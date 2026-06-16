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Messi iguala marca de Ronaldo na estreia da Argentina na Copa do Mundo

Camisa 10 balança as redes duas vezes contra a Argélia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 23:30
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Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Lionel Messi chegou a 15 gols marcados com a Argentina em Copas do Mundo e igualou a marca de Ronaldo Fenômeno. Na estreia da Albiceleste no Mundial de 2026, o camisa 10 balançou as redes duas vezes e se tornou o segundo maior artilheiro da competição ao lado do brasileiro.

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    Com os dois gols marcados sobre a Argélia, Messi deixou Mbappé e Gerd Müller para trás na lista de artilheiros da Copa do Mundo. Com isso, o craque igualou Ronaldo Fenômeno, que havia chegado aos 15 gols na competição no Mundial de 2006.

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    Neste momento, Lionel Messi busca a marca de Miroslav Klose, que é o maior artilheiro da história da Copa do Mundo com 16 gols marcados pela Alemanha. O camisa 10 da Argentina busca alcançar a façanha ainda na edição de 2026.

    Na segunda-feira (22), a Argentina encara a Áustria, pela 2ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo. No confronto contra os europeus, Messi pode ampliar seus recordes na competição para se cravar ainda mais seu nome na história do esporte.

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