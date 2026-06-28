Entenda a participação de Dibu Martínez no gol de falta da Argentina Goleiro orientou companheiros antes da cobrança que abriu o placar

A Argentina venceu a Jordânia por 3 a 1 neste domingo (28), em Dallas. No primeiro tempo, Lo Celso abriu o placar para os argentinos após uma cobrança de falta que contou com a participação indireta do goleiro Emiliano Martínez.

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As imagens da transmissão mostraram Dibu Martínez orientando o posicionamento de Giuliano Simeone, Marcos Senesi e Otamendi à frente da barreira, com o objetivo de dificultar a visão do goleiro adversário no momento da cobrança.

Em entrevista após a partida, o goleiro explicou a estratégia adotada e afirmou que costuma se incomodar quando enfrenta uma barreira dupla.

— Eu fico muito incomodado no gol quando vejo barreira dupla. Podemos continuar melhorando isso, mas isso fica entre nós agora [...] Eu tento dizer aos meninos o que incomoda os goleiros — disse o goleiro Dibu Martínez.

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Messi comemora de braços abertos gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Jordânia x Argentina pela Copa do Mundo

Na última rodada do Grupo J da Copa do Mundo, a Argentina manteve 100% de aproveitamento, enquanto Argélia e Áustria fizeram um duelo emocionante. Com exceção da Jordânia, as três seleções avançaram à segunda fase do torneio e estão entre as 32 melhores equipes da competição.

Em um duelo protocolar, a Argentina decidiu poupar suas principais peças, mas mesmo assim manteve 100% de aproveitamento na fase de grupos da Copa do Mundo. Na etapa inicial, Lo Celso abriu o placar de falta, enquanto Lautaro Martínez ampliou o marcador em cobrança de pênalti.

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No segundo tempo, a Jordânia descontou com Al-Taamari nos minutos iniciais, mas Lionel Messi entrou e balançou as redes novamente após cobrança de falta. Com isso, o camisa 10 quebrou um recorde de Jairzinho e Just Fontaine e ampliou sua vantagem na artilharia da Copa do Mundo, tendo chegado a seis gols na atual edição do torneio.

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