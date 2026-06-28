logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Rizek alerta sobre soberba em Brasil e Japão: 'Perigoso'

A partida está marcada para a segunda-feira (29)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 06:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
André Rizek alertou sobre o desafio que será enfrentar o Japão
André Rizek alertou sobre o desafio que será enfrentar o Japão. (Foto: Reprodução)

O Brasil terá um desafio importante na segunda fase da Copa do Mundo. Durante o programa Seleção, o jornalista André Rizek destacou a evolução do Japão nos últimos anos e afirmou que a equipe asiática é, na sua visão, o adversário mais perigoso enfrentado pela Seleção Brasileira até o momento no torneio.

continua após a publicidade
  • Zico durante participação de programa da FlamengoTV, no Maracanã

    Zico faz alerta ao Brasil antes de duelo contra o Japão na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira
    Há 10 horas
  • Maurizio Mariani, com camisa preta e com o emblema da Fifa, aponta com a mão direita para sinalizar marcação em Colômbia x RD Congo

    Arbitragem de Brasil x Japão na Copa do Mundo é definida com trio italiano

    Seleção Brasileira
    Há 14 horas

    • 🧮 Brasil campeão? Simule todos os resultados da Copa!

    Ao comentar a trajetória japonesa em Copas do Mundo, Rizek relembrou as campanhas recentes da equipe. Em 2022, o Japão surpreendeu ao eliminar a Alemanha ainda na fase de grupos e avançar ao lado da Espanha. Já em 2018, os japoneses estiveram próximos de eliminar a Bélgica após abrirem 2 a 0 nas oitavas de final, sofrendo a virada apenas nos minutos finais.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    — De todas as seleções que eu vi jogar, essa, para mim, parece a mais perigosa — afirmou o apresentador.

    Keito Nakamura (13) e Takefusa Kubo comemoram o primeiro gol do Japão no empate contra a Holanda
    Keito Nakamura (13) e Takefusa Kubo comemoram o primeiro gol do Japão no empate contra a Holanda (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Segundo Rizek, o Japão demonstrou capacidade para competir contra seleções de alto nível e também para dominar adversários tecnicamente inferiores. O jornalista destacou a intensidade, a organização e a evolução tática da equipe asiática ao longo da competição.

    continua após a publicidade

    — Eles demonstraram que quando têm superioridade, fazem prevalecer. E demonstraram que, quando enfrentam uma seleção forte, conseguem competir também. Por isso, é uma seleção que o Brasil deve tomar cuidado — analisou.

    💻 Quem se classifica? Acesse o simulador e veja ranking dos terceiros colocados

    Do lado brasileiro, a expectativa é pela manutenção do jovem Rayan entre os titulares. O atacante de 19 anos assumiu a vaga de Raphinha, lesionado, e deve começar jogando na partida da segunda fase diante dos japoneses. O jogador ainda busca o seu primeiro gol em Copas do Mundo.

    continua após a publicidade

    Brasil e Japão se enfrentam na próxima segunda-feira (29), em Houston, nos Estados Unidos, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Matheus Cunha em ação no jogo do Brasil contra a Argentina no Monumental pelas Eliminatórias da Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Fora de CampoArgentinos reagem a possível semifinal contra o Brasil: 'Não me dá medo'Há 52 minutos
    O meio-campista da Argélia, Fares Chaibi (camisa 10), e o meio-campista da Áustria, Florian Grillitsch (camisa 10), disputam a bola durante a partida de futebol do Grupo J da Copa do Mundo de 2026 entre Argélia e Áustria, no Kansas City Stadium, em Kansas City, em 27 de junho de 2026. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Copa do Mundo 2026Argélia x Áustria: veja os melhores momentos do jogo do Grupo J da Copa do MundoHá 4 horas
    Argentina está classificada para a segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: Aric Becker / AFP)
    Copa do Mundo 2026Jordânia x Argentina: veja os melhores momentos do jogo do Grupo J da Copa do MundoHá 5 horas
    Taça da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)
    Copa do Mundo 2026Simulador do mata-mata da Copa do Mundo: simule os jogos até a finalHá 5 horas
    Lionel Messi marcando gol de falta em Jordânia e Argentina pela Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Fora de CampoTorcedores vão à loucura com golaço de Messi em Jordânia x Argentina: 'Histórico'Há 5 horas
    Messi em Jordânia x Argentina da Copa do Mundo
    Fora de CampoImagens de Messi em Jordânia x Argentina viralizam: 'Habitual'Há 7 horas

    Mais LANCE!

    Impedimento em Colômbia x Portugal revolta web: 'Inacreditável'
    Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Cristiano Ronaldo vira assunto com Messi em Portugal x Colômbia: 'Fugiu'
    Denílson durante programação do Sportv na Copa do Mundo
    Denílson aponta maior vexame da Copa do Mundo e o responsável: 'Tem que parar'
    Gonzalo Plata Flamengo Botafogo
    Botafogo manda recado após gafe do Flamengo sobre Copa do Mundo
    Felipe Melo é sincero sobre declaração de Rayan em coletiva da Seleção Brasileira
    Felipe Melo é sincero sobre fala polêmica de Rayan: 'Por isso'
    Jogadores do Flamengo reunidos em jogo da Libertadores
    Filha de ator da Globo 'revela' affair com jogador do Flamengo; veja
    Everaldo Marques narra os jogos do Brasil na Copa do Mundo
    Everaldo se 'desespera' com possível adversário do Brasil na Copa do Mundo
    Neymar durante treino da Seleção Brasileira antes da partida contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Artista aceita troca de imóveis com Neymar por mansão em Mangaratiba
    Mãe de Cristiano Ronaldo manda recado antes de Portugal x Colômbia
    Nico Williams irritou a torcida do Flamengo
    Torcida do Flamengo se irrita com fala de astro da Espanha: 'Chorão'
    Jogadores do Uruguai, de camisa azul, deixam o gramado cabisbaixos após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo
    Uruguai toma decisão severa e cancela voo fretado; jogadores voltam separados
    O goleiro Vozinha, de Cabo Verde celebra o empate contra a Espanha em Atlanta (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP
    Antes de definição do confronto, Vozinha queria jogar contra Messi: 'O melhor'
    Igor Jesus, ídolo do Botafogo, no Nottingham Forest
    Torcida do Botafogo reage a atitude de Igor Jesus: 'Tinha que ser'