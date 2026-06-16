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Messi entra em lista histórica da Copa do Mundo após gol em Argentina x Argélia

Equipes se enfrentam pela primeira rodada do Grupo J

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 22:54
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Messi comemora gol marcado em Argentina x Argélia ( Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
Messi comemora gol marcado em Argentina x Argélia ( Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

Lionel Messi foi o responsável por abrir o placar no confronto entre Argentina e Argélia, desta terça-feira (16), nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo. Com o feito, o camisa 10 se tornou, aos 38 anos, o terceiro jogador mais velho a marcar no Mundial.

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    Atualmente, na frente do argentino está apenas o atacante Roger Milla e o zagueiro Pepe. O camaronês balançou as redes aos 42 anos no confronto entre Camarões e Rússia, pela Copa do Mundo de 1994. Já o português marcou aos 39 anos, em Portugal x Suíça, pelo torneio de 2022.

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    O gol de Lionel Messi aconteceu durante o primeiro tempo do confronto entre Argentina e Argélia. Aos 17 minutos, o camisa 10 da Argentina arracou pelo meio de campo e finalizou colocado ao se aproximar da área. O goleiro Luca Zidane chegou a encostar na bola, mas não conseguiu realizar a defesa.

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    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)

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