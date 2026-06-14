Do Flamengo e Atlético-MG: Como foram os 'brasileiros' do Equador na estreia na Copa?
Jogadores do Rubro-Negro e do Galo estiveram em campo contra a Costa do Marfim
O Equador foi derrotado por 1 a 0 pela Costa do Marfim neste sábado (14), em partida válida pelo Grupo E da Copa do Mundo. A seleção equatoriana, que conta com cinco jogadores atuando no futebol brasileiro entre os convocados, teve quatro deles em campo na estreia: Gonzalo Plata, do Flamengo, além de Alan Franco, Alan Minda e Preciado, do Atlético. Confira como foi o desempenho de cada um deles na partida.
Gonzalo Plata (Flamengo)
Gonzalo Plata teve uma atuação consistente atuando aberto pelo lado direito do ataque equatoriano. Foi uma válvula de escape da equipe e formou uma boa parceria com Yeboah pelo setor, participando das principais ações ofensivas do Equador.
Além da contribuição no ataque, o jogador do Flamengo também colaborou defensivamente, auxiliando na marcação e na recomposição quando a equipe não tinha a posse de bola.
Plata conseguia criar perigo principalmente quando acelerava as jogadas e deixava a ponta para atuar por dentro, abrindo espaços e buscando combinações com os companheiros. Na segunda etapa, teve sua melhor oportunidade na partida ao arriscar um chute forte da entrada da área, obrigando o goleiro a trabalhar e passando perto de abrir o placar. Ficou em campo até o fim do jogo, contabilizando uma finalização, 34 passes certos e três desarmes.
Alan Minda (Atlético-MG)
Atuando pela ponta esquerda, o jogador do Atlético buscou dar profundidade ao ataque e participou de algumas boas jogadas, mas pecou em determinadas tomadas de decisão. Ainda no primeiro tempo, teve a principal oportunidade da partida ao receber nas costas da marcação e sair de frente para o gol, mas acertou o travessão.
Na segunda etapa, foi pouco acionado nos minutos iniciais e acabou substituído aos 10 minutos. Ao longo da partida, finalizou duas vezes e completou 15 passes.
Alan Franco (Atlético-MG)
Alan Franco, como já é habitual na seleção equatoriana, atuou na lateral direita e teve uma atuação marcada principalmente pelo trabalho defensivo, com a missão de conter os rápidos atacantes da Costa do Marfim.
No primeiro tempo, protagonizou um dos lances importante da partida ao evitar uma grande oportunidade de gol dos adversários. Após a chegada perigosa da equipe marfinense à área, o jogador do Atlético fez um carrinho preciso e bloqueou a finalização, salvando o Equador em um belo lance defensivo. Franco deixou o campo na etapa final e deu lugar ao companheiro de Atlético, Preciado.
Preciado (Atlético-MG)
Com características mais ofensivas do que Alan Franco, Preciado entrou na partida para dar mais profundidade e intensidade ao lado direito do Equador. O lateral foi bastante acionado no setor, participando das ações ofensivas da equipe.
Quando apoiou o ataque, conseguiu chegar com qualidade à linha de fundo, contribuindo com cruzamentos e passes verticais. Por outro lado, teve dificuldades para acompanhar os pontas da Costa do Marfim, permitindo algumas investidas pelo seu setor.
Equador na Copa
Depois da estreia contra a Costa do Marfim, o Equador voltará a campo pela segunda rodada da fase de grupos no próximo sábado (20). Enfrenta Curaçao, às 21h, no Kansas City Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos.
A seleção equatoriana encerra sua participação na primeira fase diante da Alemanha, principal favorita do Grupo E. O confronto está marcado para o dia 25 de junho, às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
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