logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Qual salário de Lionel Messi, astro da Argentina?

Meia decidiu jogo entre Argentina x Argélia

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 23:40
Favorite o Lance! no Google
Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O empresário Jorge Más, proprietário do Inter Miami, revelou o salário anual de Lionel Messi, craque da Argentina. O valor fica entre US$ 70 milhões e US$ 80 milhões por ano. Em entrevista à Bloomberg, Más explicou que o montante inclui a futura participação do jogador como sócio do clube.

continua após a publicidade
  • Luca Zidane usa máscara na estreia na Copa, contra a Argentina (Foto: Wilson/Getty Images/AFP )

    Saiba por que Luca Zidane joga de máscara contra a Argentina

    Copa do Mundo
    Há 3 minutos
  • Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

    Messi iguala marca de Ronaldo na estreia da Argentina na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 12 minutos
  • Casimiro Miguel desabafa sobre situação de Vasco

    Argentina x Argélia: CazéTV alfineta concorrentes ao vivo na Copa do Mundo

    Fora de Campo
    Há 3 minutos

    • ➡️ Golaço de Messi em Argentina x Argélia choca web: 'Maior de todos os tempos'

    A declaração foi feita em março de 2026. Na cotação atual, a remuneração do camisa 10 argentino equivale a uma faixa entre R$ 367 milhões e R$ 420 milhões. O contrato de Messi com o Inter Miami foi renovado em 2025 e tem vigência até 2028.

    ➡️ Argentina x Argélia: CazéTV alfineta concorrentes ao vivo na Copa do Mundo

    Jorge Más detalhou que o montante divulgado engloba não apenas o salário do jogador. O valor também considera a participação societária de Messi no Inter Miami. Essa participação como proprietário do clube está prevista em uma cláusula contratual. A cláusula será ativada somente após o encerramento da carreira do atleta nos gramados.

    continua após a publicidade

    O percentual exato que caberá a Messi na sociedade do Inter Miami não foi revelado. O portal The Athletic estima que a participação societária do argentino no clube deve valer entre US$ 50 milhões e US$ 60 milhões.

    Jorge Más divide a propriedade do Inter Miami com seu irmão José Más e o ex-jogador David Beckham. O empresário justificou os valores elevados pagos ao jogador.

    continua após a publicidade

    — O motivo para eu precisar de patrocinadores de classe mundial é porque os jogadores são caros. Eu pago ao Messi, e ele vale cada centavo, entre 70 milhões e 80 milhões de dólares por ano. Incluindo tudo — afirmou Jorge Más.

    Salário do Messi

    Major League Soccer (MLS) divulgou um ranking salarial que aponta Messi como o jogador mais bem pago da liga americana. O salário anual é de US$ 12 milhões. O valor pode alcançar US$ 20,4 milhões com a inclusão de bônus.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Messi mantém acordos comerciais independentes com empresas de comunicação e de material esportivo. O argentino de 38 anos recebeu o prêmio de melhor jogador da última temporada da MLS. O jogador foi peça fundamental na conquista do primeiro título da liga americana pelo Inter Miami.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Lionel Messi comemora gol pelo Inter Miami contra o Orlando City na MLS, em Miami. (Foto: Giorgio Viera/AFP)
    Lionel Messi comemora gol pelo Inter Miami contra o Orlando City na MLS, em Miami. (Foto: Giorgio Viera/AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Luca Zidane usa máscara na estreia na Copa, contra a Argentina (Foto: Wilson/Getty Images/AFP )
    Copa do MundoSaiba por que Luca Zidane joga de máscara contra a ArgentinaHá 9 minutos
    Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Copa do MundoMessi iguala marca de Ronaldo na estreia da Argentina na Copa do MundoHá 12 minutos
    Onde AssistirUzbequistão x Colômbia: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 12 minutos
    Copa do MundoMessi supera Pelé e atinge recorde histórico na Copa do Mundo após gols contra ArgéliaHá 20 minutos
    Casimiro Miguel desabafa sobre situação de Vasco
    Fora de CampoArgentina x Argélia: CazéTV alfineta concorrentes ao vivo na Copa do MundoHá 40 minutos
    Onde AssistirGana x Panamá: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 42 minutos

    Mais LANCE!

    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
    Golaço de Messi em Argentina x Argélia choca web: 'Maior de todos os tempos'
    Messi entra em lista histórica da Copa do Mundo após gol em Argentina x Argélia
    Luca Zidane joga pela Argélia e não pela França
    Saiba o motivo de Luca Zidane jogar pela Argélia e não pela França
    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
    Messi alcança recorde histórico e 'supera' Cristiano Ronaldo pela Argentina na Copa
    Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Quantos gols faltam para Messi ultrapassar Klose?
    Luca Zidane vira alvo após gol de Messi em Argentina x Argélia: 'Deveria'
    Kylian Mbappé comemora gol que abriu o placar para a França contra Senegal (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Mbappé celebra recordes pela França e reverencia Pelé: 'Ele é o rei, o melhor'
    Grupo I: Mbappé e Haaland brilham em largada positiva de França e Noruega na Copa do Mundo
    Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia
    Messi lidera ranking de jogadores com mais partidas na Copa do Mundo; veja lista
    Messi e Cristiano Ronaldo em simulação da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Gemini)
    Quantos gols Messi e Cristiano Ronaldo têm em Copas do Mundo?
    Em sua estreia em Copas, Haaland brilha e comanda goleada da Noruega sobre o Iraque
    Inglaterra e Croácia se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Inglaterra x Croácia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Lionel Messi chega ao Estádio de Kansas para a estreia da Argentina (Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Que horas vai ser o jogo da Argentina na Copa do Mundo?