Messi lidera ranking de jogadores com mais partidas na Copa do Mundo; veja lista Jogador detém recorde de jogos e é acompanhado por lista ampla de alemães

Alcançar a longevidade e se tornar imortal no futebol exige uma combinação rara de talento excepcional, qualidade técnica, capacitação constante e uma longevidade física impressionante. Lionel Messi é o maior expoente dessas características no futebol. O campeão do mundo se tornou, de forma isolada, o jogador com mais partidas disputadas na história dos Mundiais em 2022, e vai bater novo recorde em 2026.

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A Argentina de Lionel Messi (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Ao entrar em campo como titular no confronto contra a Argélia, na abertura da Copa de 2026, o craque argentino atingiu a marca de 27 jogos. Com esse feito, ele superou o recorde anterior de 25 partidas que pertencia ao lendário meio-campista alemão Lothar Matthäus.

Jogador que mais participou da Copa do Mundo

Messi também quebrou outro recorde histórico ao se tornar o primeiro homem a jogar seis edições diferentes do Mundial (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026). Embora o goleiro mexicano Guillermo Ochoa também tenha chegado à sua sexta convocação em 2026, ele não entrou em campo na partida de abertura contra a África do Sul, portanto, Messi detém o recorde de participações efetivas e se tornou o primeiro jogador da história a atuar em 6 edições diferentes.

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É importante notar que, embora Messi lidere entre os homens, o recorde absoluto de longevidade em Copas (considerando ambos os gêneros) pertence à brasileira Formiga, que disputou incríveis sete edições do torneio entre 1995 e 2019. Além dela, outras jogadoras como Marta e a japonesa Homare Sawa também já haviam alcançado a marca de seis Mundiais antes do argentino.

Curiosidades e Marcas Históricas

O legado de Messi em Copas vai muito além do número de vezes que vestiu a camisa albiceleste:

Participação em gols: Messi é o recordista absoluto de participações em gols, com 22 no total (14 gols e 8 assistências). Ele divide o recorde de assistências (8) com Diego Maradona.

Mais tempo dentro de campo: O argentino também detém o recorde de mais minutos jogados em Mundiais, superando a marca de 2.216 minutos que pertenceu ao defensor italiano Paolo Maldini.

Gol marcado em todas as fases: na edição de 2022, ele se tornou o único jogador a marcar gols em todas as fases de uma única Copa: grupos, oitavas, quartas, semi e final.

Messi fez grande jogo contra Venezuela (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

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Ranking dos Jogadores com Mais Partidas (Top 10)

Confira a lista atualizada dos atletas com mais jogos no torneio:

1 . Lionel Messi (Argentina): 27 jogos 2 . Lothar Matthäus (Alemanha): 25 jogos 3 . Miroslav Klose (Alemanha): 24 jogos 4 . Paolo Maldini (Itália): 23 jogos 5 . Cristiano Ronaldo (Portugal): 22 jogos 6 . Diego Maradona (Argentina): 21 jogos 7 . Uwe Seeler (Alemanha): 21 jogos 8 . Wladislaw Zmuda (Polônia): 21 jogos 9 . Manuel Neuer (Alemanha): 20 jogos 10 . Cafu (Brasil): 20 jogos

O Brasil tem Cafu como o maior representante do país em longevidade na Copa, sendo ele o único jogador na história a disputar três finais consecutivas de Copa do Mundo (1994, 1998 e 2002). Messi, no entanto, continuará ampliando sua vantagem com a participação na edição de 2026. Campeão em 2022, o craque terá a oportunidade de escrever um novo capítulo na história do futebol mundial.

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