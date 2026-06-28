Rizek alerta sobre soberba em Brasil e Japão: 'Perigoso' A partida está marcada para a segunda-feira (29)

O Brasil terá um desafio importante na segunda fase da Copa do Mundo. Durante o programa Seleção, o jornalista André Rizek destacou a evolução do Japão nos últimos anos e afirmou que a equipe asiática é, na sua visão, o adversário mais perigoso enfrentado pela Seleção Brasileira até o momento no torneio.

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Ao comentar a trajetória japonesa em Copas do Mundo, Rizek relembrou as campanhas recentes da equipe. Em 2022, o Japão surpreendeu ao eliminar a Alemanha ainda na fase de grupos e avançar ao lado da Espanha. Já em 2018, os japoneses estiveram próximos de eliminar a Bélgica após abrirem 2 a 0 nas oitavas de final, sofrendo a virada apenas nos minutos finais.

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— De todas as seleções que eu vi jogar, essa, para mim, parece a mais perigosa — afirmou o apresentador.

Keito Nakamura (13) e Takefusa Kubo comemoram o primeiro gol do Japão no empate contra a Holanda (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

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Segundo Rizek, o Japão demonstrou capacidade para competir contra seleções de alto nível e também para dominar adversários tecnicamente inferiores. O jornalista destacou a intensidade, a organização e a evolução tática da equipe asiática ao longo da competição.

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— Eles demonstraram que quando têm superioridade, fazem prevalecer. E demonstraram que, quando enfrentam uma seleção forte, conseguem competir também. Por isso, é uma seleção que o Brasil deve tomar cuidado — analisou.

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Do lado brasileiro, a expectativa é pela manutenção do jovem Rayan entre os titulares. O atacante de 19 anos assumiu a vaga de Raphinha, lesionado, e deve começar jogando na partida da segunda fase diante dos japoneses. O jogador ainda busca o seu primeiro gol em Copas do Mundo.

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Brasil e Japão se enfrentam na próxima segunda-feira (29), em Houston, nos Estados Unidos, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

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