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Chaveamento da Argentina vira piada entre torcedores: 'Palmeiras da Copa'

Albiceleste conheceu seu chaveamento neste sábado (27) da Copa do Mundo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 07:10
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Argentina se classificou com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo. (Foto: Aric Becker / AFP)
Argentina se classificou com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo. (Foto: Aric Becker / AFP)

A vitória da Argentina sobre a Jordânia por 3 a 1, neste sábado (27), não serviu apenas para confirmar a campanha perfeita da equipe de Lionel Scaloni na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O resultado também definiu o caminho da atual campeã no mata-mata e provocou uma enxurrada de reações nas redes sociais.

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    Com nove pontos em três partidas, a Albiceleste avançou na liderança do Grupo J e passou a ser apontada por torcedores como a seleção com o chaveamento mais favorável do torneio. O cenário fez surgir comparações, com muitos brasileiros apelidando a equipe de Lionel Messi de "Palmeiras da Copa", em referência a sorte frequente do Alviverde em sorteios considerados acessíveis para o clube paulista em competições eliminatórias.

    ➡️ CONFIRA A TABELA E O CHAVEAMENTO DO MATA-MATA DA COPA DO MUNDO

    Messi comemora de braços abertos gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo
    Messi comemora de braços abertos gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

    A Argentina estreia no mata-mata diante de Cabo Verde, sexta-feira (3), no Hard Rock Stadium, em Miami. Caso avance, enfrentará o vencedor do duelo entre Austrália e Egito nas oitavas de final.

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    O caminho argentino até uma eventual semifinal também chama atenção pela ausência de algumas das principais potências europeias. França, Alemanha, Espanha, Holanda e Portugal ficaram do outro lado do chaveamento e só poderiam cruzar o caminho da seleção sul-americana em uma eventual decisão.

    Nas quartas de final, os possíveis adversários da Albiceleste seriam Suíça, Argélia, Colômbia ou Gana. Já uma eventual semifinal pode colocar pela frente Brasil ou Inglaterra, dependendo dos resultados do outro lado da chave.

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    A definição do mata-mata rapidamente repercutiu nas redes sociais. Torcedores classificaram o caminho argentino como o mais tranquilo entre os favoritos ao título, enquanto outros ironizaram a situação comparando a campanha da equipe Alviverde.

    Veja a repercussão:

    Tabela do Grupo J da Copa do Mundo

    #TimePontosJogosVitóriasEmpatesDerrotasSG

    1

    Argentina

    9

    3

    3

    0

    0

    +7

    2

    Áustria

    4

    3

    1

    1

    1

    0

    3

    Argélia

    4

    3

    1

    1

    1

    -2

    4

    Jordânia

    0

    3

    0

    1

    3

    -5

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