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Grupo I: Mbappé e Haaland brilham em largada positiva de França e Noruega na Copa do Mundo

Veja como foi o balanço desta primeira rodada do Grupo I, chave que tem Noruega, França, Senegal e Iraque

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
16/06/2026 22:34
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A França venceu Senegal na estreia da Copa do Mundo (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
A França venceu Senegal na estreia da Copa do Mundo (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A primeira rodada do Grupo I da Copa do Mundo contou com destaques individuais que são astros mundiais: Mbappé e Haaland. Nesta terça-feira (16), as quatro seleções da chave entram em campo em busca de um resultado positivo. No entanto, o objetivo não pode ser cumprido por todos, mas França e Noruega garantiram seus primeiros três pontos.

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    A França sofreu mais do que imaginava, mas começou o Mundial com vitória no MetLife Stadium, em Nova Jersey, quando os franceses derrotaram Senegal por 3 a 1, com gols de Kylian Mbappé, duas vezes, e Barcola, todos no segundo tempo.

    Apesar do placar, a atuação da equipe de Didier Deschamps esteve longe de ser dominante. Senegal criou as melhores chances na etapa inicial e chegou a assustar a vice-campeã mundial, que só encontrou o caminho da vitória depois que Michael Olise e Mbappé passaram a aparecer mais no jogo.

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    No segundo jogo do dia, que foi muito dinâmico, com chances e gols dos dois lados, Iraque e Noruega se enfrentaram no Gillette Stadium, em Massachusetts, nos Estados Unidos, e o duelo terminou com vitória do time europeu por 4 a 1. Haaland, duas vezes, e Östigaard marcaram pela Noruega, enquanto Aymen Hussein diminuiu para o Iraque.

    Com o resultado, a Noruega assumiu a liderança do grupo e empatou com a França em número de pontos, ambas seleções com três pontos, com a equipe de Haaland levando vantagem no critério de desempate. Senegal e Iraque ainda não pontuaram.

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    Na segunda rodada, França e Iraque se enfrentam na segunda-feira (22), às 18h (de Brasília), na Filadélfia. No outro jogo da chave, no mesmo dia, mas um pouco mais tarde, às 21h (de Brasília), em Nova Jersey, Noruega e Senegal se enfrentam.

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    FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 16: Leo Ostigard #4 of Norway celebrates with teammates after scoring the team's third goal during the FIFA World Cup 2026 Group I match between Iraq and Norway at Boston Stadium on June 16, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Mattia Ozbot/Getty Images/AFP (Photo by Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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