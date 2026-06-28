logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Balanço da Copa: as surpresas, os vexames e quem cumpriu as expectativas

O resumo do que rolou na Copa do Mundo

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 08:05
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Favorite o Lance! no Google
Messi comemora seu gol no jogo da Argentina contra Jordânia pela Copa do Mundo
Lionel Messi garante liderança da Argentina e o topo da artilharia histórica da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim, entregando tudo o que o fã de futebol mais ama: drama, zebras inacreditáveis e os maiores craques do planeta quebrando recordes. Com o encerramento das chaves, o Lance! preparou o balanço definitivo de quem surpreendeu o mundo, quem carimbou o papel de decepção e quem jogou exatamente o que se esperava.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

🚀 Quem surpreendeu o planeta

  1. Cabo Verde: A maior história desta Copa do Mundo. Em um grupo com Espanha e Uruguai, os africanos avançaram invictos na segunda colocação, arrancando empates heroicos contra os dois gigantes e a Arábia Saudita.
  2. Colômbia: Desbancou o favoritismo de Portugal e avançou na liderança isolada do Grupo K, mostrando uma força coletiva impressionante.
  3. Estados Unidos: Donos da casa, os norte-americanos jogaram muita bola e lideraram o Grupo D. Deixaram para trás o Paraguai (que vinha de vencer Brasil e Argentina nas Eliminatórias) e a badalada geração da Turquia.
  4. México: Outro anfitrião que fez a lição de casa com louvor. Os mexicanos dominaram o Grupo A e avançaram com 100% de aproveitamento contra África do Sul, Coreia do Sul e Tchéquia.
Jogadores de Cabo Verde comemorando classificação para o mata-mata da Copa do Mundo
Jogadores de Cabo Verde celebram vaga histórica na segunda fase da Copa do Mundo; seleção eliminou o Uruguai e segurou a Espanha(Foto: Francois Nel / Getty Images / AFP)

❌ As grandes decepções da primeira fase

  1. Uruguai: O maior vexame do torneio. A Celeste deu adeus à Copa sem vencer um único jogo sequer: empatou com a estreante Cabo Verde e acabou derrotada pela Espanha na rodada final.
  2. Turquia e Tchéquia: Cercada de enorme expectativa por ter uma das safras mais promissoras de sua história, a Turquia caiu em último no grupo dos Estados Unidos. A Tchéquia repetiu o fiasco e também segurou a lanterna em sua chave.
  3. Portugal: Mesmo com um elenco recheado de estrelas como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, a seleção europeia decepcionou ao perder a liderança do grupo para a Colômbia.
  4. Equador: Uma das gerações equatorianas mais valiosas (com Caicedo, Hincapié, Plata e Pacho) decepcionou ao passar apenas em terceiro lugar. A vaga veio no sufoco, após vencerem a Alemanha na rodada final, bem abaixo do futebol que os colocou em segundo nas Eliminatórias Sul-Americanas.
cristiano ronaldo portugal
Elenco estrelado de Portugal avança para as oitavas de final na segunda posição e liga o sinal de alerta para a segunda fase (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

🎯 Dentro das expectativas (os favoritos cumpriram o papel)

  1. Brasil e Marrocos: A Seleção Brasileira avançou em primeiro no Grupo C após golear Escócia e Haiti, e empatar com o forte Marrocos — que avançou em segundo pelo critério de saldo de gols.
  2. Argentina e Lionel Messi: O atual campeão sobrou no Grupo J. Sob o comando de Messi, que se isolou como o maior artilheiro da história das Copas, os hermanos avançaram em primeiro. Curiosidade: até a segunda rodada, todos os 5 gols da Argentina haviam sido marcados pelo camisa 10.
  3. França e Mbappé: Os Bleus avançaram com 100% de aproveitamento no Grupo I. O destaque foi Kylian Mbappé, que balançou as redes e alcançou Miroslav Klose como o segundo maior goleador da história da Copa do Mundo (16 gols).
  4. Alemanha e Holanda: Os alemães espantaram os fantasmas das eliminações precoces de 2018 e 2022 e passaram na liderança do Grupo E. A Holanda também sobrou, classificando-se em primeiro e sem derrotas.
  5. Espanha, Inglaterra e Croácia: A Fúria garantiu a vaga com tranquilidade após bater Uruguai e Arábia Saudita. Os ingleses passaram em primeiro sem sustos, seguidos de perto pela sempre competitiva Croácia.
  6. Bélgica e Egito: Apesar de flertarem com o perigo nas rodadas iniciais, os belgas golearam a Nova Zelândia por 5 a 1 e asseguraram a ponta do grupo. O Egito, guiado por Marmoush e Salah, também carimbou sua vaga conforme o previsto.
Messi comemora de braços abertos gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo
Lionel Messi garante liderança da Argentina e o topo da artilharia histórica da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade
Tudo sobre

Sugerida para você!

Memphis Depay olhando para frente em jogo da Holanda
Copa do Mundo 2026Contra Marrocos, Memphis pode superar Zagallo em Copas do Mundo; entendaHá 6 minutos
Jhon Arias, do Palmeiras, em ação pela Colômbia
Fora de CampoAtuação de Jhon Arias contra Portugal repercute no exterior: 'Meu Deus'Há 16 minutos
Estádio de Nova York/Nova Jersey, que será palco da grande final da Copa do Mundo
Copa do Mundo 2026Primeira fase da Copa termina com recordes batidos; vejaHá 31 minutos
Jhon Arias, do Palmeiras, em ação pela Colômbia
PalmeirasDestaque do Palmeiras ofusca Cristiano Ronaldo e Portugal na CopaHá 45 minutos
Argentina se classificou com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo. (Foto: Aric Becker / AFP)
Fora de CampoChaveamento da Argentina vira piada entre torcedores: 'Palmeiras da Copa'Há 56 minutos
Messi comemora gol da Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo
Copa do Mundo 2026Argentina tem chave acessível para chegar longe na Copa do MundoHá 1 hora

Mais LANCE!

Técnico Marcelo Bielsa gesticula na derrota do Uruguai para a Espanha
Do sonho ao fracasso: queda do Uruguai expõe crise entre Bielsa e jogadores na Copa
Danilo dá passe na partida entre Brasil e Escócia
Danilo supera desconfiança na Copa do Mundo e se torna peça-chave da Seleção
Memphis Depay olhando para frente em jogo pela Holanda
Veja quanto o Corinthians já faturou com Memphis na Copa do Mundo
André Rizek alertou sobre o desafio que será enfrentar o Japão
Rizek alerta sobre soberba em Brasil e Japão: 'Perigoso'
Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo
Monte sua seleção dos melhores jogadores da primeira fase da Copa do Mundo
neuer goleiro alemanha
Neuer se torna 'insegurança' da Alemanha na Copa após sair da aposentadoria
Matheus Cunha em ação no jogo do Brasil contra a Argentina no Monumental pelas Eliminatórias da Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
Argentinos reagem a possível semifinal contra o Brasil: 'Não me dá medo'
A Suécia venceu a Tunísia por 3 a 1 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)
Como a Suécia chega para enfrentar a França na segunda fase da Copa do Mundo?
Canobbio abre os braços em reclamação durante jogo do Uruguai
Brasileirão na Copa do Mundo: quem avança e quem volta para casa?
Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante jogo contra a Jordânia, pela Copa do Mundo
Técnico da Argentina explica Messi no banco e critica horário de jogo com Cabo Verde
O meio-campista da Argélia, Fares Chaibi (camisa 10), e o meio-campista da Áustria, Florian Grillitsch (camisa 10), disputam a bola durante a partida de futebol do Grupo J da Copa do Mundo de 2026 entre Argélia e Áustria, no Kansas City Stadium, em Kansas City, em 27 de junho de 2026. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
Argélia x Áustria: veja os melhores momentos do jogo do Grupo J da Copa do Mundo
Sasa Kalajdzic comemora gol da classificação da Áustria contra a Argélia na Copa do Mundo
Balanço do Grupo J: Argentina vence, e Argélia e Áustria avançam na Copa do Mundo
Sasa Kalajdzic comemora gol da classificação da Áustria contra a Argélia na Copa do Mundo
Balanço do dia: Irã ganha e perde classificação nos acréscimos, e Messi brilha de novo