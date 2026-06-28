Cabo Verde: A maior história desta Copa do Mundo. Em um grupo com Espanha e Uruguai, os africanos avançaram invictos na segunda colocação, arrancando empates heroicos contra os dois gigantes e a Arábia Saudita.

Colômbia: Desbancou o favoritismo de Portugal e avançou na liderança isolada do Grupo K, mostrando uma força coletiva impressionante.

Estados Unidos: Donos da casa, os norte-americanos jogaram muita bola e lideraram o Grupo D. Deixaram para trás o Paraguai (que vinha de vencer Brasil e Argentina nas Eliminatórias) e a badalada geração da Turquia.