabeça erguida, então você precisa oferecer opções. Ele sempre quer jogar para frente e servir os companheiros, por isso eu sabia que ele me encontraria sempre que eu fizesse um movimento, mesmo que às vezes a bola não chegue.

    Mbappé ainda destacou que a França tem margem para crescer no torneio, especialmente por contar com vários jogadores disputando a Copa do Mundo pela primeira vez.

    — Foi apenas o primeiro jogo. Ainda vamos precisar evoluir. Esta equipe tem uma grande margem de progressão. Temos muitos jogadores jovens, vivendo sua primeira Copa do Mundo, e houve um pouco de tensão emocional. Vencer a estreia vai fazer bem para muita gente, vai trazer tranquilidade. Agora vamos nos preparar para o jogo contra o Iraque e tentar vencer, porque, se ganharmos, poderemos nos classificar.

    Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    O que vem por aí para a França?

    Com o resultado, os franceses ficam na primeira posição do Grupo I. Noruega e Iraque, os outros integrantes do grupo, se enfrentam às 19h (de Brasília). O próximo jogo da França é na segunda-feira (22), contra o Iraque, às 18h (de Brasília).

    💸Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Copa do MundoGrupo I: Mbappé e Haaland brilham em largada positiva de França e Noruega na Copa do MundoHá 10 minutos
    Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia
    Copa do MundoMessi lidera ranking de jogadores com mais partidas na Copa do Mundo; veja listaHá 20 minutos
    Messi e Cristiano Ronaldo em simulação da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Gemini)
    Copa do MundoQuantos gols Messi e Cristiano Ronaldo têm em Copas do Mundo?Há 1 hora
    Copa do MundoEm sua estreia em Copas, Haaland brilha e comanda goleada da Noruega sobre o IraqueHá 1 hora
    Inglaterra e Croácia se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Onde AssistirInglaterra x Croácia: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 1 hora
    Lionel Messi chega ao Estádio de Kansas para a estreia da Argentina (Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Copa do MundoQue horas vai ser o jogo da Argentina na Copa do Mundo?Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Qual é o salário de Haaland? Veja quanto o astro recebe no Manchester City
    LUCA ZIDANE ARGÉLIA FOTO INSTAGRAM
    Conheça o filho de Zidane, goleiro da Argélia na Copa do Mundo
    Erling Haaland na estreia da Noruega contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Haaland pai se aposentou após entrada violenta de crítico de brasileiros
    Jogadores da França comemorando vitória na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Deschamps aponta mudanças-chave da França em vitória na Copado Mundo: 'Entrou e causou'
    Erling Haaland marcou dois gols no primeiro tempo entre Noruega e Iraque na Copa do Mundo
    Haaland, artilheiro da Noruega, já vestiu camisa de gigantes do Brasileirão
    Messi observa a bola Trionda durante treino da Argentina na véspera do jogo contra a Argélia, pela Copa do Mundo
    Messi joga? Argentina define escalação para a estreia na Copa do Mundo
    Haaland Noruega Iraque Copa do Mundo
    Torcedores enlouquecem com gols de Haaland em Iraque x Noruega: 'Monstro'
    Da guerra ao gol na Copa: conheça Aymen Hussein, o iraquiano que superou a Al Qaeda e o ISIS
    Portugal e RD Congo se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Portugal x RD Congo: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Técnico da Noruega detona jogador antes de estreia na Copa: 'Não aguenta uma febrezinha'
    Mbappé no aeroporto de Boston para a estreia da França na Copa do Mundo (Foto: Franck FIFE / AFP)
    Veja a lista atualizada dos maiores artilheiros da Copa do Mundo
    Mbaye é o 4º jogador mais jovem a marcar em uma Copa do Mundo; veja lista
    Neymar vai a campo e treina com a Seleção Brasileira
    Treino fechado da Seleção tem Neymar em campo e presença de Biancardi e familiares