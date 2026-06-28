Tabela da Copa do Mundo: veja os classificados e quem foi eliminado Confira todos os detalhes da primeira fase na tabela do Lance!

A fase de grupos da Copa do Mundo 2026 chegou ao fim. Essa foi a primeira edição com 48 seleções e um modelo diferente de classificação. Com isso, além dos dois primeiros colocados de cada grupo, os oito melhores terceiros também passaram de fase.

continua após a publicidade

➡️CLIQUE AQUI PARA VER A TABELA FINAL DA FASE DE GRUPOS DA COPA DO MUNDO

A mudança foi suficiente para histórias inéditas serem contadas. Entre as classificações mais marcantes até aqui, Cabo Verde e Congo são duas seleções que se destacam. Mesmo assim, a Copa do Mundo não ficou isenta de zebras.

As duas principais surpresas são quase que incontestáveis. Pela história pesada e nomes relevantes no futebol mundial, o Uruguai do polêmico Marcelo Bielsa não conseguiu uma vitória sequer e deu adeus ao Mundial. Quem também quebrou a expectativa foi a Turquia. Apontados como favoritos do Grupo D, os turcos só conseguiram os primeiros pontos já eliminados, contra o time reserva dos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️Clique aqui para acessar a tabela final da Copa do Mundo

Por conta da classificação dos melhores terceiros colocados, a fase de grupos teve emoção até o último segundo. Áustria e Argélia se enfrentaram brigando por vaga, mas também decidiram a vida do Irã, que ficou em terceiro no Grupo G.

Com o jogo empatado, os dois times em campo sairiam classificados, mas parece que esqueceram de dar essa informação. Áustria e Argélia fizeram uma partida de seis gols, alternando a liderança no placar. Mahrez chegou a colocar os argelinos na frente no apagar das luzes. Com esse gol, os austríacos davam adeus à Copa e o Irã estava de volta. Mas Sasa Kalajdzic apareceu para salvar a pátria, deixar tudo igual e garantir a classificação.

continua após a publicidade

Seleções classificadas:

1 . México 2 . África do Sul 3 . Suíça 4 . Canadá 5 . Bósnia Herzegovina 6 . Brasil 7 . Marrocos 8 . Estados Unidos 9 . Austrália 10 . Paraguai 11 . Alemanha 12 . Costa do Marfim 13 . Equador 14 . Holanda 15 . Japão 16 . Suécia 17 . Bélgica 18 . Egito 19 . Espanha 20 . Cabo Verde 21 . França 22 . Noruega 23 . Senegal 24 . Argentina 25 . Austria 26 . Argélia 27 . Colômbia 28 . Portugal 29 . República Democrática do Congo 30 . Inglaterra 31 . Croácia 32 . Gana

Seleções eliminadas:

Coreia do Sul

Tchéquia

Catar

Haiti

Escócia

Turquia

Curaçao

Tunísia

Irã

Nova Zelânia

Uruguai

Arábia Saudita

Iraque

Jordânia

Uzbequistão

Paramá

Sasa Kalajdzic comemora gol da classificação da Áustria contra a Argélia na Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável