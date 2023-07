Serviço de atendimento ao cliente



Tem alguma dúvida sobre a plataforma, suas promoções, as apostas em si ou outro assunto, como código do cupom KTO? Pois, fique tranquilo, já que o suporte ao cliente na casa de apostas é satisfatório.



Entre as opções que o cliente tem para entrar em contato com a operadora, temos o chat ao vivo. Um aspecto negativo é que ele só funciona das 9h até a meia-noite (de Brasília).



Entretanto, há também a opção de entrar em contato via formulário de mensagem. Assim, um membro da equipe de suporte retornará o mais brevemente possível.



Igualmente, há uma seção de FAQs, com as dúvidas mais frequentes dos usuários da plataforma. Desse modo, será possível sanar questionamentos mais simples e que não exijam a intervenção de um membro do SAC.



Tire suas dúvidas sobre o site de apostas KTO



Ainda restaram algumas dúvidas sobre o código do cupom KTO ou algum assunto relacionado à plataforma? Pois, vamos à nossa seção de Perguntas Mais Frequentes (FAQs).



Como conseguir cupom KTO?



Neste artigo especial, estamos trazendo o cupom KTO LANCE23. Desse modo, você tem acesso ao código do cupom KTO e o utiliza durante o registro na plataforma.



O que significa 1x2 na KTO?



1x2 é o mercado de apostas conhecido como resultado final. Ou então vitória do time mandante (1), empate (x) ou vitória do time visitante (2). Este tipo de aposta é comum no futebol.



Como funciona a primeira aposta KTO?



Os novos clientes da casa de apostas esportivas podem aproveitar uma primeira aposta sem risco. Basta solicitar o bônus e ter a chance de fazer a primeira aposta, podendo receber o valor de volta caso ela seja perdida. O código do cupom KTO facilita esse processo.



Como funciona a Malandrinha KTO?



A Malandrinha KTO é uma loteria que a operadora de apostas criou. Nela, os usuários da plataforma tentam adivinhar o resultado de 13 jogos pré-selecionados. E pode-se ganhar até R$100 mil.



Como colocar código promocional na KTO?



Durante o cadastro, basta inserir o código do cupom KTO LANCE23 para ativar o código promocional mais facilmente.



Como funciona o bônus da KTO?



O bônus de boas vindas da KTO é no formato de primeira aposta 100% sem risco de até R$200. Ou seja, você pode fazer a sua primeira aposta e receber até R$ 200 de volta caso ela seja perdida.