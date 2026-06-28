Argentina, Inglaterra e mais: veja os possíveis adversários do Brasil no mata-mata da Copa Seleção Brasileira inicia a fase eliminatória contra o Japão

O Brasil garantiu a liderança do Grupo C da Copa do Mundo e, agora, se prepara para o mata-mata. O primeiro desafio será nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), diante do Japão. Em caso de vitória, a Seleção Brasileira pode ter uma sequência de confrontos complicados até uma possível final do Mundial.

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Oitavas de final: Haaland pode ser o primeiro grande desafio do Brasil na Copa do Mundo

Se vencer o Japão, o Brasil enfrentará Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final. Entre os possíveis adversários, os noruegueses inspiram mais cuidado por conta do atacante Haaland, artilheiro da equipe, com quatro gols marcados nesta Copa do Mundo. Por outro lado, a seleção europeia chega pressionada após sofrer uma goleada por 4 a 1 para a França.

Quartas de final: Inglaterra desponta como principal ameaça

As quartas de final podem colocar a primeira campeã mundial no caminho do Brasil neste Mundial. A Inglaterra, liderada por Harry Kane, enfrenta RD Congo na Segunda Fase e, caso avance, terá pela frente México ou Equador nas oitavas. Assim, qualquer uma dessas quatro seleções pode cruzar o caminho da Canarinho, desde que o Brasil também confirme sua classificação.

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Semifinal: clássico contra a Argentina pode acontecer

Uma eventual semifinal pode reservar um dos maiores clássicos do futebol mundial: Brasil x Argentina. A atual campeã do mundo tem um caminho, em tese, mais tranquilo. Na Segunda Fase, enfrenta Cabo Verde e, se avançar, poderá medir forças com Austrália ou Egito nas oitavas.

Ancelotti observa o Brasil em jogo da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Além da Argentina e das outras seleções citadas, Suíça, Argélia, Colômbia e Gana também aparecem como possíveis adversárias do Brasil na semifinal.

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Final: campeãs mundiais aparecem do outro lado da chave

Uma hipotética decisão pode colocar a Seleção Brasileira diante de outra campeã mundial. Do outro lado da chave estão Alemanha, França e Espanha, além de Paraguai, Suécia, África do Sul, Canadá, Holanda, Marrocos, Portugal, Croácia, Áustria, Estados Unidos, Bósnia, Bélgica e Senegal.

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