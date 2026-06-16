Grupo I: Mbappé e Haaland brilham em largada positiva de França e Noruega na Copa do Mundo Veja como foi o balanço desta primeira rodada do Grupo I, chave que tem Noruega, França, Senegal e Iraque

A primeira rodada do Grupo I da Copa do Mundo contou com destaques individuais que são astros mundiais: Mbappé e Haaland. Nesta terça-feira (16), as quatro seleções da chave entram em campo em busca de um resultado positivo. No entanto, o objetivo não pode ser cumprido por todos, mas França e Noruega garantiram seus primeiros três pontos.

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A França sofreu mais do que imaginava, mas começou o Mundial com vitória no MetLife Stadium, em Nova Jersey, quando os franceses derrotaram Senegal por 3 a 1, com gols de Kylian Mbappé, duas vezes, e Barcola, todos no segundo tempo.

Apesar do placar, a atuação da equipe de Didier Deschamps esteve longe de ser dominante. Senegal criou as melhores chances na etapa inicial e chegou a assustar a vice-campeã mundial, que só encontrou o caminho da vitória depois que Michael Olise e Mbappé passaram a aparecer mais no jogo.

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No segundo jogo do dia, que foi muito dinâmico, com chances e gols dos dois lados, Iraque e Noruega se enfrentaram no Gillette Stadium, em Massachusetts, nos Estados Unidos, e o duelo terminou com vitória do time europeu por 4 a 1. Haaland, duas vezes, e Östigaard marcaram pela Noruega, enquanto Aymen Hussein diminuiu para o Iraque.

Com o resultado, a Noruega assumiu a liderança do grupo e empatou com a França em número de pontos, ambas seleções com três pontos, com a equipe de Haaland levando vantagem no critério de desempate. Senegal e Iraque ainda não pontuaram.

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Na segunda rodada, França e Iraque se enfrentam na segunda-feira (22), às 18h (de Brasília), na Filadélfia. No outro jogo da chave, no mesmo dia, mas um pouco mais tarde, às 21h (de Brasília), em Nova Jersey, Noruega e Senegal se enfrentam.

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