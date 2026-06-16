Saiba o motivo de Luca Zidane jogar pela Argélia e não pela França Goleiro é filho de Zinedine Zidane

O goleiro titular da Argélia na estreia da equipe na Copa do Mundo de 2026, nesta terça-feira (16), contra a Argentina, traz uma história curiosa sobre o filho de um dos maiores jogadores da história do futebol. Luca Zidane, filho de Zinedine Zidane, escolheu defender a seleção africana em vez da França, com a qual seu pai foi campeão do mundo em 1998.

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O ex-meio-campista do Real Madrid fez história na seleção francesa durante a sua vitoriosa carreira, mas isso não foi o suficiente para o seu herdeiro seguir o mesmo caminho. O arqueiro do Granada revelou que o motivo é, sim, familiar, mas por conta do seu avô.

— Quando penso na Argélia, me lembro do meu avô. Desde a infância, temos essa cultura argelina na família. Conversei com ele antes de jogar pela seleção nacional, e ele ficou extremamente feliz com esse passo. Toda vez que recebo uma convocação, ele me liga e diz que tomei uma ótima decisão e que está orgulhoso de mim — revelou em entrevista ao veículo beIN SPORTS.

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Luca disse que Zinedine o alertou sobre o peso da escolha, mas o apoiou na decisão final de defender a Argélia e homenagear o avô.

— Ele me apoiou. Me disse: "Tenha cuidado, essa é sua escolha. Posso lhe dar conselhos, mas, no final, a decisão será sua". Desde o momento em que o técnico e o presidente da federação entraram em contato comigo, ficou claro que eu queria ir e representar meu país. Depois disso, conversei naturalmente com minha família, e todos ficaram felizes por mim — disse Luca.

<strong>Luca Zidane </strong>é o goleiro titular da <strong>Argélia </strong>na<strong> Copa do Mundo</strong> (Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Conheça o filho de Zidane, goleiro da Argélia na Copa do Mundo

Aos 28 anos, Luca tenta construir a própria trajetória longe das inevitáveis comparações com o pai. Enquanto Zinedine brilhou como um dos maiores meio-campistas de todos os tempos, campeão mundial pela França em 1998, o filho escolheu um caminho diferente e virou goleiro.

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Nascido em Marselha, na França, Luca passou praticamente toda a formação nas categorias de base do Real Madrid. Ele chegou ao clube espanhol aos seis anos e percorreu todas as etapas até alcançar o time principal. Sua estreia pelos merengues aconteceu em maio de 2018, em um empate por 2 a 2 com o Villarreal, pela última rodada do Campeonato Espanhol.

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Sem conseguir espaço definitivo no elenco principal, o goleiro seguiu carreira no futebol espanhol. Defendeu Racing Santander, Rayo Vallecano e Eibar antes de acertar com o Granada, clube que representa atualmente.

Raízes argelinas e naturalização

Apesar de ter vestido a camisa da França nas categorias de base, inclusive sendo campeão europeu sub-17 em 2015, Luca decidiu defender a Argélia no futebol profissional. A escolha de Zidane vai além do futebol. Embora tenha nascido na França e desenvolvido toda a sua carreira na Espanha, o goleiro sempre manteve uma forte ligação com as raízes argelinas da família. Seu pai, Zinedine Zidane, é descendente de argelinos.

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Luca revelou que a decisão de defender os Fennecs foi uma forma de homenagear o avô paterno, nascido no país africano e já falecido. Com o apoio do pai, o arqueiro abraçou a oportunidade de representar a terra de seus antepassados.

Em setembro de 2025, a Fifa autorizou a troca de nacionalidade esportiva, abrindo as portas para sua convocação pela seleção africana. Poucas semanas depois, ele estreou pela Argélia nas Eliminatórias da Copa do Mundo e rapidamente ganhou espaço no grupo comandado por Vladimir Petkovic. Também esteve presente na Copa Africana de Nações de 2025 e chegou ao Mundial como uma das figuras mais conhecidas da seleção argelina.

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