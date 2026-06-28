Messi chegaria a 16 gols na Copa do Mundo com média da 1ª fase Argentino soma seis gols em três jogos e mantém média que pode superar Just Fontaine caso a seleção chegue à final

Lionel Messi, aos 39 anos de idade, teve seu melhor início de Copa do Mundo na carreira. O argentino, com o gol marcado contra a Jordânia, que ampliou para 19 gols o recorde de maior artilheiro da história do torneio, além de seguir marcando em todos os jogos dessa edição, mantém uma média que, se essa regularidade se mantiver e a Argentina chegar à final, Messi alcançará uma marca histórica e quase impensável em uma edição do torneio.

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O maior artilheiro de uma edição de Copa do Mundo é o francês Just Fontaine, que marcou 13 gols na edição de 1958, disputada na Suécia. E Messi, só na 1ª fase, já alcançou quase a metade da marca histórica. Lionel Messi, em apenas três jogos nesta Copa do Mundo, já marcou seis gols e estabeleceu uma média de dois gols por partida realizada neste Mundial.

Como comparativo, Messi igualou o mesmo número de gols que ele mesmo marcou nas quatro primeiras Copas e (totalizando 19 jogos) de sua carreira: 1 gol em 2006, na Alemanha; nenhum em 2010, na África do Sul; quatro em 2014, no Brasil; e 1 gol em 2018, na Rússia. Se o camisa 10 da Argentina mantiver a média que fez na 1ª do torneio e projetando que os hermanos cheguem à final pela segunda vez seguida e Messi mantenha a média e faça como fez em 2022, o craque encerraria a competição com 16 gols marcados.

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Lionel Messi comemora 19º gol pela Argentina na Copa do Mundo (Foto:Paul ELLIS / AFP)

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O próximo desafio da Argentina de Lionel Messi, que tentará manter essa média artilheira na Copa do Mundo, será Cabo Verde, na próxima sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), em Miami. Além da tentativa do camisa 10 em continuar marcando para chegar a mais um recorde na competição, uma vitória contra os africanos marca também a Argentina nas oitavas de final de Copa pela sexta edição seguida.

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