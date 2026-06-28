Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste domingo (28/6) O unido confronto do dia será entre África do Sul e Canadá

A fase de mata-mata da Copa do Mundo começa neste domingo (28) com a abertura dos 16-avos de final. O único jogo do dia coloca frente a frente África do Sul e Canadá, seleções que alcançaram pela primeira vez a fase eliminatória do Mundial.

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Depois de uma fase de grupos disputada ao longo de 12 chaves, a competição passa a ser decidida em confrontos eliminatórios. A programação deste domingo conta apenas com África do Sul x Canadá, enquanto os demais jogos dos 16-avos de final serão distribuídos ao longo dos próximos dias. O vencedor avança às oitavas de final.

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Confira o jogo da Copa do Mundo deste domingo (28), com horário e onde assistir ao vivo:

16h – África do Sul x Canadá – CazéTV

Jonathan David, pelo Canadá, na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Fran Santiago/AFP)

➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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