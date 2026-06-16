Qual salário de Lionel Messi, astro da Argentina? Meia decidiu jogo entre Argentina x Argélia

O empresário Jorge Más, proprietário do Inter Miami, revelou o salário anual de Lionel Messi, craque da Argentina. O valor fica entre US$ 70 milhões e US$ 80 milhões por ano. Em entrevista à Bloomberg, Más explicou que o montante inclui a futura participação do jogador como sócio do clube.

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A declaração foi feita em março de 2026. Na cotação atual, a remuneração do camisa 10 argentino equivale a uma faixa entre R$ 367 milhões e R$ 420 milhões. O contrato de Messi com o Inter Miami foi renovado em 2025 e tem vigência até 2028.

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Jorge Más detalhou que o montante divulgado engloba não apenas o salário do jogador. O valor também considera a participação societária de Messi no Inter Miami. Essa participação como proprietário do clube está prevista em uma cláusula contratual. A cláusula será ativada somente após o encerramento da carreira do atleta nos gramados.

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O percentual exato que caberá a Messi na sociedade do Inter Miami não foi revelado. O portal The Athletic estima que a participação societária do argentino no clube deve valer entre US$ 50 milhões e US$ 60 milhões.

Jorge Más divide a propriedade do Inter Miami com seu irmão José Más e o ex-jogador David Beckham. O empresário justificou os valores elevados pagos ao jogador.

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— O motivo para eu precisar de patrocinadores de classe mundial é porque os jogadores são caros. Eu pago ao Messi, e ele vale cada centavo, entre 70 milhões e 80 milhões de dólares por ano. Incluindo tudo — afirmou Jorge Más.

Salário do Messi

A Major League Soccer (MLS) divulgou um ranking salarial que aponta Messi como o jogador mais bem pago da liga americana. O salário anual é de US$ 12 milhões. O valor pode alcançar US$ 20,4 milhões com a inclusão de bônus.

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Messi mantém acordos comerciais independentes com empresas de comunicação e de material esportivo. O argentino de 38 anos recebeu o prêmio de melhor jogador da última temporada da MLS. O jogador foi peça fundamental na conquista do primeiro título da liga americana pelo Inter Miami.

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