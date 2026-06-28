Chaveamento da Argentina vira piada entre torcedores: 'Palmeiras da Copa' Albiceleste conheceu seu chaveamento neste sábado (27) da Copa do Mundo

A vitória da Argentina sobre a Jordânia por 3 a 1, neste sábado (27), não serviu apenas para confirmar a campanha perfeita da equipe de Lionel Scaloni na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O resultado também definiu o caminho da atual campeã no mata-mata e provocou uma enxurrada de reações nas redes sociais.

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Com nove pontos em três partidas, a Albiceleste avançou na liderança do Grupo J e passou a ser apontada por torcedores como a seleção com o chaveamento mais favorável do torneio. O cenário fez surgir comparações, com muitos brasileiros apelidando a equipe de Lionel Messi de "Palmeiras da Copa", em referência a sorte frequente do Alviverde em sorteios considerados acessíveis para o clube paulista em competições eliminatórias.

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Messi comemora de braços abertos gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

A Argentina estreia no mata-mata diante de Cabo Verde, sexta-feira (3), no Hard Rock Stadium, em Miami. Caso avance, enfrentará o vencedor do duelo entre Austrália e Egito nas oitavas de final.

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O caminho argentino até uma eventual semifinal também chama atenção pela ausência de algumas das principais potências europeias. França, Alemanha, Espanha, Holanda e Portugal ficaram do outro lado do chaveamento e só poderiam cruzar o caminho da seleção sul-americana em uma eventual decisão.

Nas quartas de final, os possíveis adversários da Albiceleste seriam Suíça, Argélia, Colômbia ou Gana. Já uma eventual semifinal pode colocar pela frente Brasil ou Inglaterra, dependendo dos resultados do outro lado da chave.

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A definição do mata-mata rapidamente repercutiu nas redes sociais. Torcedores classificaram o caminho argentino como o mais tranquilo entre os favoritos ao título, enquanto outros ironizaram a situação comparando a campanha da equipe Alviverde.

Veja a repercussão:

Palmeiras da copa — Botafogo Tá embalado hein (@BateLugar) June 28, 2026

Argentina é o Palmeiras da copa do mundo. — vtm7 (@vtm7) June 28, 2026

É o Palmeiras da Copa do Mundo. — Maicon Marques 🇾🇪 (@maiconmarques) June 28, 2026

A Copa da Argentina é tipo Libertadores pra Palmeiras e Flamengo: só começa na semi-final (e olha lá…). pic.twitter.com/yYRDFWzDh7 — Profe. (@thierry_varela) June 28, 2026

Argentina é o Palmeiras da Copa do Mundo — Flu na Lata 🇭🇺 (@NaLataFlu) June 28, 2026

Tabela do Grupo J da Copa do Mundo

# Time Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas SG 1 Argentina 9 3 3 0 0 +7 2 Áustria 4 3 1 1 1 0 3 Argélia 4 3 1 1 1 -2 4 Jordânia 0 3 0 1 3 -5

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