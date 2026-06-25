Motorista atropela multidão após jogo da Copa do Mundo e deixa 17 feridos Torcedores comemoravam vitória mexicana

Um atropelamento em meio às comemorações pela vitória do México sobre a República Tcheca na Copa do Mundo de 2026 deixou ao menos 17 pessoas feridas na noite de quarta-feira (24), em Cabo San Lucas, no estado da Baixa Califórnia do Sul.

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O incidente ocorreu na avenida Lázaro Cárdenas, uma das principais vias turísticas da cidade, onde centenas de moradores e visitantes celebravam o triunfo mexicano por 3 a 0. Segundo autoridades locais, uma das vítimas permanece em estado grave.

Após atingir a multidão, o motorista foi retirado do veículo por torcedores e agredido antes da chegada das equipes de segurança. De acordo com o jornal mexicano El Universal, ele foi socorrido e segue internado em estado crítico.

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Motorista acelerou após ser cercado por torcedores

Informações preliminares apontam que o veículo já estava na área das comemorações quando foi cercado por pessoas que participavam da festa. Em seguida, o motorista teria acelerado repentinamente, atingindo diversos pedestres.

Los festejos por el triunfo de @miseleccionmx esta noche terminaron en una emergencia en Los Cabos. Un conductor atropelló a decenas de aficionados q festejaban en Cabo San Lucas. Confirman 17 lesionados, uno de gravedad. pic.twitter.com/y6kT3NaeGC — Gladys R. Navarro (@gladys_rn) June 25, 2026

O carro só parou após colidir com uma placa de sinalização. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que o automóvel avança sobre a multidão, provocando correria e deixando várias pessoas caídas na via.

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As agressões contra o condutor cessaram apenas com a chegada das forças de segurança e das equipes de emergência.

Autoridades investigam motivação

A área foi isolada para o trabalho da polícia e de agentes do Ministério Público mexicano. As autoridades investigam as circunstâncias do atropelamento e ainda não divulgaram a identidade do motorista.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a motivação do ato. A população foi orientada a evitar a região para não interferir nos trabalhos de investigação.

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