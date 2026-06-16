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Saiba por que Luca Zidane joga de máscara contra a Argentina

Filho de Zinedine Zidane passou por cirurgia na mandíbula

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 23:33
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Luca Zidane usa máscara na estreia na Copa, contra a Argentina (Foto: Wilson/Getty Images/AFP )
Luca Zidane usa máscara na estreia na Copa, contra a Argentina (Foto: Wilson/Getty Images/AFP )

Aos 28 anos, Luca Zidane estreia nesta terça-feira na Copa do Mundo, pela Argélia. E o goleiro usa máscara, na partida contra a Argentina, em Kansas, nos EUA, devido a uma fratura.

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    O incidente aconteceu na derrota de sua equipe, o Granada, da Segunda Divisão da Espanha, por 4 a 2 para o Almeria, em 26 de abril. Com o choque, o filho do ídolo francês Zinedine Zidane sofreu fratura na mandíbula e no queixo. Devido à gravidade da lesão, o camisa 23 chegou a ser dúvida para a fase de grupos da Copa do Mundo.

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    O filho mais famoso de Zinedine passou por uma cirurgia para retornar aos gramados. Nas redes sociais, Luca escreveu:
    - A operação correu muito bem. Foi mais um susto do que algo sério. Voltarei a campo muito em breve. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio.

    Luca Zidane após a cirurgia na mandíbula (Reprodução)
    Luca Zidane após a cirurgia na mandíbula (Reprodução)

    Zidane falha em dois gols

    Luca Zidane falhou nos dois gols da estreia desta terça-feira, ambos marcados por Messi. Abaixo, a falha do goleiro na jogada que abriu o placar:

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    Zinedine Zidane e o filho Luca (Reprodução)|
    Zinedine Zidane e o filho Luca (Reprodução)|
    Lionel Messi chuta para abrir o placar contra a Argélia (Foto: Michael Steele/Getty Images/AFP)
    Lionel Messi chuta para abrir o placar contra a Argélia (Foto: Michael Steele/Getty Images/AFP)
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