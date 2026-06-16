Golaço de Messi em Argentina x Argélia choca web: 'Maior de todos os tempos' Astro abriu o placar no duelo válido pela Copa do Mundo

Argentina e Argélia estão se enfrentando, na noite desta terça-feira (16), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Até aqui, os hermanos estão vencendo por 1 a 0, com golaço de Lionel Messi. Nas redes sociais, torcedores fora, à loucura com o astro do futebol mundial.

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Logo no começo da partida, Lionel Messi recebeu passe de Rodrigo Depaul, ajeitou o corpo e finalizou do meio da rua. A bola pegou uma curva incrível e morreu no ângulo de Luca Zidane, goleiro titular da Argélia contra a Argentina.

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Nas redes sociais, o gol do gênio na primeira rodada da Copa do Mundo chamou muita atenção de torcedores brasileiros, que se renderam ao talento de Lionel Messi. Veja o gol em Argentina x Argélia e a reação dos brasileiros:

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Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)

Veja comentários sobre Lionel Messi

Lionel Messi, senhoras e senhores. 🐐



É o MAIOR JOGADOR DA HISTÓRIA!!! pic.twitter.com/L57qQZTczt — bela 🇧🇷 (@xbelacrf) June 17, 2026

EU FICO ABSURDAMENTE MALUCO VENDO ESSA ANOMALIA QUE É LIONEL MESSI JOGANDO FUTEBOL. — ‏ؘ (@eu_mykael) June 17, 2026

muito louco pensar que estamos assistindo à última Copa do Mundo do LIONEL MESSI.

aos 38 anos, meteu esse GOLAÇO, tá buscando a bola, brigando e decidindo jogo.



É O MAIOR DE TODOS OS TEMPOS. 🐐#ARGxALG #FIFAWordCup pic.twitter.com/fvaFecSerC — ☙ (@layzhis) June 17, 2026

É o GOAT SUPREMO desse esporte mesmo e escapou de uma expulsão porque ele é o GOAT — Lucas samuel (@Lucassamue100) June 17, 2026

Messi lidera ranking de jogadores com mais partidas na Copa após Argentina x Argélia

Alcançar a longevidade e se tornar imortal no futebol exige uma combinação rara de talento excepcional, qualidade técnica, capacitação constante e uma longevidade física impressionante. Lionel Messi é o maior expoente dessas características no futebol. O campeão do mundo se tornou, de forma isolada, o jogador com mais partidas disputadas na história dos Mundiais em 2022, e vai bater novo recorde em 2026 em Argentina x Argélia.

Ao entrar em campo como titular no confronto da Argentina contra a Argélia, na abertura da Copa de 2026, o craque argentino atingiu a marca de 27 jogos. Com esse feito, ele superou o recorde anterior de 25 partidas que pertencia ao lendário meio-campista alemão Lothar Matthäus.

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