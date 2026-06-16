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Messi lidera ranking de jogadores com mais partidas na Copa do Mundo; veja lista

Jogador detém recorde de jogos e é acompanhado por lista ampla de alemães

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 22:24
Atualizado há 0 minutos
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Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia
Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia (Foto: Todd Kirkland/AFP)

Alcançar a longevidade e se tornar imortal no futebol exige uma combinação rara de talento excepcional, qualidade técnica, capacitação constante e uma longevidade física impressionante. Lionel Messi é o maior expoente dessas características no futebol. O campeão do mundo se tornou, de forma isolada, o jogador com mais partidas disputadas na história dos Mundiais em 2022, e vai bater novo recorde em 2026.

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    seleção argentina lionel messi
    A Argentina de Lionel Messi (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

    Ao entrar em campo como titular no confronto contra a Argélia, na abertura da Copa de 2026, o craque argentino atingiu a marca de 27 jogos. Com esse feito, ele superou o recorde anterior de 25 partidas que pertencia ao lendário meio-campista alemão Lothar Matthäus.

    Jogador que mais participou da Copa do Mundo

    Messi também quebrou outro recorde histórico ao se tornar o primeiro homem a jogar seis edições diferentes do Mundial (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026). Embora o goleiro mexicano Guillermo Ochoa também tenha chegado à sua sexta convocação em 2026, ele não entrou em campo na partida de abertura contra a África do Sul, portanto, Messi detém o recorde de participações efetivas e se tornou o primeiro jogador da história a atuar em 6 edições diferentes.

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    É importante notar que, embora Messi lidere entre os homens, o recorde absoluto de longevidade em Copas (considerando ambos os gêneros) pertence à brasileira Formiga, que disputou incríveis sete edições do torneio entre 1995 e 2019. Além dela, outras jogadoras como Marta e a japonesa Homare Sawa também já haviam alcançado a marca de seis Mundiais antes do argentino.

    Curiosidades e Marcas Históricas

    O legado de Messi em Copas vai muito além do número de vezes que vestiu a camisa albiceleste:

    1. Participação em gols: Messi é o recordista absoluto de participações em gols, com 22 no total (14 gols e 8 assistências). Ele divide o recorde de assistências (8) com Diego Maradona.

    1. Mais tempo dentro de campo: O argentino também detém o recorde de mais minutos jogados em Mundiais, superando a marca de 2.216 minutos que pertenceu ao defensor italiano Paolo Maldini.

    1. Gol marcado em todas as fases: na edição de 2022, ele se tornou o único jogador a marcar gols em todas as fases de uma única Copa: grupos, oitavas, quartas, semi e final.
    Lionel Messi fez grande jogo contra Venezuela (Foto: Luis ROBAYO / AFP)
    Messi fez grande jogo contra Venezuela (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

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    Ranking dos Jogadores com Mais Partidas (Top 10)

    Confira a lista atualizada dos atletas com mais jogos no torneio:

      1.
    1. Lionel Messi (Argentina): 27 jogos
      2. 2.
    2. Lothar Matthäus (Alemanha): 25 jogos
      3. 3.
    3. Miroslav Klose (Alemanha): 24 jogos
      4. 4.
    4. Paolo Maldini (Itália): 23 jogos
      5. 5.
    5. Cristiano Ronaldo (Portugal): 22 jogos
      6. 6.
    6. Diego Maradona (Argentina): 21 jogos
      7. 7.
    7. Uwe Seeler (Alemanha): 21 jogos
      8. 8.
    8. Wladislaw Zmuda (Polônia): 21 jogos
      9. 9.
    9. Manuel Neuer (Alemanha): 20 jogos
      10. 10.
    10. Cafu (Brasil): 20 jogos

    O Brasil tem Cafu como o maior representante do país em longevidade na Copa, sendo ele o único jogador na história a disputar três finais consecutivas de Copa do Mundo (1994, 1998 e 2002). Messi, no entanto, continuará ampliando sua vantagem com a participação na edição de 2026. Campeão em 2022, o craque terá a oportunidade de escrever um novo capítulo na história do futebol mundial.

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