Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste domingo (28/6)
O unido confronto do dia será entre África do Sul e Canadá
A fase de mata-mata da Copa do Mundo começa neste domingo (28) com a abertura dos 16-avos de final. O único jogo do dia coloca frente a frente África do Sul e Canadá, seleções que alcançaram pela primeira vez a fase eliminatória do Mundial.
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Depois de uma fase de grupos disputada ao longo de 12 chaves, a competição passa a ser decidida em confrontos eliminatórios. A programação deste domingo conta apenas com África do Sul x Canadá, enquanto os demais jogos dos 16-avos de final serão distribuídos ao longo dos próximos dias. O vencedor avança às oitavas de final.
Confira o jogo da Copa do Mundo deste domingo (28), com horário e onde assistir ao vivo:
16h – África do Sul x Canadá – CazéTV
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