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Destaque do Palmeiras ofusca Cristiano Ronaldo e Portugal na Copa

Arias adota papel distinto na seleção em relação ao alviverde e é um dos pilares da campanha invicta da equipe no Mundial

PorVitor PalharesEnviado especial
28/06/2026 07:20
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Jhon Arias, do Palmeiras, em ação pela Colômbia
Jhon Arias, do Palmeiras, em ação pela Colômbia (Foto: Alex Cruz/Folhapress)

MIAMI, FL (EUA) - Jhon Arias, do Palmeiras, voltou a ter atuação sólida nesta edição da Copa do Mundo e esteve entre os destaques da Colômbia no empate sem gols com Portugal, na noite do último sábado (27). A seleção colombiana foi superior durante boa parte da partida e criou as melhores oportunidades, mas precisou se contentar com o empate, resultado suficiente para confirmar a liderança do Grupo K.

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    A atuação de Jhon Arias, assim como a da linha ofensiva colombiana, acabou por ofuscar o principal personagem da partida. Cristiano Ronaldo pouco conseguiu produzir, acertou apenas uma finalização na direção do gol e teve dois impedimentos assinalados, um deles em uma oportunidade cara a cara com o goleiro, desperdiçada ao bater cruzado, rente à trave.

    O protagonismo de Arias pela Colômbia acompanha o momento vivido desde a chegada ao Palmeiras, no início do ano. Assim como na seleção, o meia-atacante não precisou de tempo para adaptação e rapidamente se consolidou como peça-chave da equipe, apesar de exercer funções distintas sob o comando de Néstor Lorenzo e de Abel Ferreira.

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    Na Colômbia, Arias atua de forma mais centralizada e tem a função de conectar o meio-campo ao ataque. Contra Portugal, acertou 52 dos 53 passes que tentou, com aproveitamento de 98%. Ao longo da partida, registrou 67 ações com bola e completou os dois dribles que tentou, números que refletem um papel mais voltado à construção das jogadas e ao abastecimento de opções ofensivas, como James Rodríguez e Luis Díaz, do que à conclusão das jogadas.

    Mapa calor Jhon Arias, do Palmeiras, na Copa do Mundo pela Colômbia
    Mapa de calor de Jhon Arias na Copa do Mundo com a camisa da Colômbia (Foto: Reprodução/Sofascore)

    No Palmeiras, por sua vez, Arias costuma atuar aberto pelo lado direito, onde potencializa as jogadas de associação, sobretudo com Giay. Com a camisa alviverde, assume papel mais agressivo no último terço do campo e já soma oito participações em gols na temporada. Duas delas vieram na goleada por 4 a 1 sobre o Junior Barranquilla, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, resultado que garantiu a classificação da equipe ao mata-mata.

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    Mapa de calor de Arias pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro
    Mapa de calor de Arias no Brasileirão pelo Palmeiras (Foto: Reprodução/Sofascore)

    Colômbia de Arias no mata-mata da Copa do Mundo

    Com a liderança do Grupo K assegurada após duas vitórias e um empate, a Colômbia terá Gana pela frente na fase de 16 avos da Copa do Mundo. A equipe de Néstor Lorenzo chega ao mata-mata com campanha invicta e expectativa de manter o bom desempenho.

    Jhon Arias seguirá como titular para encarar os africanos no duelo da próxima sexta-feira (3), às 23h30 (de Brasília), em Kansas City.

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