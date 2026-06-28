Primeira fase da Copa termina com recordes batidos; veja O Mundial de 2026 acumulou grandes marcas na fase de grupos, destacando os feitos de Messi, a trajetória do menor país do torneio e o número inédito de gols contra; saiba mais

A Copa do Mundo, que conheceu, na madrugada deste domingo (28), todos os classificados para a próxima fase de mata-mata do torneio, termina a primeira etapa da competição com alguns recordes batidos. A edição com maior número de seleções, com 48 equipes, alcançou a marca de metade dos jogos disputados com feitos inéditos dentro e fora de campo. Pensando nisso, o Lance! vai recapitular os grandes marcos desta edição até agora. Confira.

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Estádio Azteca e recorde em Copas

O tradicional estádio Azteca, localizado na Cidade do México, foi o primeiro a ver a bola rolando na Copa do Mundo de 2026. Mas, para o lendário palco mexicano, receber uma abertura do Mundial não é novidade. Por sinal, ele é o único a receber três jogos inaugurais em Copas, sendo o palco da estreia nas edições de 1970, 1986 e 2026.

Além desse recorde, o icônico estádio vai ampliar outro grande marco, sendo o que mais recebeu partidas de Copa do Mundo na história. Ao todo, até a final desta edição, o Azteca vai chegar a 24 jogos disputados, recebendo três duelos da fase de grupos, um da segunda fase e o último das oitavas de final.

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Estádio Azteca na abertura da Copa do Mundo 2026 (Foto: Mario Vazquez/AFP)

Messi quebra recorde atrás de recorde

Uma Copa do Mundo com Messi é uma Copa com recorde. O craque argentino mostrou logo em sua primeira partida nesta edição que viria não só em busca do bicampeonato, mas que sua despedida do Mundial seria especial.

Em menos de 90 minutos, contra a Argélia, o camisa 10 da Argentina marcou um hat-trick na partida e se igualou ao alemão Miroslav Klose como o maior artilheiro da Copa do Mundo, com 16 gols. Não satisfeito, o astro voltou a marcar no duelo seguinte contra a Áustria, balançando as redes em duas oportunidades e quebrando o recorde de Klose, se tornando o maior artilheiro na história das Copas com 18 gols.

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Além disso, o craque, que começou a Copa quebrando recorde, terminou a fase de grupos batendo outra marca. Mesmo entrando na metade do segundo tempo, o astro converteu de falta o terceiro gol da Argentina no jogo e soma seis nesta edição do Mundial. Além de ser o artilheiro até o momento da competição, com o gol marcado de falta contra a Jordânia, Messi se tornou o primeiro jogador a marcar por sete jogos de Copa do Mundo consecutivos.

Messi celebra o 18º gol em Copas do Mundo, contra a Áustria (Foto: Paul Ellis / AFP)

Mbappé quebra recorde pela seleção francesa

Kylian Mbappé terminou a fase de grupos da Copa do Mundo com quatro gols e duas assistências, com o intuito de continuar escrevendo a história dos Bleus no torneio. Com os quatro gols marcados durante esta primeira etapa da competição, o craque chegou a 60 pela seleção francesa e se tornou o maior artilheiro da história do país, ultrapassando Olivier Giroud. Além disso, alcançou o alemão Miroslav Klose com 16 gols marcados e deixou para trás Pelé (12), Ronaldo (15) e Gerd Müller (14).

Kylian Mbappé comemora gol que abriu o placar para a França contra Senegal (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Harry Kane: o jogador com mais gols de pênalti na história

O centroavante inglês também começou a Copa do Mundo com força máxima. Em seu primeiro jogo nesta edição, Harry Kane marcou duas vezes e foi decisivo na vitória da Inglaterra sobre a Croácia. Um dos tentos foi de pênalti, e isso fez com que o centroavante se tornasse o jogador com mais gols a partir da marca da cal na história das Copas do Mundo, chegando a cinco acertos e ultrapassando Lionel Messi, que tem quatro bolas na rede. O capitão da seleção inglesa superou nomes lendários do futebol mundial que dividiam o recorde anteriormente, com quatro finalizações certeiras. Entre os jogadores superados estão, além de Messi, Gabriel Batistuta, Eusébio e Rob Rensenbrink.

Além disso, o atacante alcançou a marca de onze gols em Copas do Mundo e igualou Gary Lineker como o maior artilheiro da Inglaterra na história da competição. O jogador do Bayern de Munique também aumentou os números como maior artilheiro da história da seleção inglesa, atingindo a marca de 81 gols marcados.

Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: Paul ELLIS/AFP)

Cristiano Ronaldo entra para a história da Copa do Mundo

Na segunda partida da seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo atingiu uma marca que parecia inalcançável. Ao abrir o placar no confronto contra a seleção do Uzbequistão, o craque se tornou o primeiro jogador da história do futebol a marcar gols em seis edições da competição. Agora, aos 41 anos, o eterno camisa 7 coloca seu nome de maneira definitiva no livro dos recordes, balançando as redes nas Copas de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026. Ao todo, o astro português marcou dez gols no torneio.

Cristiano Ronaldo comemora de costas gol marcado. Uniforme vermelho de Portugal e camisa 7 (Foto: Divulgação/Fifa)

Curaçao conta com ponto histórico e recorde de defesas

Uma Copa do Mundo não se vive apenas de grandes estrelas e de elencos bilionários. Imaginar o Mundial sem narrativas curiosas e marcantes é quase não participar dos momentos que a competição possibilita acontecer. Uma dessas trajetórias icônicas é a de Curaçao, uma ilha caribenha localizada no sul do Mar do Caribe e com 160 mil habitantes.

É este país que contou com três recordes batidos na Copa. O primeiro foi que Curaçao, antes mesmo de começar o torneio, se tornou o menor país da história a disputar uma Copa do Mundo. Mas não pararam por aí, tornando-se também o menor país do mundo a pontuar no torneio. E, por último, o goleiro Eloy Room se tornou recordista de defesas em tempo regular em um jogo da competição, com 15 defesas nos 90 minutos.

Eloy Room em uma das defesas neste sábado, no empate de Curaçao com o Equador (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Recorde de gols contra

A primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 entrou para a história por um motivo incomum: cinco gols contra foram registrados nos 24 jogos da fase inaugural, estabelecendo um novo recorde para uma rodada de abertura do Mundial.

A marca da primeira fase superou o recorde anterior, que pertencia à Copa do Mundo de 1998, na França, quando quatro gols contra foram anotados na rodada de abertura. Até o momento, sete gols contra foram registrados nesta edição. No entanto, considerando toda a competição, a Copa da Rússia, em 2018, segue como a edição com mais gols contra da história, com 12.

O zagueiro australiano Cameron Burgess desviou para a própria meta ao tentar cortar um cruzamento rasteiro durante a partida contra os Estados Unidos (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Edição com mais gols da história

A Copa do Mundo de 2026 já entrou para a história como a edição com mais gols marcados ainda na fase classificatória. Até o momento, o torneio sediado nos Estados Unidos, México e Canadá chegou a 215 gols, superando os 172 registrados em toda a Copa do Catar, disputada em 2022.

A marca foi batida na 59ª partida da competição, restando ainda 32 jogos até a decisão do título. O gol que colocou o Mundial de 2026 no topo da lista foi marcado pelo zagueiro norte-americano Auston Trusty, na vitória dos Estados Unidos sobre a Turquia.

Desde a sua rodada inaugural, a Copa do Mundo de 2026 mostrou que teria um ritmo intenso. Ao todo, foram anotados impressionantes 75 gols em 24 jogos na primeira rodada, o que corresponde a uma excelente média de 3,13 gols por partida, marca que já se consolidou como a maior registrada em uma estreia desde 1958. Além disso, a atual edição apresenta uma média geral mais alta do que a registrada no Catar. Até o momento, o torneio se aproxima de três gols por partida, acima da média de 2,68 de 2022.

Vini Jr. marcou o terceiro gol do Brasil sobre o Haiti (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Recorde de público histórico na Copa do Mundo

Mesmo ainda na fase de grupos, esta edição do torneio já acumula o maior público da história das Copas. O recorde de público acumulado pertencia à edição de 1994, quando 3 milhões e 587 mil torcedores passaram pelos estádios dos Estados Unidos na época. A média de público ficou estabelecida em 64 mil presentes. O novo recorde de mais de 4 milhões de torcedores é um reflexo direto do aumento do número de seleções na Copa do Mundo, e consequentemente, maior número de jogos e dos estádios de enorme capacidade.

Copa do Mundo de 2026 quebra recorde histórico da competição (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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