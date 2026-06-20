Com gol relâmpago, Paraguai vence e elimina a Turquia na Copa do Mundo Partida terminou em 1 a 0 para o Paraguai

O Paraguai venceu a Turquia por 1 a 0 na madrugada desta sexta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Em uma partida decidida nos detalhes e com emoção até os minutos finais, Galarza marcou o único gol do confronto logo no primeiro ataque paraguaio e garantiu os três pontos para sua seleção.

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Apesar da vitória, os paraguaios seguem fora da zona de classificação do Grupo D. A equipe aparece na terceira colocação, com três pontos conquistados. Já a Turquia amarga a lanterna da chave e ainda não somou pontos no torneio. Com isso, a Turquia já está eliminada na competição.

Paraguai abriu o placar no primeiro minuto

Logo no primeiro minuto, Paraguai já abriu o placar e garantiu um dos gols mais rápidos desta Copa do Mundo. A equipe pressionou a saída de bola da Turquia, Cubas recuperou a posse e tocou para Enciso, que escorou para Galarza acertar um chutaço de fora da área no canto esquerdo do goleiro Cakir. Durante o primeiro tempo, a equipe paraguaia pressionou e dominou praticamente todas as ações de jogo da partida.

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Nos minutos finais da partida, o Paraguai ficou com um jogador a menos após a expulsão de Miguel Almirón. O atacante recebeu cartão vermelho direto depois de colocar a mão na frente da boca para falar com Müldür durante uma discussão em campo. A ação é proibida pelas novas diretrizes da Fifa, implementadas para aumentar a transparência nas comunicações entre os atletas. Após ser alertado pelo árbitro de vídeo, o juiz revisou o lance e decidiu expulsar o paraguaio.

Paraguai abriu o placar no primeiro minuto (Foto: Richard HEATHCOTE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Segundo tempo mais recuado

No segundo tempo, a Turquia cresceu na partida e passou a pressionar em busca do empate, aproveitando a vantagem numérica após a expulsão no fim do primeiro tempo. A equipe turca aumentou o volume ofensivo e levou perigo, principalmente em jogadas de bola parada. Do outro lado, o Paraguai adotou uma postura mais defensiva.

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Os minutos finais seguiram na mesma intensidade. A Turquia foi inteira para a área paraguaia. Mesmo assim, o Paraguai soube segurar e saiu com a vitória.

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O lance do primeiro minuto acabou sendo o momento crucial da partida. Aproveitando um erro na saída de bola da Turquia, o Paraguai construiu a jogada que resultou no gol de Galarza, um dos gols mais rápidos da Copa.

Jogador foi destaque no primeiro tempo (Foto: Richard HEATHCOTE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Deu aula 🏅

O grande nome da partida foi Galarza. O gol que abriu o placar no primeiro minuto e entrou para um dos rankings da Copa saiu dos pés dele.

Ficou abaixo 📉

Nos minutos finais da partida, o Paraguai ficou com um jogador a menos após a expulsão de Miguel Almirón. O atacante recebeu cartão vermelho direto depois de colocar a mão na frente da boca para falar com Müldür durante uma discussão em campo. O atleta deixou a equipe com um a menos e foi um dos destaques negativos.

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