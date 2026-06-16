Argentina x Argélia: CazéTV alfineta concorrentes ao vivo na Copa do Mundo
Jornalista já havia cutucado concorrente antes
Durante a transmissão da CazéTV da partida entre Argentina x Argélia, pela Copa do Mundo, Casimiro Miguel, principal nome do canal, alfinetou seus concorrentes. A emissora é a única no Brasil que transmite todos os 104 jogos da Copa do Mundo, e usou a exclusividade da transmissão para cutucar os rivais.
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Enquanto comentavam sobre o jogo, Casimiro disse, gesticulando como se estivesse com um controle na mão:
- Tem gente procurando onde assistir, avisa lá que é na Cazé TV! Só no YouTube, de graça - afirmou.
e tinha gente que dizia que a Caze tv era da Globo kkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/vhJgr6gVP6— Resenha Tatica (@analisetaticaf) June 17, 2026
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Durante a transmissão de Espanha x Cabo Verde, na última segunda-feira (15), Casimiro já havia cutucado a Globo. Ao ser comentado que Vozinha, goleiro de Cabo Verde e nome do jogo, gosta de novelas brasileiras, o comentarista aproveitou para provocar a concorrência.
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Confira o que disse Casimiro:
- A Globo tá passando um monte de novela. Não está passando o jogo, tem que passar novela! O Vozinha tem que assistir lá - afirmou, em tom de brincadeira.
Apelidado de Vozinha, seu nome é Josimar, em homenagem ao jogador que atuou com a camisa do Botafogo. O atleta tem 40 anos, é um herói nacional e considerado como um dos melhores jogadores da história de Cabo Verde.
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