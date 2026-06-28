Tabela da Copa do Mundo: veja os classificados e quem foi eliminado
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A fase de grupos da Copa do Mundo 2026 chegou ao fim. Essa foi a primeira edição com 48 seleções e um modelo diferente de classificação. Com isso, além dos dois primeiros colocados de cada grupo, os oito melhores terceiros também passaram de fase.
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A mudança foi suficiente para histórias inéditas serem contadas. Entre as classificações mais marcantes até aqui, Cabo Verde e Congo são duas seleções que se destacam. Mesmo assim, a Copa do Mundo não ficou isenta de zebras.
As duas principais surpresas são quase que incontestáveis. Pela história pesada e nomes relevantes no futebol mundial, o Uruguai do polêmico Marcelo Bielsa não conseguiu uma vitória sequer e deu adeus ao Mundial. Quem também quebrou a expectativa foi a Turquia. Apontados como favoritos do Grupo D, os turcos só conseguiram os primeiros pontos já eliminados, contra o time reserva dos Estados Unidos.
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Por conta da classificação dos melhores terceiros colocados, a fase de grupos teve emoção até o último segundo. Áustria e Argélia se enfrentaram brigando por vaga, mas também decidiram a vida do Irã, que ficou em terceiro no Grupo G.
Com o jogo empatado, os dois times em campo sairiam classificados, mas parece que esqueceram de dar essa informação. Áustria e Argélia fizeram uma partida de seis gols, alternando a liderança no placar. Mahrez chegou a colocar os argelinos na frente no apagar das luzes. Com esse gol, os austríacos davam adeus à Copa e o Irã estava de volta. Mas Sasa Kalajdzic apareceu para salvar a pátria, deixar tudo igual e garantir a classificação.
Seleções classificadas:
- México
- África do Sul
- Suíça
- Canadá
- Bósnia Herzegovina
- Brasil
- Marrocos
- Estados Unidos
- Austrália
- Paraguai
- Alemanha
- Costa do Marfim
- Equador
- Holanda
- Japão
- Suécia
- Bélgica
- Egito
- Espanha
- Cabo Verde
- França
- Noruega
- Senegal
- Argentina
- Austria
- Argélia
- Colômbia
- Portugal
- República Democrática do Congo
- Inglaterra
- Croácia
- Gana
Seleções eliminadas:
- Coreia do Sul
- Tchéquia
- Catar
- Haiti
- Escócia
- Turquia
- Curaçao
- Tunísia
- Irã
- Nova Zelânia
- Uruguai
- Arábia Saudita
- Iraque
- Jordânia
- Uzbequistão
- Paramá
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