Saiba por que Luca Zidane joga de máscara contra a Argentina Filho de Zinedine Zidane passou por cirurgia na mandíbula

Aos 28 anos, Luca Zidane estreia nesta terça-feira na Copa do Mundo, pela Argélia. E o goleiro usa máscara, na partida contra a Argentina, em Kansas, nos EUA, devido a uma fratura.

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O incidente aconteceu na derrota de sua equipe, o Granada, da Segunda Divisão da Espanha, por 4 a 2 para o Almeria, em 26 de abril. Com o choque, o filho do ídolo francês Zinedine Zidane sofreu fratura na mandíbula e no queixo. Devido à gravidade da lesão, o camisa 23 chegou a ser dúvida para a fase de grupos da Copa do Mundo.

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O filho mais famoso de Zinedine passou por uma cirurgia para retornar aos gramados. Nas redes sociais, Luca escreveu:

- A operação correu muito bem. Foi mais um susto do que algo sério. Voltarei a campo muito em breve. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio.

Luca Zidane após a cirurgia na mandíbula (Reprodução)

Zidane falha em dois gols

Luca Zidane falhou nos dois gols da estreia desta terça-feira, ambos marcados por Messi. Abaixo, a falha do goleiro na jogada que abriu o placar:

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Messi marche sur le mollet de Mandi mais vu que c'est Messi et l'Argentine, aucune sanction à son encontre pic.twitter.com/ab3SwXsIbi — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) June 17, 2026

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Zinedine Zidane e o filho Luca (Reprodução)|