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Argentina tem chave acessível para chegar longe na Copa do Mundo

Atual campeã escapa das grandes seleções até as quartas de final

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 07:00
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Messi comemora gol da Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo
Messi comemora gol da Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

No início da segunda fase da Copa do Mundo, a Argentina começa a estudar Cabo Verde em busca de uma vaga nas oitavas de final. Com 100% de aproveitamento no torneio, a equipe de Lionel Scaloni tem uma chave acessível para chegar longe no Mundial e buscar o bicampeonato consecutivo.

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    No primeiro duelo de mata-mata, a Argentina enfrenta a modesta equipe de Cabo Verde, na sexta-feira (3). A equipe africana é a segunda pior dentre as 32 seleções que seguem vivas na Copa do Mundo e está à frente apenas de Gana, segundo o Ranking da Fifa atualizado.

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    A Argentina entrará em campo com amplo favoritismo contra Cabo Verde, que busca seguir fazendo história no torneio. No entanto, a Albiceleste possui três vitórias em três jogos e conta com Lionel Messi em grande fase, sendo o artilheiro da Copa do Mundo com seis gols marcados, além de ter estufado as redes em todas as partidas até aqui.

    Em coletiva, Lionel Scaloni demonstrou conhecimento sobre Cabo Verde, o próximo rival da Argentina na Copa do Mundo. O treinador pede atenção diante de um rival que fez jogos duros contra Espanha, Uruguai e Arábia Saudita.

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    - Cabo Verde não me surpreendeu, porque é um bom time. É um adversário duro, que já dificultou as coisas para a Espanha, uma das favoritas, para o Uruguai e a Arábia. É um time rápido e com qualidade.

    Caso avance, a Argentina enfrentaria o vencedor do jogo entre Egito e Austrália, que estão longes de serem potenciais no futebol. As equipes entram na segunda fase como a 21ª e a 22ª melhores seleções dentre as 32 que seguem vivas na Copa do Mundo.

    No Mundial, Egito e Austrália avançaram de fase com as vice-lideranças de suas chaves, mas tendo apresentado fragilidades ao longo do torneio. São equipes que estão próximas da Argélia no Ranking da Fifa, cuja Argentina derrotou por 3 a 0 na estreia da Copa do Mundo com três gols de Lionel Messi.

    Argentina escapa das 20 melhores seleções até as quartas

    Caso avance às oitavas de final, a Argentina chegará sem ter enfrentado nenhuma rival dentre as 20 melhores seleções do Ranking da Fifa. Esse enfrentamento poderia ocorrer apenas na fase de quartas de final contra Colômbia (11ª) ou Suíça (16ª).

    Assim como Colômbia e Suíça, Gana (65ª) e Argélia (29ª) também estão na chave da Argentina, mas são zebras contra os sul-americanos e europeus, respectivamente. No entanto, a Albiceleste tem um caminho longo em que enfrentará um Cabo Verde invicto no primeiro desafio do mata-mata.

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