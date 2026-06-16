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Luca Zidane vira alvo após gol de Messi em Argentina x Argélia: 'Deveria'

Equipes se enfrentam pela Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 22:41
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Gol de Messi em Argentina x Argélia pela Copa do Mundo (Foto: MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Gol de Messi em Argentina x Argélia pela Copa do Mundo (Foto: MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A Argentina saiu na frente do placar no confronto contra a Argélia, desta terça-feira (16), nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo. O meia Lionel Messi foi o responsável por balançar as redes, mas o lance também foi marcado por uma falha do goleiro Luca Zidane, filho do ex-jogador Zinedine Zidane.

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    Tudo começou com uma arrancada do camisa 10 da Argentina pelo meio de campo. Ao se aproximar da área, Lionel Messi finalizou colocado. O arremate chegou a tocar nas mãos do goleiro Luca Zidane, que não conseguiu realizar a defesa.

    Nas redes sociais, torcedores elegeram o arqueiro, que era uma das expectativas da seleção da Argélia em segurar o ataque argentino, como culpado pelo gol sofrido. Veja a repercussão:

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    Tradução: "Como é ruim o Luca Zidane".

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