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Portugal, Argentina e Inglaterra: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (27/06)?

Veja as seleções que entram em campo neste sábado (27) e os horários das partidas

PorRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 09:30
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Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)
Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: Paul ELLIS/AFP)

A fase de grupos da Copa do Mundo segue neste sábado (27) com oito partidas que encerram as disputas dos Grupos J, K e L e definem mais classificados para os 16-avos de final. O principal destaque é o equilíbrio do Grupo L, onde Inglaterra, Gana e Croácia entram na última rodada com chances de terminar na liderança ou até ficar fora da próxima fase. A programação também reserva confrontos importantes entre Colômbia e Portugal, que disputam o topo do Grupo K, e entre Argélia e Áustria, em um duelo direto por vaga no mata-mata.

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    • No Grupo J, a Argentina já garantiu a classificação e encaminhou a liderança, enquanto Áustria e Argélia fazem um confronto decisivo pela segunda vaga. No Grupo K, Colômbia e Portugal brigam pela primeira colocação, enquanto RD Congo ainda sonha com uma classificação entre os melhores terceiros colocados. Já no Grupo L, Gana e Croácia duelam por uma vaga, enquanto a Inglaterra depende apenas de uma vitória sobre o já eliminado Panamá para confirmar a liderança da chave.

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    Panamá x Inglaterra - 18h

    Panamá e Inglaterra se enfrentam neste sábado (27), às 18h (de Brasília), pela última rodada do Grupo L.

    Já eliminada, a seleção panamenha apenas cumpre tabela em sua despedida da Copa do Mundo. Do outro lado, a Inglaterra entra em campo precisando vencer para confirmar a liderança do grupo e evitar qualquer risco na rodada decisiva.

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    Jude Bellingham e Harry Kane comemora gol da Inglaterra na Copa do Mundo
    Jude Bellingham e Harry Kane comemora gol da Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / AFP)

    Croácia x Gana - 18h

    Croácia e Gana se enfrentam neste sábado (27), às 18h (de Brasília), pela última rodada do Grupo L.

    O confronto reúne duas seleções que seguem na disputa pela classificação. A vice-líder Gana soma quatro pontos e garante vaga nas 16-avos de final com um empate, enquanto a Croácia, com três, precisa vencer para avançar. Como a líder Inglaterra enfrenta o já eliminado Panamá no mesmo horário, o vencedor também pode terminar a rodada na primeira colocação do Grupo L.

    ➡️ Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

    Colômbia x Portugal - 20h30

    Colômbia e Portugal se enfrentam neste sábado (27), às 20h30 (de Brasília), pela última rodada do Grupo K.

    As duas seleções chegam muito próximas da classificação e fazem um confronto que vale a liderança da chave. A Colômbia mantém os 100% de aproveitamento e já assegurou vaga no mata-mata, enquanto Portugal busca uma vitória para assumir a primeira colocação e seguir embalada para a fase eliminatória.

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    RD Congo x Uzbequistão - 20h30

    RD Congo e Uzbequistão se enfrentam neste sábado (27), às 20h30 (de Brasília), pela última rodada do Grupo K.

    A seleção congolesa ainda alimenta chances de avançar, mas precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados para sonhar com uma vaga entre os melhores terceiros colocados. Já o Uzbequistão, derrotado nas duas primeiras rodadas, chega praticamente sem possibilidades de classificação e tenta encerrar sua participação de forma positiva.

    Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

    Jordânia x Argentina - 23h

    Jordânia e Argentina se enfrentam neste sábado (27), às 23h (de Brasília), pela última rodada do Grupo J.

    Já classificada e muito próxima de confirmar a liderança do grupo, a Argentina entra em campo com tranquilidade para fechar a fase de grupos. A Jordânia, por outro lado, já não tem mais chances de classificação e apenas cumpre tabela em sua primeira participação em Copas do Mundo.

    Argélia x Áustria - 23h

    Argélia e Áustria se enfrentam neste sábado (27), às 23h (de Brasília), pela última rodada do Grupo J.

    Separadas apenas pelos critérios de desempate, as duas seleções fazem um confronto direto por uma vaga nos 16-avos de final. A Áustria joga pelo empate para permanecer à frente da Argélia, enquanto os argelinos precisam vencer para garantir a classificação sem depender da disputa entre os melhores terceiros colocados.

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