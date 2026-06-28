Balanço da Copa: as surpresas, os vexames e quem cumpriu as expectativas
O resumo do que rolou na Copa do Mundo
PorPedro Bernardo•Rio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 08:05
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim, entregando tudo o que o fã de futebol mais ama: drama, zebras inacreditáveis e os maiores craques do planeta quebrando recordes. Com o encerramento das chaves, o Lance! preparou o balanço definitivo de quem surpreendeu o mundo, quem carimbou o papel de decepção e quem jogou exatamente o que se esperava.
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🚀 Quem surpreendeu o planeta
- Cabo Verde: A maior história desta Copa do Mundo. Em um grupo com Espanha e Uruguai, os africanos avançaram invictos na segunda colocação, arrancando empates heroicos contra os dois gigantes e a Arábia Saudita.
- Colômbia: Desbancou o favoritismo de Portugal e avançou na liderança isolada do Grupo K, mostrando uma força coletiva impressionante.
- Estados Unidos: Donos da casa, os norte-americanos jogaram muita bola e lideraram o Grupo D. Deixaram para trás o Paraguai (que vinha de vencer Brasil e Argentina nas Eliminatórias) e a badalada geração da Turquia.
- México: Outro anfitrião que fez a lição de casa com louvor. Os mexicanos dominaram o Grupo A e avançaram com 100% de aproveitamento contra África do Sul, Coreia do Sul e Tchéquia.
❌ As grandes decepções da primeira fase
- Uruguai: O maior vexame do torneio. A Celeste deu adeus à Copa sem vencer um único jogo sequer: empatou com a estreante Cabo Verde e acabou derrotada pela Espanha na rodada final.
- Turquia e Tchéquia: Cercada de enorme expectativa por ter uma das safras mais promissoras de sua história, a Turquia caiu em último no grupo dos Estados Unidos. A Tchéquia repetiu o fiasco e também segurou a lanterna em sua chave.
- Portugal: Mesmo com um elenco recheado de estrelas como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, a seleção europeia decepcionou ao perder a liderança do grupo para a Colômbia.
- Equador: Uma das gerações equatorianas mais valiosas (com Caicedo, Hincapié, Plata e Pacho) decepcionou ao passar apenas em terceiro lugar. A vaga veio no sufoco, após vencerem a Alemanha na rodada final, bem abaixo do futebol que os colocou em segundo nas Eliminatórias Sul-Americanas.
🎯 Dentro das expectativas (os favoritos cumpriram o papel)
- Brasil e Marrocos: A Seleção Brasileira avançou em primeiro no Grupo C após golear Escócia e Haiti, e empatar com o forte Marrocos — que avançou em segundo pelo critério de saldo de gols.
- Argentina e Lionel Messi: O atual campeão sobrou no Grupo J. Sob o comando de Messi, que se isolou como o maior artilheiro da história das Copas, os hermanos avançaram em primeiro. Curiosidade: até a segunda rodada, todos os 5 gols da Argentina haviam sido marcados pelo camisa 10.
- França e Mbappé: Os Bleus avançaram com 100% de aproveitamento no Grupo I. O destaque foi Kylian Mbappé, que balançou as redes e alcançou Miroslav Klose como o segundo maior goleador da história da Copa do Mundo (16 gols).
- Alemanha e Holanda: Os alemães espantaram os fantasmas das eliminações precoces de 2018 e 2022 e passaram na liderança do Grupo E. A Holanda também sobrou, classificando-se em primeiro e sem derrotas.
- Espanha, Inglaterra e Croácia: A Fúria garantiu a vaga com tranquilidade após bater Uruguai e Arábia Saudita. Os ingleses passaram em primeiro sem sustos, seguidos de perto pela sempre competitiva Croácia.
- Bélgica e Egito: Apesar de flertarem com o perigo nas rodadas iniciais, os belgas golearam a Nova Zelândia por 5 a 1 e asseguraram a ponta do grupo. O Egito, guiado por Marmoush e Salah, também carimbou sua vaga conforme o previsto.
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