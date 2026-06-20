Quais seleções estão eliminadas da Copa do Mundo? Haiti e Turquia já se despediram

Mal começou a segunda rodada da fase de grupos, e já foram definidas as primeiras seleções eliminadas da Copa do Mundo. Derrotado pelo Brasil na sexta-feira (19), o Haiti abriu a lista das equipes já sem chances de avançar à fase de mata-mata (16 avos de final).

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Na estreia, os haitianos haviam perdido para a Escócia, por 1 a 0, e amargam a lanterna do Grupo C. Para cumprir tabela, na quarta-feira, os caribenhos terão pela frente o Marrocos, que buscam o primeiro lugar do grupo.



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Turquia finalizou 32 vezes contra o Paraguai

Situação idêntica é a da Turquia, sem gols e sem pontos no D, após os 2 a 0 para a Austrália, na primeira rodada, e 1 a 0 para o Paraguai, na segunda, com direito ao gol mais rápido da Copa até aqui, de Galarza, no primeiro minuto. Outra curiosidade dessa última derrota foi que a seleção europeia finalizou 32 vezes contra 7 dos sul-americanos. Na quinta-feira, para os turcos, o jogo diante dos EUA, que já garantiram o primeiro lguar do grupo, virou amistoso.



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