logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Qual a diferença do Brasil do primeiro para o terceiro jogo da Copa?

Seleção se torna mais objetiva e indica que pode deslanchar no Mundial

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
28/06/2026 09:00
Favorite o Lance! no Google
Com jogos da fase de mata-mata já definidos, Brasil se prepara para encarar o Japão (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Brasil vem crescendo de produção nesta Copa do Mundo (Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)

HOUSTON, TX (EUA) - Da estreia com futebol ruim ao terceiro jogo que devolveu ao torcedor a esperança de brigar pelo Hexa, a Seleção Brasileira teve três mudanças de jogadores e uma de postura. O esquema tático pouco mudou, e nas vezes em que isso aconteceu foi por circunstâncias de jogo. Fato é que nesta segunda-feira (29), diante do Japão, o Brasil de Carlo Ancelotti poderá mostrar definitivamente se é candidato real ao título da Copa do Mundo.

continua após a publicidade
  • NRG Stadium ou Estádio de Houston será palco de Brasil x Japão pela 2ª fase da Copa do Mundo

    Brasil x Japão será em estádio que recebe maior rodeio do mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 15 horas

    • ➡️Seleção Brasileira chega a Houston abraçada por multidão de fãs

    Será a primeira vez em 16 jogos que Ancelotti poderá repetir a escalação, e tudo indica que o fará. Afinal, o Brasil fez diante da Escócia, na quarta-feira (24), o melhor jogo na Copa do Mundo, mostrando que o treinador, enfim, encontrou a melhor formação.

    Três mudanças se mostraram essenciais para que isso acontecesse: improvisado na lateral direita diante do Marrocos, Ibañez deixou o time para a entrada de Danilo nos jogos seguintes; no ataque, Igor Thiago perdeu a posição para Matheus Cunha, que viria a marcar três gols nas duas partidas que encerrariam a fase de grupos; também na frente, Rayan assumiu a vaga do lesionado Raphinha, e o Brasil ganhou um jogador mais agudo pelo lado direito.

    continua após a publicidade

    O trio manteve a proposta de jogo do Brasil de Ancelotti, mas foi o que cada um conseguiu entregar que fez a Seleção dar um salto no futebol apresentado.

    Rayan em ação durante Brasil x Escócia pela fase de grupos da Copa do Mundo
    Rayan fez boa partida pelo Brasil diante da Escócia, em Miami (Foto: Chandan Khanna/AFP)

    Como Danilo, Rayan e Matheus Cunha ajudam a explicar melhora do Brasil na Copa do Mundo

    A entrada de Danilo — que depois da Copa do Mundo do Catar virou zagueiro pelo lado direito — na lateral permitiu que Douglas Santos passasse a ser o ala que mais avança na Seleção. É por aquele lado que corre Vini Jr, que agora é artilheiro do Brasil no Mundial, com quatro gols.

    continua após a publicidade

    Raphinha, por sua vez, não vinha conseguindo desempenhar o papel que todos esperavam dele na Seleção. Fazia de forma correta a função tática pelo lado direito, mas segurava demais a bola quando se aproximava da área. Com Rayan, o Brasil ganhou a mesma amplitude por aquele lado do campo, mas também um atacante mais objetivo na frente.

    E, com Matheus Cunha, a Seleção voltou a ter um camisa 9 que também funciona como quarto homem de meio-campo quando o jogo assim demanda. Igor Thiago é jogador mais de área.

    Essas três mudanças fizeram o Brasil ter uma postura mais agressiva no ataque. As linhas avançadas, com pressão na saída de bola do adversário, já vinham de antes. Agora, porém, a reação após a recuperação de bola é mais rápida.

    🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Japão @2.71
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Bruno Guimarães, Léo Pereira e Lucas Paquetá em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos
    Copa do Mundo 2026Só quatro jogadores da Seleção Brasileira seguem sem atuar na Copa do MundoHá 3 minutos
    Ancelotti caminha no gramado do Hard Rock Stadium, em Miami
    Seleção BrasileiraArgentina, Inglaterra e mais: possíveis rivais do Brasil no mata-mata da CopaHá 10 minutos
    Estádio de Nova York/Nova Jersey, que será palco da grande final da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Primeira fase da Copa termina com recordes batidos; vejaHá 1 hora
    Danilo dá passe na partida entre Brasil e Escócia
    Seleção BrasileiraDanilo supera desconfiança na Copa do Mundo e se torna peça-chave da SeleçãoHá 2 horas
    André Rizek alertou sobre o desafio que será enfrentar o Japão
    Fora de CampoRizek alerta sobre soberba em Brasil e Japão: 'Perigoso'Há 2 horas
    Matheus Cunha em ação no jogo do Brasil contra a Argentina no Monumental pelas Eliminatórias da Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Fora de CampoArgentinos reagem a possível semifinal contra o Brasil: 'Não me dá medo'Há 3 horas

    Mais LANCE!

    Taça da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)
    Simulador do mata-mata da Copa do Mundo: simule os jogos até a final
    Messi salta e comemora o terceiro gol da Argentina na vitória sobre a Jordânia
    Argentina tem caminho mais fácil que o Brasil. Acesse o simulador
    Felipe Melo é sincero sobre declaração de Rayan em coletiva da Seleção Brasileira
    Felipe Melo é sincero sobre fala polêmica de Rayan: 'Por isso'
    Alisson atende torcedores da Seleção Brasileira em frente ao hotel que ficará hospedado em Huston
    Seleção Brasileira chega a Houston abraçada por multidão de fãs
    Everaldo Marques narra os jogos do Brasil na Copa do Mundo
    Everaldo se 'desespera' com possível adversário do Brasil na Copa do Mundo
    Primeira Copa do Mundo do Endrick jogando pela Seleção Brasileira (Foto: arquivo pessoal / Endrick)
    Endrick supera Messi e Cristiano Ronaldo no Instagram
    Dunga fala sobre o desempenho do Brasil durante entrevista sobre a Copa do Mundo
    Dunga afirma que Ancelotti teve 'tranquilidade maior' ao assumir o Brasil
    Zico durante participação de programa da FlamengoTV, no Maracanã
    Zico faz alerta ao Brasil antes de duelo contra o Japão na Copa do Mundo
    Maurizio Mariani, com camisa preta e com o emblema da Fifa, aponta com a mão direita para sinalizar marcação em Colômbia x RD Congo
    Arbitragem de Brasil x Japão na Copa do Mundo é definida com trio italiano
    Ancelotti caminha no gramado do Hard Rock Stadium, em Miami
    Ancelotti fica fora do top 10 em ranking de elegância da Copa do Mundo
    Em sua folga, Neymar comprou um relógio de mais de R$ 5 mi; veja
    Neymar, com a camisa 10 do Brasil, aponta para os companheiros durante Brasil x Escócia na Copa do Mundo 2026
    Atacante provoca Neymar antes de Brasil x Japão: 'Antigamente era forte'
    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
    Uniformes definidos para Brasil x Japão na Copa do Mundo