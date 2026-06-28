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Tabela da Copa do Mundo: veja os classificados e quem foi eliminado

Confira todos os detalhes da primeira fase na tabela do Lance!

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 01:14
Atualizado há 1 minutos
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Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026
Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

A fase de grupos da Copa do Mundo 2026 chegou ao fim. Essa foi a primeira edição com 48 seleções e um modelo diferente de classificação. Com isso, além dos dois primeiros colocados de cada grupo, os oito melhores terceiros também passaram de fase.

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    A mudança foi suficiente para histórias inéditas serem contadas. Entre as classificações mais marcantes até aqui, Cabo Verde e Congo são duas seleções que se destacam. Mesmo assim, a Copa do Mundo não ficou isenta de zebras.

    As duas principais surpresas são quase que incontestáveis. Pela história pesada e nomes relevantes no futebol mundial, o Uruguai do polêmico Marcelo Bielsa não conseguiu uma vitória sequer e deu adeus ao Mundial. Quem também quebrou a expectativa foi a Turquia. Apontados como favoritos do Grupo D, os turcos só conseguiram os primeiros pontos já eliminados, contra o time reserva dos Estados Unidos.

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    Por conta da classificação dos melhores terceiros colocados, a fase de grupos teve emoção até o último segundo. Áustria e Argélia se enfrentaram brigando por vaga, mas também decidiram a vida do Irã, que ficou em terceiro no Grupo G.

    Com o jogo empatado, os dois times em campo sairiam classificados, mas parece que esqueceram de dar essa informação. Áustria e Argélia fizeram uma partida de seis gols, alternando a liderança no placar. Mahrez chegou a colocar os argelinos na frente no apagar das luzes. Com esse gol, os austríacos davam adeus à Copa e o Irã estava de volta. Mas Sasa Kalajdzic apareceu para salvar a pátria, deixar tudo igual e garantir a classificação.

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    Seleções classificadas:

      1.
    1. México
      2. 2.
    2. África do Sul
      3. 3.
    3. Suíça
      4. 4.
    4. Canadá
      5. 5.
    5. Bósnia Herzegovina
      6. 6.
    6. Brasil
      7. 7.
    7. Marrocos
      8. 8.
    8. Estados Unidos
      9. 9.
    9. Austrália
      10. 10.
    10. Paraguai
      11. 11.
    11. Alemanha
      12. 12.
    12. Costa do Marfim
      13. 13.
    13. Equador
      14. 14.
    14. Holanda
      15. 15.
    15. Japão
      16. 16.
    16. Suécia
      17. 17.
    17. Bélgica
      18. 18.
    18. Egito
      19. 19.
    19. Espanha
      20. 20.
    20. Cabo Verde
      21. 21.
    21. França
      22. 22.
    22. Noruega
      23. 23.
    23. Senegal
      24. 24.
    24. Argentina
      25. 25.
    25. Austria
      26. 26.
    26. Argélia
      27. 27.
    27. Colômbia
      28. 28.
    28. Portugal
      29. 29.
    29. República Democrática do Congo
      30. 30.
    30. Inglaterra
      31. 31.
    31. Croácia
      32. 32.
    32. Gana

    Seleções eliminadas:

    • Coreia do Sul
    • Tchéquia
    • Catar
    • Haiti
    • Escócia
    • Turquia
    • Curaçao
    • Tunísia
    • Irã
    • Nova Zelânia
    • Uruguai
    • Arábia Saudita
    • Iraque
    • Jordânia
    • Uzbequistão
    • Paramá
    Sasa Kalajdzic comemora gol da classificação da Áustria contra a Argélia na Copa do Mundo
    Sasa Kalajdzic comemora gol da classificação da Áustria contra a Argélia na Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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