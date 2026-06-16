Entrada dura de Messi em Argentina x Argélia chama atenção: 'Merecia' Craque fez hat-trick e igualou Klose como maior artilheiro em copas

O duelo entre Argentina e Argélia pela Copa do Mundo teve hat-trick de Lionel Messi, mas o camisa 10 viveu momentos de tensão. Na reta final do primeiro tempo, o craque deu uma entrada dura no adversário, e torcedores reagiram nas redes sociais.

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O time da Argélia tocava a bola no campo de defesa, até que Messi acertou as travas da chuteira na panturrilha do zagueiro Mandi. Em campo, o árbitro marcou a falta, mas não mostrou cartão em Argentina x Argélia.

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Nas redes sociais, torcedores se impressionaram com a entrada dura de Messi e a decisão do árbitro em Argentina x Argélia. Veja os comentários abaixo:

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Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)

Veja comentários sobre o astro

Sei não, hein. O Messi só não foi expulso nesse lance, porque é o Messi 🙄 pic.twitter.com/uPRCdOlIUk — Next Futebol Epic (@NextFutebol) June 17, 2026

Lance claro para expulsão, se fosse qualquer outro já estaria na rua.



Juizão arregou para o Messi. pic.twitter.com/qiZgMYX8fm — . (@santristajr) June 17, 2026

O Messi não tomou nem cartão por esse lance



o apito amigo segue com a Argentina



📺 Caze TV | FIFA pic.twitter.com/DFTYVtovvi — Zona de Clubismo (@zonadeclubismo) June 17, 2026

Expulsão clara do Messi.



Só dois jogadores não seriam expulso nesse caso: o proíbo Messi e Cr7.



Argentina claramente ajudada! pic.twitter.com/1GVC2MXTMA — Pablo Tips (@pablootipster) June 17, 2026

Messi lidera ranking de jogadores com mais partidas na Copa após Argentina x Argélia

Alcançar a longevidade e se tornar imortal no futebol exige uma combinação rara de talento excepcional, qualidade técnica, capacitação constante e uma longevidade física impressionante. Lionel Messi é o maior expoente dessas características no futebol. O campeão do mundo se tornou, de forma isolada, o jogador com mais partidas disputadas na história dos Mundiais em 2022, e vai bater novo recorde em 2026 em Argentina x Argélia.

Ao entrar em campo como titular no confronto da Argentina contra a Argélia, na abertura da Copa de 2026, o craque argentino atingiu a marca de 27 jogos. Com esse feito, ele superou o recorde anterior de 25 partidas que pertencia ao lendário meio-campista alemão Lothar Matthäus.

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