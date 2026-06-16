Copa do Mundo: quantos gols faltam para Mbappé ultrapassar Klose? Atacante atingiu marcas históricas ao comandar vitória francesa na estreia

Kylian Mbappé precisou de apenas noventa minutos na Copa do Mundo de 2026 para redesenhar os livros de história do futebol. Na vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal, no MetLife Stadium, o camisa 10 balançou as redes duas vezes. O primeiro veio após belo passe de Olise; o segundo nos acréscimos, sepultando qualquer reação africana.

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Mbappé em França x Senegal pela Copa do Mundo (Foto: Franck Fife / AFP)

Com os gols marcados, o atacante do Real Madrid chegou a 14 na história das Copas do Mundo. O feito fez Mbappé deixar Pelé (12 gols) para trás e igualar duas lendas absolutas: o compatriota Just Fontaine e o argentino Lionel Messi. Diante de tamanha voracidade, a pergunta que ecoa no planeta bola é inevitável: o que falta para Mbappé se isolar como o maior artilheiro da história da Copa do Mundo?

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Quantos gols faltam para Mbappé alcançar Klose?

Atualmente, apenas três jogadores no planeta inteiro somam mais gols do que o craque francês em Copas do Mundo. O topo da lista pertence ao alemão Miroslav Klose, com 16 gols, seguido de perto pelo brasileiro Ronaldo Fenômeno, com 15. O também alemão Gerd Müller fecha o pódio isolado com 14 gols, marca alcançada hoje por Mbappé.

Klose tem 16 gols na história da Copa do Mundo (Foto: Cleber Mendes / Lancepress!)

Para se tornar o maior artilheiro de todos os tempos de forma isolada, faltam 3 gols para Mbappé ultrapassar Klose.

📊 O Top 5 dos maiores artilheiros das Copas:

1 . Just Fontaine (França) e Lionel Messi (Argentina): 13 gols 2 . Miroslav Klose (Alemanha): 16 gols 3 . Ronaldo (Brasil): 15 gols 4 . Gerd Müller (Alemanha) e Kylian Mbappé (França): 14 gols

Mbappé é impressionante em Copa do Mundo

A caminhada do camisa 10 rumo ao topo começou na Rússia, em 2018, quando o atacante balançou as redes quatro vezes na campanha do título mundial. Seu cartão de visitas foi na fase de grupos, marcando o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Peru. Nas oitavas de final, ele foi o grande protagonista ao anotar dois gols no épica vitória por 4 a 3 sobre a Argentina. Para fechar com chave de ouro, deixou sua marca na grande decisão, fazendo o quarto gol na vitória por 4 a 2 contra a Croácia.

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Quatro anos depois, no Catar em 2022, o craque teve uma participação ainda mais avassaladora e terminou o torneio com oito gols marcados. Na primeira fase, ele anotou um na goleada por 4 a 1 sobre a Austrália e os dois da vitória por 2 a 1 contra a Dinamarca. No mata-mata, castigou a Polônia com mais dois gols nas oitavas e chocou o planeta ao fazer um hat-trick na final diante da Argentina. Os três gols no empate por 3 a 3 quebraram um tabu histórico: desde 1966, com o inglês Geoff Hurst, nenhum jogador balançava as redes três vezes em uma decisão de Copa.

Mbappé marcou três gols na final, mas não conseguiu ficar com o título da Copa do Mundo de 2022 (Foto: Jewel Samad/AFP)

Agora, na América do Norte em 2026, Mbappé inicia a sua terceira Copa do Mundo com uma estreia de gala. Com os dois gols anotados diante de Senegal, o atacante eleva sua contagem para 14 gols na história da competição e deixa claro que a perseguição aos recordes de Ronaldo e Klose está oficialmente aberta.

O jogo em Nova Jersey guardou outra marca pesada para o craque. Ao balançar as redes de Édouard Mendy, Mbappé deixou Olivier Giroud para trás e se isolou como o maior artilheiro da história da seleção da França, alcançando 58 gols.

O que impressiona é a eficiência: Mbappé precisou de apenas 99 jogos para atingir o topo da artilharia nacional, enquanto Giroud precisou de 137 partidas para cravar seus 57 gols. Com pelo menos mais dois jogos garantidos na fase de grupos da Copa de 2026 (contra Iraque e Noruega), a tendência é que as marcas de Ronaldo e Klose fiquem com os dias contados.

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