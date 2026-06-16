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Golaço de Messi em Argentina x Argélia choca web: 'Maior de todos os tempos'

Astro abriu o placar no duelo válido pela Copa do Mundo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 22:54
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Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)

Argentina e Argélia estão se enfrentando, na noite desta terça-feira (16), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Até aqui, os hermanos estão vencendo por 1 a 0, com golaço de Lionel Messi. Nas redes sociais, torcedores fora, à loucura com o astro do futebol mundial.

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    • Logo no começo da partida, Lionel Messi recebeu passe de Rodrigo Depaul, ajeitou o corpo e finalizou do meio da rua. A bola pegou uma curva incrível e morreu no ângulo de Luca Zidane, goleiro titular da Argélia contra a Argentina.

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    Nas redes sociais, o gol do gênio na primeira rodada da Copa do Mundo chamou muita atenção de torcedores brasileiros, que se renderam ao talento de Lionel Messi. Veja o gol em Argentina x Argélia e a reação dos brasileiros:

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    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)

    Veja comentários sobre Lionel Messi

    Messi lidera ranking de jogadores com mais partidas na Copa após Argentina x Argélia

    Alcançar a longevidade e se tornar imortal no futebol exige uma combinação rara de talento excepcional, qualidade técnica, capacitação constante e uma longevidade física impressionante. Lionel Messi é o maior expoente dessas características no futebol. O campeão do mundo se tornou, de forma isolada, o jogador com mais partidas disputadas na história dos Mundiais em 2022, e vai bater novo recorde em 2026 em Argentina x Argélia.

    Ao entrar em campo como titular no confronto da Argentina contra a Argélia, na abertura da Copa de 2026, o craque argentino atingiu a marca de 27 jogos. Com esse feito, ele superou o recorde anterior de 25 partidas que pertencia ao lendário meio-campista alemão Lothar Matthäus.

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