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Do Flamengo e Atlético-MG: Como foram os 'brasileiros' do Equador na estreia na Copa?

Jogadores do Rubro-Negro e do Galo estiveram em campo contra a Costa do Marfim

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
14/06/2026 22:19
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Plata em Equador x Costa do Marfim (MAURO PIMENTEL / AFP)
Plata em Equador x Costa do Marfim (MAURO PIMENTEL / AFP)
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O Equador foi derrotado por 1 a 0 pela Costa do Marfim neste sábado (14), em partida válida pelo Grupo E da Copa do Mundo. A seleção equatoriana, que conta com cinco jogadores atuando no futebol brasileiro entre os convocados, teve quatro deles em campo na estreia: Gonzalo Plata, do Flamengo, além de Alan Franco, Alan Minda e Preciado, do Atlético. Confira como foi o desempenho de cada um deles na partida.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Equador foi derrotado por 1 a 0 pela Costa do Marfim neste sábado (14), em partida válida pelo Grupo E da Copa do Mundo. A seleção equatoriana, que conta com cinco jogadores atuando no futebol brasileiro entre os convocados, teve quatro deles em campo na estreia: Gonzalo Plata, do Flamengo, além de Alan Franco, Alan Minda e Preciado, do Atlético. Confira como foi o desempenho de cada um deles na partida.

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    • Gonzalo Plata (Flamengo)

    Gonzalo Plata teve uma atuação consistente atuando aberto pelo lado direito do ataque equatoriano. Foi uma válvula de escape da equipe e formou uma boa parceria com Yeboah pelo setor, participando das principais ações ofensivas do Equador.

    Além da contribuição no ataque, o jogador do Flamengo também colaborou defensivamente, auxiliando na marcação e na recomposição quando a equipe não tinha a posse de bola.

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    Plata conseguia criar perigo principalmente quando acelerava as jogadas e deixava a ponta para atuar por dentro, abrindo espaços e buscando combinações com os companheiros. Na segunda etapa, teve sua melhor oportunidade na partida ao arriscar um chute forte da entrada da área, obrigando o goleiro a trabalhar e passando perto de abrir o placar. Ficou em campo até o fim do jogo, contabilizando uma finalização, 34 passes certos e três desarmes.

    Minda em Equador x Costa do Marfim (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    Minda em Equador x Costa do Marfim (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    Alan Minda (Atlético-MG)

    Atuando pela ponta esquerda, o jogador do Atlético buscou dar profundidade ao ataque e participou de algumas boas jogadas, mas pecou em determinadas tomadas de decisão. Ainda no primeiro tempo, teve a principal oportunidade da partida ao receber nas costas da marcação e sair de frente para o gol, mas acertou o travessão.

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    Na segunda etapa, foi pouco acionado nos minutos iniciais e acabou substituído aos 10 minutos. Ao longo da partida, finalizou duas vezes e completou 15 passes.

    Minda em Equador x Costa do Marfim (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    Minda em Equador x Costa do Marfim (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    Alan Franco (Atlético-MG)

    Alan Franco, como já é habitual na seleção equatoriana, atuou na lateral direita e teve uma atuação marcada principalmente pelo trabalho defensivo, com a missão de conter os rápidos atacantes da Costa do Marfim.

    No primeiro tempo, protagonizou um dos lances importante da partida ao evitar uma grande oportunidade de gol dos adversários. Após a chegada perigosa da equipe marfinense à área, o jogador do Atlético fez um carrinho preciso e bloqueou a finalização, salvando o Equador em um belo lance defensivo. Franco deixou o campo na etapa final e deu lugar ao companheiro de Atlético, Preciado.

    Franco em Equador x Costa do Marfim (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Franco em Equador x Costa do Marfim (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Preciado (Atlético-MG)

    Com características mais ofensivas do que Alan Franco, Preciado entrou na partida para dar mais profundidade e intensidade ao lado direito do Equador. O lateral foi bastante acionado no setor, participando das ações ofensivas da equipe.

    Quando apoiou o ataque, conseguiu chegar com qualidade à linha de fundo, contribuindo com cruzamentos e passes verticais. Por outro lado, teve dificuldades para acompanhar os pontas da Costa do Marfim, permitindo algumas investidas pelo seu setor.

    Preciado em Equador x Costa do MarfimCHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Preciado em Equador x Costa do Marfim (Foto:CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Equador na Copa

    Depois da estreia contra a Costa do Marfim, o Equador voltará a campo pela segunda rodada da fase de grupos no próximo sábado (20). Enfrenta Curaçao, às 21h, no Kansas City Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos.

    A seleção equatoriana encerra sua participação na primeira fase diante da Alemanha, principal favorita do Grupo E. O confronto está marcado para o dia 25 de junho, às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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