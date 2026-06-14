Invicto há quase dois anos, Equador aposta em geração talentosa para surpreender na Copa Equatorianos estreiam neste domingo (14) às 20h contra a Costa do Marfim

O Equador estreia na Copa do Mundo neste domingo (14), às 20h, diante da Costa do Marfim, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. A seleção equatoriana chega ao Mundial cercada de expectativas e apontada como uma das possíveis surpresas da competição, impulsionada por uma longa sequência de invencibilidade.

O Equador estreia na Copa do Mundo neste domingo (14), às 20h, diante da Costa do Marfim, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. A seleção equatoriana chega ao Mundial cercada de expectativas e apontada como uma das possíveis surpresas da competição, impulsionada por uma longa sequência de invencibilidade.

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A equipe comandada por Sebastián Beccacece não perde há 19 partidas. No período, foram oito vitórias e 11 empates. A última derrota aconteceu em setembro de 2024, quando o Equador foi superado pelo Brasil por 1 a 0, em confronto válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Nas Eliminatórias, os equatorianos foram uma das grandes surpresas da competição e terminaram na segunda colocação, atrás apenas da Argentina. Em 18 jogos, a seleção somou oito vitórias, oito empates e apenas duas derrotas. A campanha chamou atenção por deixar para trás seleções tradicionais e consideradas mais fortes, como Brasil, Colômbia e Uruguai.

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Aposta em geração talentosa

A seleção equatoriana conta com nomes de destaque no cenário internacional e possui referências técnicas consolidadas em seu elenco. Dois jogadores, em especial, chamam a atenção por serem peças fundamentais em equipes de elite do futebol europeu.

Na defesa, o principal nome é Willian Pacho. O zagueiro é um dos pilares da solidez defensiva do Equador e se firmou como titular absoluto do Paris Saint-Germain. Na última temporada, foi um dos destaques da equipe francesa na campanha que culminou com a conquista da Liga dos Campeões.

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No meio-campo, o grande destaque é Moisés Caicedo. Aos 24 anos, o volante do Chelsea é considerado um dos melhores jogadores do mundo em sua posição. Dono de grande capacidade física e técnica, Caicedo é um meio-campista completo e peça central no funcionamento da seleção equatoriana. Seu forte poder de marcação, aliado à excelente leitura de jogo, faz com que seja fundamental na recuperação de bolas e na proteção defensiva da equipe.

Além dos atletas que atuam na Europa, o Equador também aposta em jogadores que se destacam no futebol brasileiro. Cinco convocados para a Copa do Mundo atuam no Brasil: o volante Alan Franco, o atacante Alan Minda e o lateral-direito Preciado, todos do Atlético Mineiro; o atacante Gonzalo Plata, do Flamengo; e o zagueiro Félix Torres, do Internacional.

Equador na Copa

O Equador está no Grupo E da Copa do Mundo, ao lado de Costa do Marfim, Alemanha e Curaçao. A seleção sul-americana estreia neste domingo (14), às 19h, diante dos marfinenses, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

Na segunda rodada, os equatorianos enfrentam Curaçao no próximo sábado (20), às 21h, no Kansas City Stadium, em Kansas City. Já o encerramento da fase de grupos será diante da Alemanha, uma das favoritas ao título, na quinta-feira (25), às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Seleção equatoriana na Data Fifa (Foto: Divulgação/Equador)

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